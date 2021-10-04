招聘廣告不標明工資多少 原來是這些原因

馬克·約翰遜

（Mark Johanson）

6 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薪資是招聘和求職的勞資雙方之間的一場心理攻防戰

很多人看招聘廣告第一個看的是工資多少，但對僱主而言，公開招聘職位的工資涉及更多複雜問題。

在領英（LinkedIn）這種生涯發展類社交媒體上面你經常會發現，有些招聘職位的工作描述非常吸引人，團隊伙伴也很友善，而你符合大部分的招聘條件，但是在工資待遇方面卻沒有明確說明，可能只寫著「薪資面議」、「取決於經驗」或「待優」。

為什麼一說到薪資就這麼模糊？為什麼徵才廣告不直接寫明薪水多少？

英國房地產科技公司「WeMaintain」負責人哈姆沃斯（Tom Harmsworth）表示，「傳統企業環境裏面，薪資是一場勞資雙方的心理攻防戰，僱主希望得知求職者的目前工資，期望待遇，不希望給多了；而求職者則希望得知公司願意給多少，是否符合內心期望，不想拿少了。」

但是缺乏透明對求職者來說並不是一件好事。預先知道招聘職位的工資，求職者就能判斷這個工作是否值得申請或爭取，這也省下了之後的招聘程序。

2018年領英社交媒體的調查發現，61%的受訪者表示工資薪酬是求職廣告最重要的內容。由員工評論企業僱主的玻璃門（Glassdoor）網站的調查也顯示，67%的人認為薪資是求職廣告最重要的看點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 招聘廣告如果不列明預期工資，求職者無法判斷是否值得申請

小心翼翼

既然求職廣告最吸引人才的重點內容是薪水數字，那麼為什麼只有12.6%國際企業在招聘職位的時候公開標明工資待遇範圍呢？這個百分比是美國西雅圖的薪水調查公司「Payscale」2021年調查的結果。

加拿大女王大學（Queen's University, Canada）史密斯商學院商業公平與包容教授Eddy Ng表示，「僱主不希望公開他們願意付多少錢，部分原因是那樣做會引發企業內成員互相怨恨。」

如果在完全理想的世界裏，做相同工作的人應該獲得完全一樣的酬勞，但實際上並非如此。在某些勞動市場上，僱主有時候必須付出更高的薪水來吸引最佳人才，如果企業員工看到徵才廣告的薪水數字的話，就會在內部造成衝突。

「另外一點是，如果你公開招聘職位的工資數字，你的競爭對手就很容易能夠挖角，把你的員工搶走。但如果不公開薪資內容的話，在某種程度上不但有保護作用，僱主在招聘時還有更大的議價空間。」

如果不公開招聘職位的確實工資，而只是給一個範圍會怎樣呢？對僱主而言，這也不是個理想的做法，因為求職者很容易會期望拿到範圍內的最高工資，如果僱主只願意給範圍內的最低工資，那麼這個勞資關係還沒開始就已經種下了怨恨因素。

公開的好處

雖然招聘廣告對職位的薪資待遇吞吞吐吐，但是明碼標價在有些情況下還是好的。

「Payscale」的人力資源經理霍特（Shelly Holt）表示，一個薪資透明的企業對求職者其實是更有吸引力的，更具競爭力的，能夠吸引最佳人才和多元化不同的申請者。

哈姆沃斯相信，招聘廣告據實刊登薪資待遇，能讓招聘過程有個好的開始，對潛在的求職者反映出該公司的透明度。

哈姆沃斯的房地產科技公司「WeMaintain」就是薪資透明的企業之一，去年該公司向旗下約100名的員工公布了薪資待遇平等政策，該政策說明了員工的薪資級別並非取決於年齡或經驗，而是取決於工作成就和貢獻。

該公司今年在所有招聘廣告上也列明薪資範圍，革除性別工資差異，鼓勵更多女性申請傳統上男性居多的技術職位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 公開列明薪資待遇有助於建立互信

哈姆沃斯表示，他們的透明政策取得了很好的成果。「從一開始就列明薪資範圍，的確讓我們看到了更多的女性求職者，我相信如果沒有公布薪資範圍，那麼很多優秀人才可能就不會申請。」

史密斯商學院的商業公平與包容教授Eddy Ng表示，「如果一家企業願意公開列明薪資待遇，那傳達出企業管理者謀求公平的態度，而且也有助於建立互信。」

他表示公開列明薪資待遇也有助於消除性別工資差異，「因為我們知道，女性比較不會爭取工資，比較容易成為性別工資差異的弱勢族群。」

雙贏局面

職場招聘確實出現了薪資待遇更透明的趨勢。例如在拉脫維亞，2019年當局就通過新法，所有招聘廣告都必須列明預期工資。

今年早些時候，美國科羅拉多州成為美國第一個通過類似法律的州，要求僱主在所有招聘廣告上列明時薪或薪資範圍，否則將處以500至10000美元罰款。

另外，美國還有21個州已經立法禁止僱主詢問求職者目前和過去的工資情況，其中有些州也凖備效法科羅拉多州立法要求僱主透露預期工資。

「PayScale」的霍特相信，薪資透明的趨勢會越來越普遍，尤其是大型的跨國企業。「越來越多的社會壓力會讓企業公開，尤其是在平等、多元化和包容方面。」

拉脫維亞軟件公司「DeskTime」的布羅德尼克斯（Toms Blodnieks）表示，雖然在求職廣告中列明工資容易讓競爭者挖角，但他認為長期來講這個做法對僱主和求職者是雙贏局面。

「求職者更喜歡招聘廣告列明工資，因為這樣會省下他們很多不必要浪費的時間。」