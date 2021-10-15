微軟宣佈關閉中國領英社交功能，主要西方社交平台在華遇到的挑戰

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 領英在中國擁有約5400萬用戶。

微軟公司（Microsoft）正在關閉其在中國的社交網絡領英（LinkedIn），稱要遵守中國政府的規定變得越來越具有挑戰。

在中國民營科技公司今年遭遇一系列調查和禁令之後，領英的舉動凸顯外國企業在擴展中國市場時同樣受到北京政治局勢的影響，在美中關係緊張的環境中可能面臨更深的困境。

領英：「經營環境更具挑戰」

領英高級副總裁莫哈克•施羅夫（Mohak Shroff）在博客中寫道：「我們在中國的經營環境更具挑戰性，要求也更嚴格。」

這家職業社交平台將在今年晚些時候推出只面向就業的網站，名為InJobs。該網站不包括分享社交動態的功能，用戶也不能分享或發佈文章——這些功能是領英在美國等西方市場成功的重要因素。

領英中國總裁陸堅14日在一份聲明中表示：「我們決定對目前的戰略進行調整，於今年內發佈一系列全新的產品及服務，將專注於提供『連接職業機會』的價值，不再涵蓋用戶原創內容的發佈與互動功能。」

目前尚不清楚此前使用領英的數百萬中國用戶將如何處理。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 領英的社交功能是其在美國等西方市場成功的重要因素。

進軍中國的「試探性模式」失敗

LinkedIn曾是唯一一家在中國運營的主要西方社交媒體平台。

2014年，領英以本地化服務進軍中國。這一舉動為其他希望利用中國市場獲取利潤的大型國外互聯網公司提供了試探性模式。中國的互聯網受到嚴格審查，包括Twitter、臉書在內的許多西方社交媒體平台均無法在中國境內打開。

領英同意根據中國法律對中國用戶發佈的帖子進行審查，其他美國公司則不願這樣做，或根本無法完成。在成立初期，領英承認這是一項挑戰，稱「領英強烈支持言論自由，從根本上反對政府審查。」

領英公司嘗試與一家風險投資公司合作，並表示這將有助於改善企業與政府的關係。領英在全球擁有約8億用戶，中國是其最大的市場之一，擁有約5400萬用戶，僅次於美國和印度。

7年過去了，這一試探性模式顯然沒有成功。領英在與本土競爭對手的競爭中舉步維艱，還遇到了監管問題。據《紐約時報》報道，今年3月，領英因未能審查政治內容而受到中國監管機構的處罰，導致被迫暫停中國新用戶註冊30天。

領英還面臨新的挑戰。北京正加緊落實《數據安全法》，像領英這樣的外國公司在中國儲存本地用戶數據時很可能受到進一步監管。此前中國網約車公司滴滴出行在赴美上市時，遭到中國當局質疑其數據安全問題。

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華府批領英「赤裸裸的綏靖」

美中兩國關係的惡化也影響了領英在中國的市場擴展。華府對領英參與中國信息控制表示憤怒。

最近，領英停止顯示幾名中國記者的資料，受到美國議員的批評。

美國參議員裏克•斯科特（Rick Scott）在上月致信領英首席執行官瑞安•羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）和微軟老闆薩蒂亞•納德拉（Satya Nadella），稱領英此舉是「赤裸裸的綏靖，是向共產主義中國的屈服行為」。

根據《紐約時報》，領英還有為間諜機構招募人手的用途。美國官員稱，中國情報單位是利用此功能實現目的的最活躍的機構之一。

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領英黑名單人士分享經歷

進入領英黑名單的人包括美籍記者陳嘉韻（Melissa Chan）和獨立記者格雷格•布魯諾（Greg Bruno）。

布魯諾對BBC說，今年9月28日，他收到一封言辭模糊的電子郵件，稱他在其個人頁面上使用了被禁止的內容，導致賬戶將在中國被封禁。

「我的個人頁面上只有一份出版物，那就是我的書，關於中國對西藏難民的外交政策和跨國政策，也有關世界各地的流亡群體。所以我很容易判斷出哪些內容具有冒犯性」，布魯諾說。「這些內容的確追溯了中共不斷發展的策略，對流放群體邊緣化，並在該群體內部引起一定程度的分歧和分裂。」

由於好奇為何領英在他的書出版3年後才禁止賬號，布魯諾將這一消息發在他的Twitter賬戶上。他發現，至少在同一天有另外兩名記者收到同樣的信息。