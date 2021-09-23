恆大危機：施救與自救下股價暴漲 但依然未脫困局

17 分钟前

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中秋假期後港股首個交易日，恆大股價收盤時上漲17.62%，至2.67元，有媒體開始揣測，危機是否有解？

恆大近來展開一系列自救動作，一方面重申「千方百計保交樓」；另一方面，恆大發行的一筆公司債原本在9月23日付息，恆大稱已通過場外方式協商解決，暫時緩解市場對付息違約的擔憂。

不過，相比過去一年恆大股價的高點20.2元，即便經過一天的暴漲，市值依然蒸發86%。中國政府也未表態介入。恆大危機的警報並未解除。

市場關注的焦點繼續在恆大危機究竟會產生多大的連鎖效應，是否會成為中國的「雷曼時刻」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大業主在停工樓盤彷徨尋求答案

恆大的自救與施救

對於恆大而言，剛剛過去的這個中秋節沒有一點休息的跡象：

周二，恆大董事局主席許家印發出致全體員工的信，稱恆大一定能盡快走出「至暗時刻」；

周三深夜，恆大召開「復工復產保交樓」專題會，許家印要求全集團「把一切精力都投入到復工復產保交樓上」，全力以赴抓好復工復產、千方百計保交樓。許家印稱，「要想業主所想、急業主所急，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作伙伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款」；

周四，一筆名為「20恆大04」的恆大公司債，總規模為人民幣40億元，在計息期內票面利率為5.8%，折合利息約為2.32億元，將於9月23日（周四）付息。恆大公告稱，將於23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息。但不通過中國證券登記結算公司，而是選擇通過場外方式協商解決。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時緩解。

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恆大採取一系列自救動作之外，針對恆大危機引起的市場波動，中國央行也採取行動。

中國央行9月23日逆回購操作放量至1200億元人民幣，繼前一星期逆回購單日放量至千億元後，央行操作進一步加量，公開市場今日淨投放900億元。

雖然增量不大，但季末呵護之意已十分明確。路透社認為，除繼續平抑跨季資金波動外，恆大債務危局引發的衝擊波有擴散之勢，政策或也有適度釋放信號加以安撫的考量。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，央行態度還是比預期的要稍微寬一些，總體來說市場情緒不太穩定，

「不管怎麼樣，情緒不穩是因為恆大引起的，央行並不是直接去針對恆大，而是針對恆大引爆的一系列的市場波動。」

「雷曼時刻」的擔憂

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2008年雷曼兄弟宣告破產引發全球金融海嘯

雖然多個好消息令股價上漲，但恆大距離擺脫困局還很遙遠。

有分析人士擔心，恆大債務會通過銀行傳到到金融體系，引發類似2008年「雷曼時刻」的危機。

這種擔憂背後有數據支撐，恆大1.97萬億的總負債中，有息負債總額（債券、銀行貸款等）為5718億元。根據恆大去年年底給政府部門的信件，恆大負債涉及超過128家銀行和逾121家非銀行機構。

不過，周四，光大銀行、華夏銀行、中國銀行、建設銀行、廈門銀行、南京銀行等紛紛表示對恆大集團風險敞口較小，風險可控。

民生銀行是對恆大風險敞口最大的銀行之一。周四，該行表示，持續壓降恆大風險敞口，貸款餘額較2020年6月末降低約15%，雙方合作主要集中於表內貸款，未投資恆大集團信用類債券，未通過理財、代銷、基金等影子銀行模式與恆大集團開展合作。所有業務均按照貸款管理要求開展，沒有參與恆大集團任何隱形負債和表外融資。

那麼恆大違約究竟是否會成為中國的雷曼時刻？

「在我們看來，還差得遠呢。」巴克萊資本表示，真正的「雷曼時刻」是一場規模極其不同的危機。真要出現這樣的情況，整個金融系統的大部分貸款機構都將受到衝擊，房地產行業的信貸緊縮嚴重加劇，銀行間市場上的借貸活動也將停滯。

不過，在房地產行業內，震蕩已經十分劇烈。

摩根大通認為，政府對開發商規定的三條紅線以及對銀行向房地產貸款限制，讓迅速惡化的局面雪上加霜，整個行業的流動性緊張，不僅僅是恆大。近期一些實力較弱、有再融資需求的開發商已經出現困頓跡象，其債券現在的交易價格僅為面值的50-60%。「事實上，我們估計，今年可能出現11起違約，總金額達到300億美元(令該行業的違約率達到23%)。」

雖然可能未及「雷曼時刻」的嚴重性，但負面展望使評級機構對中國經濟的預期開始下降。

評級機構惠譽剛剛將中國2021年經濟增長預測從8.4%下調至8.1%，並指出主要原因是房地產放緩將打壓內需。

「房地產領域的去槓桿正遏制中國經濟復蘇。宏觀政策已開始重新校凖，但房地產活動放緩會衝擊內需和全球大宗商品市場，」惠譽在最新報告中稱。

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