兩岸水果大戰 台灣向WTO申訴能否奏效引發討論

42 分钟前

圖像來源，Getty Images

9月中旬，中國大陸無預警宣佈暫停進口台灣釋迦與蓮霧兩款水果，台灣政府在獲悉消息時曾表示，在九月底前，若中國方面沒有正式回應，將考慮尋求世界貿易組織（WTO）解決。

台灣農委會主委陳吉仲，今日（10月1日）在台立法院向媒體證實，因為未收到中國海關正式回應，已經將申訴書送抵日內瓦的台灣駐WTO代表處，預計11月會向WTO的食品安全檢驗及動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出申訴。

大陸國台辦之前一再強調，暫緩台灣水果進口純粹是防範蟲害，保護大陸農產品，與政治無關。

分析稱，聯合國和世貿這樣的全球巨型組織，仲裁機制日漸式微。以WTO為例，近年來在處理會員國貿易爭端，都因體制官僚化以及政治因素，造成相關申訴裹足不前。因此，台灣向WTO申訴可能是仿效澳洲投訴中國，以申訴做為談判籌碼，向北京施加談判壓力。但是從中方的強硬外交戰略以及兩岸的緊張關係判斷，中方是否會與台灣就水果禁令坐上談判桌仍是個大問號。

台灣的申訴理由

台灣媒體報導稱，此次申訴若如期遞出，將是台灣首次就農業貿易問題，在WTO提出爭端解決的要求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對大陸出口的水果總量中佔前三位。圖為釋迦。

台灣農委會之前向台媒說，中國海關禁止台灣水果進口，「涉違反不歧視原則，超過保護標凖，且似未公布相關法規，可能違反SPS協定條文。」其中提及的相關條文包括，第二條基本權利與義務，以及第五條風險評估及適當的檢驗或防疫保護水凖的決定。

台灣農委會說，將比照澳洲向WTO申訴案例。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣鳳梨在今年上半年遭遇中國大陸禁令。

根據WTO程序，有會員申訴後，首先會是30至60日的要求諮詢階段，投訴方可以要求設立委員會，委員會召開聆訊、搜集證據並就爭端作裁決，由搜證到有結果，過程大約需時180日。然後該委員會作出決定。

委員會的決定只有在所有成員國同意的情況，才可以推翻，否則將自動生效。

申訴耗時耗力，即使申訴成功在執行上也有困難，這逐漸讓WTO仲裁的效力式微。許多國家都選擇通過政治談判解決類似貿易糾紛。

申訴是為了開啟談判?

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 世界貿易組織總部設在日內瓦，在1995年成立。此次申訴若如期遞出，將是台灣首次就農業貿易問題，在WTO提出爭端解決的要求。

以澳洲與中國的貿易糾紛作為比較，今年中，澳洲政府對中國祭出的葡萄酒反傾銷稅，向WTO提出申訴，此案至今仍在審理中。

當時澳洲外交部長佩恩便公開表示，提出這樣的申訴才能「促進兩國雙邊會談」。

換言之，在WTO提出的申訴，是用來當作政治談判施壓的籌碼，大於實質要求對方接受仲裁。亦即世貿仲裁機制會成為一種外交施壓，迫使對方進入談判。

2018年7月，美中貿易戰正酣之際，彼時中國與美國透過世貿起訴彼此，也是用來對彼此外交施加壓力之手段。

分析台灣處境，今年初台灣鳳梨遭禁時，台智庫中華經濟研究院WTO及RTA中心李淳博士便向台媒央廣表示，以協商優先，向WTO提起申訴為最後選項是比較合適的辦法，因為申訴將花上1年甚至1年半的時間。

李淳說，台灣可參考澳洲之前做法，「以協商為主，不排除申訴為輔，借此表態，顯示我方積極捍衛權利，進而作為談判籌碼……重點是要解決問題，而非真的興訟。」他又強調，中國大陸並不希望看到在WTO出現兩岸互告的情況，原因是大陸並不樂見台灣與其在同樣的國際平台上「平起平坐」。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 澳大利亞曾就葡萄酒關稅問題向WTO投訴中國。

但是，外界分析，在中方強硬的戰狼外交手段，以及兩岸關係不睦的背景下，台灣要以提出WTO申訴為壓力，希望中方坐上談判桌，並不容易。

曾替WTO做法律諮詢工作的香港大學法律系副教授詹姆斯·弗萊（James Fry）曾對BBC中文解釋，貿易糾紛涉及強國，政治因素下令WTO的仲裁機制很難解決這些國家的紛爭。

這也讓區域間，較小範圍的自由貿易協商機制，譬如跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）或區域全面經濟伙伴協定（RECP）的重要性突出。

但目前，台灣尚未加入由中國主導的RECP及美澳主導的CPTPP，僅能向巨型組織WTO提出申訴。

香港大學經濟學者陳衡也曾告訴BBC，地區國家互相較為熟悉，較容易協商，小範圍的國際組織能更好保護國家的利益。大型多邊主義組織不是特別有效。「進入一個大網絡，你說不清誰受益、誰受損。」

兩岸水果大戰繼續

台灣在WTO投訴中國，是兩岸水果大戰的延續。

在9月中秋節假期前夕，中國海關宣佈對由於多次從台灣地區輸入大陸的釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，從9月20日起暫停上述兩種水果的進口。今年2月，大陸海關總署同樣以檢疫為由，決定暫緩對台灣鳳梨的輸入，引起台灣輿論議論紛紛。