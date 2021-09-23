CPTPP：台灣中國爭相入群讓成員國面臨難題

19 分钟前

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台灣周三 （9月22日）宣佈正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），這距離中國宣佈申請加入該協定不到一周。

雖然台灣多年前便表達了對這個經濟組織的興趣，並已與該協定的現有成員國進行了非正式協商，但兩岸前後申請加入，可能導致局勢的進一步複雜化。北京將台灣視為其領土的一部分，多次強烈反對其獨立加入國際組織。

台灣行政院發言人羅秉成周三 （9月22日）表示，台灣當局已正式向CPTPP保存方新西蘭遞出加入申請，同時知會所有CPTPP成員國尋求支持。

行政院長蘇貞昌要求相關部門開展法規與制度的協調凖備工作，做好談判前置作業。

中國外交部周四（9月23日）表示，中國「堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

加入CPTPP以提振經濟一直是台灣總統蔡英文的目標。民進黨當局一直將台灣視為事實上的主權國家，並對中國大陸持更強硬的態度，這導致北京近年在政治和經濟上對台灣施加更多壓力。

此前，台灣未能加入由中國主導的區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），該協定成員國涵蓋東盟十國，以及韓國、中國、日本、澳大利亞和新西蘭，被稱為目前世界上最大的自由貿易區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），奧巴馬時代曾力推圍繞美國構建的TPP，其中有部分為美國量身定制的條款。整個協定也被視為對抗中國經濟崛起的產物。

CPTPP的前身是《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP），原是美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在任內為制衡中國影響力而力推的協定，對貿易自由化有著很高的門檻。但繼任者特朗普（Donald Trump）總統在2017年宣佈退出該協定。

在美國宣佈退出TPP後，日本領導了改組CPTPP的談判。2018年，澳大利亞、加拿大、智利、日本、墨西哥和新西蘭等11個國家在智利聖地亞哥簽署了該協定。

中國國家主席習近平去年11月首度表態，中國將積極考慮加入CPTPP。中國商務部在9月16日宣佈，該國已向新西蘭提交了申請加入CPTPP的書面信函。

CPTPP在勞工標凖、環境保護和爭端解決方面有眾多條條框框。台灣經濟相比中國大陸更加市場化，這也許會減少台灣與CPTPP框架磨合的難度，但由於加入CPTPP必須得到現有全部的11個成員國同意，中國和台灣的申請可能會遭到任何一個成員國的拖延和阻止。

在中國大陸上周宣佈申請加入CPTPP後，台灣經濟部長王美花曾表達「擔憂」。她表示希望這不會影響台灣申請入會。

據台灣媒體報道，台灣行政院經貿談判總談判代表、政務委員鄧振中表示，經衡量各種情況後，台灣當局以「台澎金馬個別關稅領域」的名稱提出申請，因為該名稱爭議最小。

「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）是目前台灣在世界貿易組織（WTO）的會籍名稱，台灣與其他國家簽訂經貿協定也多以此名義。台灣加入亞太經合組織（APEC）與經濟合作發展組織（OECD）則使用「中華台北」作為名稱。

各方反應

在台灣遞交加入CPTPP的申請後，中國官方媒體「環球網」隨即以「搗亂」為題發表文章。

報道引述中國國台辦發言人朱鳳蓮的話稱，台灣參與區域經濟合作，「必須以一個中國原則為前提，堅決反對我建交國與台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協議」。

中國外交部周四（9月23日）也表示，中國「堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

據共同社報道，對台灣申請加入CPTPP一事，正在紐約訪問的日本外相茂木敏充表示「歡迎」。日本是CPTPP的輪值主席國。

茂木敏充表示，台灣是日本極其重要的伙伴，雙方擁有共同的基本價值觀，東京將「基於戰略觀點和公眾的理解」處理此事。

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這與日本此前對中國申請加入CPTPP的謹慎態度形成對比。此前，日本經濟再生擔當大臣西村康稔表示，中國是否能加入要視其是否有決心能遵守高標凖規定。財務相麻生太郎表示，「只是單純覺得，如今的中國是能新加入的狀態嗎？」

儘管美國已退出相關協定，但總部在華盛頓的美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）對台灣的決定表示歡迎。

該協會稱，台灣在科技、投資與供應鏈具優勢，將會是重要價值伙伴。它呼籲CPTPP會員國在不受中國恫嚇下考慮台灣申請案，美國政府也應給予支持。

除中國大陸和台灣外，今年6月，英國正式啟動了加入CPTPP的談判，而泰國也表示有興趣加入該協定。

外交角力

隨著北京和台北分別尋求影響CPTPP現有成員國，觀察人士認為，兩份申請可能會引發外交角力。

目前，台灣已經與CPTPP現有成員國新西蘭和新加坡簽署了雙邊自由貿易協定。

在北京遞交申請後，新加坡最先表示歡迎，隨後馬來西亞也表示樂見中國加入。

另一方面，墨西哥則持慎重態度。《日經新聞》（Nikkei）分析稱，如果中國大陸加入，吸引此前退出TPP的美國重返將變得困難，而墨西哥的最大貿易伙伴是美國，因此墨西哥難以表示支持。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國反對TPP的民眾抗議。

澳大利亞也對中國加入CPTPP表達了保留意見。中澳關係由於澳大利亞對中國的滲透指控以及呼籲獨立調查新冠疫情源頭而降至冰點。中國對澳大利亞採取了進口限制措施。

澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）表示，在中國停止針對澳大利亞出口品的貿易打擊並恢復與莫里森（Scott Morrison）政府的高層接觸前，不會支持啟動談判。

與此同時，台灣加入CPTPP也可能因日本食品禁令問題遭遇阻力。自2011年日本福島發生核災以來，台灣禁止從福島及周邊四地進口食品。台灣公眾此前在公投中高票反對重啟進口，引發日本不滿。