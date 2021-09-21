恆大危機：亞洲股市反應不一 美股大跌

53 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 亞洲股市

中國恆大集團危機繼續發酵，市場對中國金融系統的擔憂也在持續。

亞洲股市在星期二（9月21日）反應不一。日經225指數下跌超過2%，香港恆生指數則相對平穩。

美國道瓊斯指數9月20日以1.8%的跌幅收盤。歐洲市場也出現類似下跌。德國DAX指數下跌2.3%，法國CAC4下跌1.7%。

受中秋節假期影響，中國大陸主要股票交易市場在20日至21日期間休市。

與此同時，全球經濟仍在從新冠全球大流行的衝擊中復蘇。有分析指出，德爾塔變異毒株對美國經濟復蘇勢頭的威脅可能也是此次股市波動的原因之一。

恆大集團主席許家印周二致信全體員工表示，相信恆大「一定能」加快推進全面復工復產，實現「保交樓」目標，「向購房者、投資者、合作伙伴和金融機構」交出一份答卷。

恆大影響

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大業主在停工樓盤彷徨尋求答案

全球股市周一拋售主要受恆大引發的擔憂影響。作為中國最大地產開發商，恆大目前正面臨如何支付400億元兌付理財產品的難題。

中國監管機構警告稱，恆大可能影響中國金融系統的穩定。投資者擔憂，與恆大及類似企業有關的大型銀行可能受到其影響，從而影響全球市場。

周一，美國納斯達克（Nasdaq）降至一個月來最低點，微軟、谷歌母公司Alphabet Inc、亞馬遜、蘋果、臉書及特斯拉位列跌幅最大的股票之列。

標普500指數的11個主要板塊也出現下跌，其中能源等受經濟波動敏感的行業跌幅最為嚴重。

「對恆大破產的擔憂似乎正在引發中國出現其『雷曼（兄弟）時刻』的擔心，並在該地區內帶來巨大的溢出效應，」來自CMC Markets的休森（Michael Hewson）表示。

「當有讓市場措手不及的事情出現時，你一定程度上知道這可能會導致更大程度的拋售，但你不知道原因是什麼，」富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）資深全球市場策略師薩馬那（Sameer Samana）表示。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周一強調，恆大的活動主要集中在中國，但她也同時表示美國政府時刻關注全球市場動向。

其他因素

引起美國市場緊張的另一因素是美聯儲會議。美國時間21日至22日，美聯儲即將召開會議。投資者擔心此次會議將通過計劃，削減對美國經濟今年的貨幣支持。

伴隨多國經濟重啟，各國央行為提振經濟提供萬億美元支持，全球市場正在復蘇。

但有聲音擔心，在德爾塔變異毒株給經濟帶來的影響持續之際，如果對經濟的支持政策減少，會導致經濟下滑。

摩根士丹利的策略師認為，他們預計，如果美聯儲的支持開始收手，美國標普500指數會有10%的調整（correction）。如果經濟復蘇有停滯跡象，下滑幅度可能進一步擴大至20%。

信號與干擾

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 在有投資者前往恆大位於深圳的總部抗議後，恆大深圳總部大樓出動保安員封鎖入口，驅趕媒體。

與此同時，也有一些分析人士認為，股市暴跌的可能性較小。他們指出，九月通常是股市淡季。

德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師基納漢（JJ Kinahan）表示，九月通常是全年股市表現最弱的月份，「但這並不意味著它不會反彈」。

投資公司Ally Invest的首席分析師貝爾（Lindsey Bell）表示，投資者的拋售可能是暫時的。

「投資主要需要分清什麼是信號，什麼是噪音，」她表示。