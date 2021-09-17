中國申請加入CPTPP 北京為何要「偏向虎山行」

7 分钟前

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中國周四（9月16日）表示，該國已正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），彰顯著這個世界第二大經濟體在國際貿易上雄心。 然而有分析認為， 北京將面臨重重阻力，包括所需國內改革帶來的陣痛。

在中國宣佈此消息前一天，美國剛宣佈與英國和澳大利亞在印太地區建立新的安全聯盟，共享先進的防禦技術及情報。

該協定的前身是跨太平洋伙伴關係協定（TPP）。美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內為制衡中國影響力而力推該協定，其對貿易自由化有著很高的門檻。但繼任者特朗普（Donald Trump）總統在2017年宣佈退出該協定。

中國商務部在一份聲明中說，商務部部長王文濤向新西蘭貿易與出口增長部長達米安·奧康納（Damien O'Connor）提交了申請加入CPTPP的書面信函。新西蘭是這個由11個國家組成的協定的保存方，負責處理各種行政事務，如加入請求。

中國商務部網站發佈的新聞稿稱，中國和新西蘭兩國部長還舉行了電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

為何要加入？

此前，中國一直在游說各國，希望將其納入該協定。北京強調，中國和澳大利亞的經濟有巨大的合作潛力，儘管兩國的關係在近年迅速惡化。

在2017年美國宣佈退出TPP後，日本領導改組CPTPP的談判。2018年，澳大利亞、加拿大、智利、日本、墨西哥和新西蘭等11個國家在智利聖地亞哥簽署了CPTPP。

在拜登政府上台前夕，中國國家主席習近平去年11月首度表態，中國將積極考慮加入CPTPP。今年2月商務部副部長王受文稱，已對CPTPP條款評估做"內部作業"，與部分成員國進行了非正式接觸。

今年6月，英國正式啟動了加入CPTPP的談判，而泰國也表示有興趣加入該協定。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）副主席、美國前高級貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）對《華爾街日報》說："這凸顯出美國和中國都在積極爭取合作伙伴，為促進自身利益而尋求加入現有聯盟或創建新的聯盟。"

加入CPTPP對於中國來說將起到巨大的推動作用，特別是其與14國在去年還簽署了另一項自由貿易協定——區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）。

RCEP的成員國涵蓋東盟十國，以及韓國、中國、日本、澳大利亞和新西蘭， 簽署後讓其超越歐盟自由貿易區， 成為世界上最大自由貿易經濟體系。

分析人士認為，雖然CPTPP的體量並沒有RCEP大，但比後者擁有更低的關稅和更高的貿易自由度，還涵蓋了加拿大、秘魯等美洲國家，這可以提升中國參與主導亞太區域經濟合作的廣度和深度。此外，當CPTPP生效、成員國之間開始實行零關稅，若中國被排除在外，可能直接影響中國商品在亞太市場上的競爭力。

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中國社科院的蘇慶義曾在一篇經濟評論中進行分析，在不同情景下，中國加入CPTPP將會拉動GDP增長0.74%至2.27%、出口增長4.69%至10.25%。

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員彼得·佩特裏（Peter Petri）和邁克爾·普拉默（Michael Plummer）在2019年的一項研究也顯示，如果中國不加入CPTPP，中國的總收入將因為CPTPP的貿易轉移效應損失100億美元，而加入則能獲得2980億美元的收益。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲對官方媒體《環球時報》說，申請加入CPTPP是中國參與國際經貿協議制定的重大進展，這將推動中國在決定未來貿易規則時"處於更好的地位"。

他還表示，該協定也有助於國內深化改革開放的現有努力，特別是在放鬆貿易和投資管制方面。

難點在哪？

不過，分析人士對於中國能否最終順利加入CPTPP仍大有問號。作為全球最高標凖的自由貿易協定，CPTPP在在勞工問題、環境保護和爭端解決方面有眾多條條框框，這意味著北京必須進行國內改革才可以達到門檻，並進行長時間的談判。

《日經新聞》（Nikkei）分析稱，CPTPP禁止向國有企業提供損害競爭的補貼等做法，但在習近平的領導下，中國近年一直在加強其國有部門，所以談判可以從一開始就會艱難。

此外，CPTPP對於跨境數據傳輸有著明確規定，要求各方應允許為開展業務而"通過電子手段進行跨境信息傳輸"，並禁止"數據本地化"的要求。這顯然與中國本月生效的《數據安全法》嚴格限制企業將數據帶出中國的做法向左。

CPTPP還呼籲結束在政府採購中對國內外公司的歧視，但據路透社今年8月報道，中國政府在5月發佈了新的採購指引，要求包括X光機和磁共振成像設備在內的數百個項目的國產化率最高達到100%，為外國供應商設置了新的障礙。

這種巨大差異甚至讓一些中國國內的學者也不抱樂觀態度。在本月由中國社科院經濟研究所的學者彭磊所撰寫的一篇分析中，他強調，中國服務業的對外開放程度與CPTPP要求存在較大差距，"在某些部門市場准入限制水平較高，比如電信行業、廣播電視等"。

此外，中國對自然人流動（商務人員臨時入境）態度十分謹慎，開放程度普遍低於其他發展中國家。

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除了體制和規則方面的問題，觀察人士認為，美國及其盟友的壓力以及其他地緣政治問題將是阻礙北京加入的另一個重要因素。

根據規定，中國若加入CPTPP必須得到所有11個成員的同意，但中國與澳大利亞的關係不斷惡化，以及與另一個成員國越南存在領土爭端。

周四（9月16日），美國、英國和澳大利亞突然宣佈了一項新的安全協議，在此協議下，三國將大大加強在印太地區的防務合作。澳大利亞將在美、英幫助下獲得"建造核潛艇能力"。此前一段時間，中澳關係由於澳大利亞對中國的滲透指控以及呼籲獨立調查新冠疫情源頭而降至冰點。

但中國和越南關係似乎有所轉機。上周，中國外交部長王毅出訪越南，與越共中央總書記阮富仲、總理范明政等高官會面。王毅呼籲兩國通過友好協商解決矛盾分歧，並加快推進海上合作，探討共同開發路徑。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國反對跨太平洋貿易伙伴關係(TPP)的民眾抗議

美國態度如何？

儘管拜登上台後，在外交政策上沒有沿用特朗普的保護主義做法，重新加入巴黎氣候變化協定，重返世界衛生組織，但在一些主要貿易政策上並未有明顯改變。

目前還沒有跡象表明拜登政府試圖重啟該貿易協定。白宮新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）周四（9月16日）回應中國申請加入CPTPP時表示："申請加入CPTPP是中國自己的事情，我們把這個問題交給成員國來決定。"