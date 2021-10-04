恆大危機：中國恆大和恆大物業港股暫停交易，未披露原因

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 位於廣州的恆大足球場是可能被處置的資產之一。

10月4日，香港聯交所在上市公司訊息中披露，中國恆大的股票於當天上午九時起短暫停止交易。因此，與該公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。港交所並未披露停牌原因和停牌持續時間。

同時停牌的還有恆大旗下的恆大物業，不過恆大汽車和恆騰網絡依然正常交易。

停牌前，中國恆大股價為2.95港元，過去一年該股最高價為20.22港元，至今已蒸發超過80%；恆大物業股價為5.12港元，過去一年該股最高價為19.74港元。

這是恆大爆發債務危機以來，相關股票首次暫停交易。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大集團主席許家印在河南周口市的家鄉航拍。

上周四（9月30日），恆大公告稱，對9月份到期的投資產品，旗下恆大金融財富管理（深圳）公司已於當天完成首期10%的兌付，相關款項已經發放到相應投資人賬戶。

此外，恆大又有境外債券面臨到期償付。路透社援引兩位消息人士表示，紐約時間上周三的付息日已過，恆大部分境外債券持有人尚未收到利息支付，成為該公司本月未能付息的第二筆美元債。

恆大危機時間線

恆大集團9月14日向香港聯交所提交公告，證實集團過去三個月物業銷售成績持續惡化，並已聘請財物顧問研究解決方案。該集團在另一份聲明中否認正破產重組。恆大集團在香港上市的相關股票當天普遍暴跌，中國恆大收盤下跌11.87%，恆大汽車跌24.66%，恆大物業跌12.01%。

約100名投資者此前一天包圍恆大在廣東深圳的總部大樓，有人聲稱購買了恆大的投資產品，要求贖回。抗議行動持續了數日。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 抗議僵持一整天之後，恆大深圳總部大樓出動保安員封鎖入口，驅趕媒體。

恆大還在2021年上半年財報中確認其負債總額高達1.9665萬億元人民幣（3050.07億美元），分析人士擔憂恆大債務問題對整個中國金融系統構成風險。

中秋假期後，港股首個交易日，恆大股價收盤時上漲17.62%，至2.67元。

恆大還展開了一系列自救動作，一方面重申「千方百計保交樓」；另一方面，恆大發行的一筆公司債原本在9月23日付息，恆大稱已通過場外方式協商解決，暫時緩解市場對付息違約的擔憂。

不過，相比過去一年恆大股價的高點20.2元，即便經過短暫暴漲，市值依然蒸發86%。中國政府也未表態介入。恆大危機的警報並未解除。

9月20日，恆大董事局主席許家印發出致全體員工的信，稱恆大一定能盡快走出「至暗時刻」。

圖像來源，EPA

9月21日深夜，恆大召開「復工復產保交樓」專題會，許家印要求全集團「把一切精力都投入到復工復產保交樓上」，全力以赴抓好復工復產、千方百計保交樓。許家印稱，「要想業主所想、急業主所急，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作伙伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款」。

9月22日，一筆名為「20恆大04」的恆大公司債，總規模為人民幣40億元，在計息期內票面利率為5.8%，折合利息約為2.32億元，於9月23日付息。恆大22日公告稱，將於23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息。但不通過中國證券登記結算公司，而是選擇通過場外方式協商解決。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時緩解。

恆大採取一系列自救動作之外，針對恆大危機引起的市場波動，中國央行也採取行動。

中國央行9月23日逆回購操作放量至1200億元人民幣，繼前一星期逆回購單日放量至千億元後，央行操作進一步加量，公開市場淨投放900億元。

路透社當時分析認為，除繼續平抑跨季資金波動外，恆大債務危局引發的衝擊波有擴散之勢，政策或也有適度釋放信號加以安撫的考量。