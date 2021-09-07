英國政府再度開啟涉嫌中資併購敏感科技企業的國家安全調查

43 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， In the 2D-material graphene, carbon atoms are arranged in a honeycomb structure

英國政府下令對又一起涉嫌與中國相關的敏感技術企業收購案展開國家安全調查。最新調查涉及由一名中國學者牽頭試圖收購威爾士石墨烯材料公司「無限」（Perpetuus）的併購案。

石墨烯被認為是一種「革命性」的新材料。英國在石墨烯材料研究方面處於世界領先地位。

南威爾士的Perpetuus公司建立於2013年。這家公司最新公布的年度賬目顯示，2020年公司全年產值僅為47.9萬英鎊。儘管公司規模不大，但是據稱擁有最新發明創造和全英四分之一強的石墨烯電漿產量。

英國政府再度介入

英國商務大臣庫阿藤（Kwasi Kwarteng）早間要求「競爭與市場署」（CMA）對一家名叫金牛國際有限公司（Taurus Internatioal Ltd）凖備收購威爾士公司Perpetuus的計劃開啟調查。據悉，牽頭收購案的是一名在威爾士某大學工作的來自中國的學者。

另據英國政府公布的文件，引發商務大臣警覺的主因是Perpetuus的規模和重要性。文件顯示，雖然這家英國公司僅有僱員14人，年產值也不足50萬英鎊（69萬美元），但是公司年產石墨烯電漿卻佔全英產量的四分之一還多。

這也是近月來英國政府第二度介入調查與中國相關的跨國併購敏感技術案。

不久前，英國首相約翰遜迫於公眾壓力，要求國家安全顧問勒夫格羅夫爵士（Sir Stephen Lovegrove）對中國半導體企業聞泰科技（Wingtech）麾下全資子公司荷蘭安世半導體（Nexperia）收購英國200mm晶圓的威爾士新港晶圓廠（NWF）一案展開調查。

上述調查結果目前尚未出籠。

英國政府方面解釋稱，國家安全調查並非僅針對某個國家，並指出他們也在針對美國企業希望併購英國大型國防企業Ultra Electronics and Meggitt的交易案展開國家安全調查。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Business Secretary Kwasi Kwarteng has told the Competition and Markets Authority to investigate the takeover

資訊不多的金牛國際

BBC記者調查發現，凖備收購Perpetuus的是2020年才在倫敦註冊的金牛國際有限公司，但這家公司在公共領域的資訊非常少。

英國政府部門表示，他們的調查也涉及牽頭此次收購計劃的來自中國的學者周忠福博士。

Perpetuus公司網頁上形容周忠福博士是「首席納米技術科學家」，以及「世界級例如石墨烯等2D材料和應用的權威」。

BBC記者已經聯絡Perpetuus公司和周忠福博士，並希望得到他們對上述新聞事件的看法。

「魔幻彩料」——石墨烯

石墨烯是一種碳原子六角形蜂窩晶格平面材料，只有一個碳原子的厚度，具有超薄、超堅韌和高導電特性，被認為有可能為電子技術和其他技術帶來革命性的發展。

石墨烯曾經被認為是假設性的理論結構，是無法單獨穩定存在的「魔幻材料」。

英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫2004年在《科學》雜誌上發表報告，宣佈製成了單獨存在的石墨烯，兩人因此而分享了2010年諾貝爾物理學獎。他們當時公布了自己使用的用膠帶紙從石墨上剝離石墨烯的著名方法。

由於石墨烯存在著在工業應用的巨大潛力，科學家一直在尋求大規模生產無缺陷石墨烯的方法。