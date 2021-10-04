臉書吹哨人自曝身份 曾揭發臉書的四個內幕

11 分钟前

圖像來源，CBS 圖像加註文字， 弗朗西斯·豪根將臉書內部資料和文件交給了《華爾街日報》

前臉書產品經理豪根舉報臉書內幕，表示臉書將商業成長置於公眾安全之前。

37歲的弗朗西斯·豪根（Frances Haugen）此前揭露臉書多起內幕，引起軒然大波，但直到現在才將自己的身份公諸於世。

豪根接受了美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目的採訪，並公開自己的身份。

她表示，她公開的內部文件證明臉書一再重覆地將公司的商業成長置於公眾安全之前。

豪根表示，她在今年早些時候因為不滿臉書公司的疏失而決定離開，在離開之前她複印了多份內部文件和備忘錄。

後來，她將資料交給《華爾街日報》，最終該報在過去三周之內分批次揭露資料內容，而這些臉書內部文件則被稱為「臉書檔案」（Facebook Files）。

BBC中文梳理她曾披露的臉書四個內幕。

圖像來源，Getty Images

一、差別待遇

豪根揭露的內容包括臉書對知名人物、政治人物和高知名度用戶採取不同的待遇。洩漏的資料顯示，臉書對這類知名人物有不同的管理政策，或者對其發表內容根本不進行任何管理或交叉核對。

資料被揭發之後，臉書自己的監督委員會也要求臉書就如何進行內容管理提出說明，並表示缺乏透明會導致人們相信臉書受到政治或商業影響。

二、被投資人告上法院

另外揭露的內容還顯示，臉書被一批自己的持股人（投資人）告上法院。

控訴方指控臉書向美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）就劍橋分析（Cambridge Analytica）數據醜聞支付的50億美元和解金額過高，是因為這筆費用意圖保護扎克伯格免於負擔個人責任。

臉書表示，對已經進入司法程序的事情不予置評。

三、Instagram有害青少年精神健康

但是爆料內容中最讓人們擔心的是，臉書對於旗下社交媒體Instagram的所犯的疏失。

臉書自己所做的內部研究發現，Instagram對青少年的精神健康產生影響，該社交平台對許多年輕人心理健康有害，但臉書並沒有作任何處理，也沒有對外公開其調查得到結果。

《華爾街日報》的報道說，臉書的意見調查發現有32%的少女表示，當她們不滿意自己的身體形象的時候，Instagram讓她們感覺更差勁。

四、「成長比安全重要」

在公開身份之後，豪根還將會出席美國參議院一場名為「網絡保護兒童」的聽證會，就臉書對Instagram有害青少年精神健康的研究回答問題。

豪根表示，「公眾利益和臉書利益之間有利益衝突，但臉書一再重覆地選擇優化自己的利益，例如賺更多的錢。」

豪根也談到今年1月的國會山莊騷亂。她說在美國競選期間，臉書開啟了減少假消息的安全系統，但只是暫時性的。

「一旦選舉結束，他們就把它關掉了，或者回復了之前的設置，這將公司成長置於安全之前，感覺就是背叛了民主。」

臉書反駁：「未能如實反映正面影響」

臉書公司表示，洩漏的資料或文件有誤導性，忽略了臉書研究所發現的正面內容。

臉書高管上周在參議院聽證會上說，這些被揭發的內容未能如實反映臉書在促進青少年社交方面發揮的正面影響。

臉書全球事務副總裁，曾任英國副首相的克萊格在接受CNN的採訪時表示，說臉書應該要為騷亂負責是「荒唐可笑的」。