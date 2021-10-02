中國觀察：從螞蟻到恆大，中國整頓各行各業如何影響經濟

彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）

BBC駐新加坡商務記者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國恆大集團是又一家發覺其命運與"共同富裕"政策相糾纏的企業巨頭。

最近幾個月，幾乎沒有一天是在中國經濟沒傳出新一輪整頓消息的情況下完結。接二連三發佈的嚴厲新規，與嚴格執行既有規章，都在針對著許多大型企業。

正如我們此前所述，這些舉措是國家主席習近平「共同富裕」核心政策倡議的一部分。

「共同富裕」政策的關鍵，是北京試圖收窄中國最富與最貧公民之間的巨大財富差距。一些人認為，這既在危害中國第二大經濟體崛起，也在威脅著中共生存。

而最新的措施則被一些人視為旨在壓制億萬富翁企業主們，讓顧客與工人在企業該如何運作，收入該如何分配方面，有更大話語權。

地方施政，波及全球

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 包括培訓機構等行業近期受到中國當局嚴厲管制。

無疑這些動作對中國經濟與社會造成了顯著影響，但其效應在世界其他地方也能感受得到。

這個國家長期被視為「世界工廠」，更是環球經濟增長的「火車頭」。如今，中國行業整頓所帶來的不確定性，讓海外國家在潛在投資決策方面左右為難。

換個角度來看，隨著新規範落實，短期波動在所難免，但長遠能掃除不確定性。起碼這估計是中國政府的看法。

「捏死」龐大的螞蟻

哪怕在習近平以「共同富裕」政策來重塑中國經濟的意圖變得明顯之前，北京已公開「秀肌肉」，對外展示其震懾力量。

創辦阿里巴巴的億萬富翁馬雲總會以華麗的打扮出席企業活動。才不到一年之前，他本來就要見證全球規模最大的股票上市活動。

阿里巴巴旗下金融分支，擁有中國最大電子支付平台支付寶（Alipay）的螞蟻集團搞首次公開招股（IPO）原本預計集資344億美元，那會讓馬雲成為亞洲首富。但他在這個時候發表一篇備受爭議的演說，批評中國的金融系統。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 螞蟻集團事件後，馬雲一度失去蹤影。

至於這是否「共同富裕」政策的其中一章，讓我們留待歷史學家來判斷。但我們能肯定的是，讓人嘆為觀止的馬雲失勢，以及其商業王國所遭遇的政府行為，正強有力地提醒著我們，這場戲碼強勁的大劇已波及中國經濟的每一個角落。

搖搖欲墜的債台高築

中國恆大集團是又一家發覺其命運與「共同富裕」政策相糾纏的企業巨頭。

據《福布斯》雜誌報道，有別於馬雲，經營恆大的許家印曾在2017年短暫成為亞洲首富。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大危機：「恆大違約」是中國版的「雷曼事件」嗎？

如今，負債累累的房地產企業被北京視為對經濟的威脅，因此在當局出台房地產企業貸款限制之時，恆大首當其衝。欠缺貸款注入，集團在到期支付既有借貸方面顯得困難拮據。

種種問題交疊之下，金融市場頭疼不已。過去六個月，恆大股份市值蒸發了超過80%。

電玩「打BOSS」戰

8月初，當一家中國官方媒體以「精神鴉片」來形容網絡遊戲時，外界認為又一面紅旗被舉起來了。面對嚴管臨門，騰訊與網易等網遊相關股份價格馬上猛跌。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一周限玩遊戲三小時會帶來什麼效果？GameAware創始人安德魯·金奇（Andrew Kinch）與中國科技行業觀察人士馬睿向BBC分享了他們的看法。

新規則意味著電玩企業要負責防範兒童違規，中國當局表明將加強監管企業，確保禁令得到落實執行。