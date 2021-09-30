油價：需求持續上漲，原油價格三年來首次突破每桶80美元

4 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布倫特原油價格今年已經上漲了55%。

原油價格在周二（9月28日）攀升至高於每桶80美元（59英鎊），在英鎊暴跌之下，油價達到了三年以來的最高位。

作為國際原油評價觀測體系的布倫特原油價格在當天上升至80.69美元，是自2018年10月以來的最高。

在歐洲能源危機之下，油價已經連續七天上升。

分析人士相信，在供不應求的境況下，油價還會繼續上升。

路透社報道，能源貿易商預計石油輸出國組織（OPEC）在下周進行會議時，主要產油國仍將會決定繼續收緊供應。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）表示，到年底布倫特原油可能將升至每桶90美元，警告投入成本上升、天然氣漲價以及增長放緩等因素很可能影響歐洲企業在2021年的盈利增長。

高盛表示：「當增長放緩，企業就更難轉嫁更高的投入成本，這是淨利潤的主要風險。」

周二正值英鎊兌美元經歷單日最大跌幅之際，通脹恐慌之下英鎊匯率下挫1.3%，至僅略高於1.3530美元。這是自1月以來的最低，投資者通過兌換成美元尋求避風港。

股票市場同樣走低，歐洲指數跌至虧損，華爾街股市亦同樣下跌。

野村證券（Nomura）的貨幣分析師喬丹·羅切斯特（Jordan Rochester）表示：「對通脹越來越大的擔憂，正在令以英鎊計價的資產吸引力減弱。」

另一方面，布倫特原油今年以來已經上漲了55%。西得州中級原油（West Texas Intermediate）也上升至大約每桶75美元。

原油價格在新冠疫情全球大流行之初曾下跌。去年4月，油價歷史上首次跌至零元以下，當時疫情封鎖令使得需求停滯，而原油生產商卻在繼續從油井中抽取原油。

然而，最近數月隨著全世界經濟開始重新開放，原油需求一直在上升。

在颶風艾達和尼古拉斯經過墨西哥灣並破壞了美國石油基礎設施時，全球原油供應也受到過影響。

天然氣價格的急劇上升也令原油成為發電相對便宜的原料，從而也提升了其需求。

英國《金融時報》報道，美國能源價格的上升已經引起白宮的擔憂，總統拜登在本月較早前已經要求調查汽油價格居高的原因。

世界最大的獨立石油貿易商維多集團（Vitol Group）表示，預期今年冬天全球原油每日需求將增加50萬桶。

「相應地，印度這個世界第二大原油進口國，也在8月將原油進口增加到三個月來的最高，煉油商也開始囤積原油，因為他們預計未來需求會繼續升高，」智匯（Think Markets）的首席市場分析師阿斯蘭姆（Naeem Aslam）說。

石油輸出國組織也表示，需求將會上升，但是預計升幅略低，大約每日增加37萬桶。