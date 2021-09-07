年輕主義：新世代愈來愈難找工作的因由

29 分钟前

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就業市場的年齡歧視不僅在影響年齡較大的人。

普莉希拉·邦齊（Priscilla Bonzi）在22歲時結束了某國駐華盛頓大使館的實習工作。她在之後申請了一份工作但沒被錄取，當時這個結果看上去非常正常。

但當她問及自己落選的原因時，得到的回答讓她很懊惱：「他們告訴我，我做那個工作太年輕了。」

「我沒想到我的年齡會成為決定因素，」邦齊向BBC表示。

現在她在紐約一家國際律師事務所擔任諮詢師，那段不快的經歷對她來說已經不再重要。然而，許多年輕人正經歷類似的狀況。

大學生納迪拉·侯賽因（Nadirah Hussein）今年19歲，她在倫敦的工作中也有類似境遇。

「當我跟同事們交談時，他們在得知我的年齡後感到震驚，他們有時會輕視我取得的成就，或者把我當成年紀更小的人般對待，即便我已經成年。」

「我感覺他們對待我的方式彷彿我是一個小女孩。他們很難把我認真看待，」她表示。

這種歧視性的行為是「年輕主義」（youngism）。這種現象如今似乎較從前更普遍，至少在發達國家如此。

證明歧視真實存在

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在年齡問題上，性別因素會造成影響

雖然很難確定你是因為太年輕而喪失工作機會的，但如果你被拒時沒有得到確鑿的理由，那或許可以推斷出這就是原因。

伊麗莎白·霍夫頓（Elizabeth Houghton）是一名職業發展諮詢師，專門向全世界不同地區35歲以下的人群提供諮詢服務。她表示，她的許多客戶經常會有這方面的困擾。

「如果你具備一份工作所需的全部技巧，且可以展現你可以將這些技巧應用於實踐中，而他們還是告訴你缺乏經驗。我會說這個決定是基於你年齡作出的，而非你真正的能力，除非他們給了你理由和充分的例子來論證你並非合適的人選。」

但在年齡問題上，還有另外一個因素會造成影響。「我認為女性比男性受到的影響更大，」霍夫頓稱。

在她看來，一個使得年輕女性不被僱傭的因素是，她們可能會在某個時間點生育。

她認為，這個可能性在僱主招聘時成為了一種無意識的偏見觀念。

「更被接受的」操作

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管每代人都對年紀最小的人有一定程度的偏見，但專家們認為，這種做法現在比以前更加普遍。

勞倫·瑞克林（Lauren Rikleen）是一名幫企業打造更共融工作環境的顧問。他表示，在過去遭遇年齡歧視的大多是年紀比較大的人，而影響年輕人的這股相反勢頭卻通常被視作是可以接受的做法。

「我們對這個話題的討論不夠多，」瑞克林稱。由於這看上去是個並不存在的問題，抗擊它變得更加困難。

儘管每代人都對年紀最小的人有一定程度的偏見，但專家們認為，這種做法現在比以前更加普遍。

可以對這種現象進行解釋的一個原因是，與此前幾十年相比，新一代人被撫養長大的方式截然不同。

例如，年輕人如今有更多空間參與家庭決策，以及有關他們自己人生的決定。

科技在童年時期扮演的作用，以及教學與教育的變化同樣影響顯著。

瑞克林認為，這種新的成長模式帶來的一大歷史性變化在於，人們更加關注工作與生活其他方面的整合。

「別讓自信受到影響」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究指出，如今年齡歧視對年輕人帶來的影響大於年齡較長的人

「人們總在說，想要找到一種比其他幾代人更加全面、更健康的方式，在工作與生活之間取得平衡。」

瑞克林表示，從這個角度來說，「年輕人給職場帶來的最大貢獻是，什麼排在優先位置徹底改變。」

但在一些僱主眼中，年輕人不願為工作「犧牲所有」，這種態度無法得到這些僱主的歡迎。

最近一項針對在英國及美國的6000名受訪對象調查的研究指出，如今年齡歧視對年輕人帶來的影響大於年齡較長的人。

「人們同時用積極和消極的視線看待當今的年輕人，」研究作者之一、紐約大學商學院管理學教授麥克·諾斯（Michael North）解釋稱。

從積極層面來看，他們認為年輕一代擁有更多解決問題的技能，認為年輕人更有野心、更聰明、更酷、更精通科技。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家們表示，最重要的是不要讓歧視影響你的自信

但另一方面，年輕人也被認為不懂感恩、無禮、或是更幼稚地激進。

諾斯認為，當今社會對年輕人的看法變得更加冷淡。

「與此前幾代人相比，所有年齡層的人對今日年輕人的看法都更加消極，」他指出。

專家們建議，年輕的求職者們應該明確強調他們之前取得的成就，在面試時重點突出這樣的經驗。

伊麗莎白·霍夫頓表示，最重要的是，「如果你有經驗，不要讓歧視影響你的自信。」