中國觀察：從螞蟻到恆大，中國整頓各行各業如何影響經濟
- 彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）
- BBC駐新加坡商務記者
最近幾個月，幾乎沒有一天是在中國經濟沒傳出新一輪整頓消息的情況下完結。接二連三發佈的嚴厲新規，與嚴格執行既有規章，都在針對著許多大型企業。
正如我們此前所述，這些舉措是國家主席習近平「共同富裕」核心政策倡議的一部分。
這並非什麼新鮮事，早在1950年代就已在中國出現，當時是由中華人民共和國的開國領袖毛澤東所用。而在中共慶祝成立100週年之際猛然重提，被視為這詞條成為政府政策核心的信號。
「共同富裕」政策的關鍵，是北京試圖收窄中國最富與最貧公民之間的巨大財富差距。一些人認為，這既在危害中國第二大經濟體崛起，也在威脅著中共生存。
而最新的措施則被一些人視為旨在壓制億萬富翁企業主們，讓顧客與工人在企業該如何運作，收入該如何分配方面，有更大話語權。
地方施政，波及全球
伴隨著近期北京修辭的升溫，是中國當局對一系列讓人炫目的商業利益採取行動。從保險中介、私人教育培訓、房地產開發到尋求到美國上市的企業，都受到了嚴密審視。
科技行業尤其被針對，這包括整頓電子商貿企業、網絡金融服務、社交媒體平台、遊戲電玩企業、雲端計算機提供者、打車應用程序和虛擬貨幣挖礦者與交易所。
無疑這些動作對中國經濟與社會造成了顯著影響，但其效應在世界其他地方也能感受得到。
這個國家長期被視為「世界工廠」，更是環球經濟增長的「火車頭」。如今，中國行業整頓所帶來的不確定性，讓海外國家在潛在投資決策方面左右為難。
換個角度來看，隨著新規範落實，短期波動在所難免，但長遠能掃除不確定性。起碼這估計是中國政府的看法。
「捏死」龐大的螞蟻
哪怕在習近平以「共同富裕」政策來重塑中國經濟的意圖變得明顯之前，北京已公開「秀肌肉」，對外展示其震懾力量。
創辦阿里巴巴的億萬富翁馬雲總會以華麗的打扮出席企業活動。才不到一年之前，他本來就要見證全球規模最大的股票上市活動。
阿里巴巴旗下金融分支，擁有中國最大電子支付平台支付寶（Alipay）的螞蟻集團搞首次公開招股（IPO）原本預計集資344億美元，那會讓馬雲成為亞洲首富。但他在這個時候發表一篇備受爭議的演說，批評中國的金融系統。
不出數天，公開招股被叫停，曾經高高在上的馬雲從公眾視線中消失，直到今年1月。
在此之後，阿里巴巴先被調查人員指控濫用市場支配地位多年，巨額罰款28億美元。螞蟻集團也宣佈大規模重組業務。
至於這是否「共同富裕」政策的其中一章，讓我們留待歷史學家來判斷。但我們能肯定的是，讓人嘆為觀止的馬雲失勢，以及其商業王國所遭遇的政府行為，正強有力地提醒著我們，這場戲碼強勁的大劇已波及中國經濟的每一個角落。
搖搖欲墜的債台高築
中國恆大集團是又一家發覺其命運與「共同富裕」政策相糾纏的企業巨頭。
它的核心業務是房地產開發，但同時涉足財富管理、電動汽車和食品飲品製造，甚至擁有中國規模最大的足球隊——廣州足球俱樂部。
據《福布斯》雜誌報道，有別於馬雲，經營恆大的許家印曾在2017年短暫成為亞洲首富。
最近恆大集團的債務危機讓全球金融市場翻江倒海，在成為中國最大房地產開發商的旅途上，恆大扛起了超過3000億美元的欠債。
如今，負債累累的房地產企業被北京視為對經濟的威脅，因此在當局出台房地產企業貸款限制之時，恆大首當其衝。欠缺貸款注入，集團在到期支付既有借貸方面顯得困難拮據。
在「共富」的教條下，當局出手救濟恆大房產與財富管理產品買家的可能性，大於挽救企業本身，以及其債權人和銀行。本周這概念得到了印證：中國央行在沒有點名恆大的情況下，誓言「維護住房消費者合法權益」。
種種問題交疊之下，金融市場頭疼不已。過去六個月，恆大股份市值蒸發了超過80%。
電玩「打BOSS」戰
8月初，當一家中國官方媒體以「精神鴉片」來形容網絡遊戲時，外界認為又一面紅旗被舉起來了。面對嚴管臨門，騰訊與網易等網遊相關股份價格馬上猛跌。
不久，當局毫不意外地公布遏制年輕遊戲玩家的計劃，對網遊平台頒布更嚴厲規定。18歲以下青年只許在星期五、周末與假日每天玩遊戲一個小時，且只許在晚8點至晚9點之間進行。
新規則意味著電玩企業要負責防範兒童違規，中國當局表明將加強監管企業，確保禁令得到落實執行。
要是有誰認為中國政府已經管無可管，北京已明確表示整頓將陸續有來：就在8月，中國發表十點綱要，勾勒出到2025年為止中國將如何收緊對經濟的規範管理。
目前仍待明確的是，當局如此大刀闊斧，雷厲風行，將如何重塑世界第二大經濟體。無論我們是否居於中國，其影響恐怕將波及世上每一個人。
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