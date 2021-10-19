新冠疫情擾亂全球航運：為什麼這麼多船舶在美國港口排隊？

傑克·古德曼（Jack Goodman），邁卡·盧森（Micah Luxen）

BBC事實核查團隊

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 數十艘集裝箱船一直在美國港口等待卸貨。

全球供應鏈港口出現擁堵。在美國加利福尼亞州，在主要港口外排隊裝卸的集裝箱船數量已打破紀錄。

加州長灘市市長說：「由於全球新冠大流行，生產的重大變化和長達數十年的供應鏈面臨挑戰，我們在長灘和洛杉磯港口面臨著前所未有的貨運激增情況。」

那麼，究竟是什麼原因導致了這些港口的大擁堵呢？

據衛星圖像顯示，長灘和洛杉磯港口外星羅棋布的船舶正在等待裝卸貨物。

這些船舶是運輸貨物的集裝箱船，它們從亞洲穿過太平洋到達美國西岸，裝載的貨物包括玩具和網球拍，以及幾乎所有你能想象到的東西。

擁堵情況有多嚴重？

10月13日，在線船舶跟蹤網站「海上交通」（ Marine Traffic） 統計了長灘和洛杉磯港口外停泊的50多艘集裝箱船。

在錨地等待進港裝卸貨物的集裝箱船在9月創下歷史新高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滿載貨物的船隻正在洛杉磯和長灘港口外等候（圖為顯示集裝箱船在洛杉磯港外等候的衛星圖像）。

國際知名航運媒體《勞氏日報》（Lloyd's List）編輯委員會主席珍妮特·波特（ Janet Porter ）表示，這兩個港口處理來自中國的大量貨物，因此一旦擁堵開始，情況可能會很快變得更糟。

她說：「整個運輸週期已經放緩。因此，你需要等待幾天，甚至幾周的時間來卸貨。」

根據集裝箱貿易統計數據，與2019年新冠大流行前的同期相比，2021年前八個月從亞洲運往美國的貨物增加了約25%。亞洲和歐洲之間的交易量基本保持不變。

在東部海岸線上，美國佐治亞州薩凡納港外也有船舶排起長隊。

八月是有史以來第二繁忙的月份。在過度擁擠的港口，貨物從船上裝卸後開始運送到內陸的過程，而這些港口也受到新冠病毒大流行導致的勞動力短缺打擊。從貨物供應鏈方面來講，中國和其它地方因新冠大流行而封鎖港口的作法也導致了供應短缺。

圖像來源，Reuters

美國人買的東西越來越多了嗎？

是的，美國人花在買東西上的錢越來越多，而不是去度假或出去吃飯。消費品需求總體上比新冠大流行前高出22%（2020年2月與2021年8月相比）。

經濟研究諮詢公司凱投宏觀集團（Capital Economics）指出，玩具、遊戲和體育用品（增長74%）以及家用電器（增長49%）的進口增幅尤其大。

美國加州大學洛杉磯分校克里斯托弗·唐（Christopher Tang）教授解釋說，多種因素導致進口增加。

他說：「目前，許多海運承運人都在運送節日商品，例如價值數十億美元的萬聖節裝飾品，以及數十億美元的聖誕裝飾品，例如人造聖誕樹和聖誕燈飾。」

唐教授還表示，美國推動經濟復蘇是需求的一個原因。

由於私營公司鼓勵員工回到辦公室上班，對電腦、打印機和服務器等辦公設備的需求激增，其中許多商品現在仍在來自亞洲的各種集裝箱中，但集裝箱船仍被卡在港口等待卸貨。

此外，為了減少新冠病毒的傳播，不少公司的辦公室設備升級，這些購買的商品也被卡在港口。

唐教授說：「許多空氣過濾器和通風設備也在這些集裝箱中等待卸載。」

彼得森國際經濟研究所高級研究員加裏·赫夫鮑爾說，港口面臨的一個直接問題是：缺乏熟練的碼頭工人、卡車司機和鐵路工作人員來裝卸集裝箱。

他說，這在很大程度上反映了德爾塔變異病毒導致的工人短缺，但也反映了退休導致的司機不足，尤其是卡車司機不足。

這一切原本可以避免嗎？

波特女士說：「我認為沒有人預見到需求會出現如此巨大的激增，尤其是在新冠大流行期間船舶停工之後。」

大批船舶在加利福尼亞海岸外等待裝卸的景象引發了關於美國供應鏈狀況的更廣泛的辯論。長期以來，人們普遍呼籲升級基礎設施。

美國白宮辦公廳主任曾表示，拜登政府正在解決他們所繼承的「供應鏈混亂」情況。

但有專家指出，美國港口物流處理能力問題在新冠大流行之前就已經存在。

加裏·赫夫鮑爾說：「這反映了多年的投資不足。港口運力不會很快惡化，但閒置運力的餘地可能還不到 5%。」

美國白宮已成立一個工作組試圖緩解瓶頸問題，洛杉磯港口現在將開放更長時間以改善擁堵。