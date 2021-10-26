Digicel Pacific併購：澳大利亞政府何以出手資助Telstra以「阻擋中國」？

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Telstra是澳大利亞最大電訊商。

澳大利亞政府宣佈出資與該國電信巨頭Telstra組織財團，收購大洋洲同業Digicel Pacific。觀察人士將之視為制止中國在大洋洲擴展影響力之舉。

Digicel Pacific是南太平洋最大電訊企業，在巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟（Fiji）、薩摩亞（Samoa）、瓦努阿圖（Vanuatu）和法屬塔希提（Tahiti；又譯大溪地）等地僱有1700人。母公司Digicel 位於牙買加，由愛爾蘭共和國富豪丹尼斯·奧布萊恩（Denis O'Brien）擁有。

交易涉及金額達21億澳元（16億美元；140.74億元人民幣）。Telstra形容這是「獨一無二且非常吸引的商業機會，將可提升我們在區內的據點」。

最近Digicel Pacific的前途備受關注。去年有報道稱，Digicel有意向國營中國移動通訊（中移動）出售Digicel Pacific，Digicel否認有關報道。

Telstra為何會與政府合作？

Telstra方面表示，澳大利亞聯邦政府主動接洽該公司「就Digicel Pacific提供技術建議」，政府認為此事「對區內電訊服務事關重大」。堪培拉政府繼而答應注資。

據Telstra與澳大利亞外交部公布，堪培拉政府將透過澳大利亞出口金融公司（Export Finance Australia）出資13.3億美元，Telstra則出資2.7億美元。政府出資比例高達83%，但Telstra將持有併購後企業的100%權益。

交易預計在2022年中完成。Telstra總裁安德魯·佩恩（Andrew Penn）表示，收購成功之後，Digicel Pacific品牌將得到保留，公司也將獨立運作。

澳大利亞廣播公司（ABC）報道，巴新首都莫爾斯比港（Port Moresby）群眾歡迎Telstra收購Digicel Pacific，但同時指出澳大利亞有機會因這項交易而要承受形象風險，例如一旦有颱風吹襲這些大洋洲國家，導致通訊中斷，Telstra又不能迅速修理。

圖像來源，Corbis / Getty Images 圖像加註文字， Digicel業務版圖橫跨加勒比海與南太平洋。

澳大利亞出資協助併購為何事關中國？

安德魯·佩恩不願評論這次交易與澳大利亞堵截中國在大洋洲擴張勢力是否有關，他向ABC強調，這次併購只是為了拓展Telstra業務。

澳大利亞聯邦貿易部長丹·特漢（Dan Tehan；又譯鄧肯）也對中國議題避而不談。他對ABC說：「政府首要所想的是在太平洋上持續看見優質投資，是這推動著政府決策。」

分析人士指出，任何企業甚至國家取得Digicel Pacific控制權，即可擴大在該地區的影響力。這家公司因此成了兵家必爭之地。

總部設在悉尼的獨立智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）研究員喬納森·普裏克（Jonathan Pryke）說：「Digicel 是太平洋首要業者，澳大利亞將之視為戰略資產，決不允許落在中國手中。」

「他們（堪培拉）熱切期盼澳大利亞企業重返大洋洲地區，而他們意識到必須出手包銷。」

K2資產管理公司（K2 Asset Management）研究主管喬治·鮑伯拉斯（George Boubouras）也認為，這次併購顯然受到澳大利亞政府的戰略需要所左右。

鮑伯拉斯對澳大利亞特殊廣播服務（SBS）說：「因為中國的『一帶一路』倡議，這在某程度上它在政府眼中就是戰略資產，毫無疑問。但這對於Telstra來說是優質資產，有了政府的支持，這完全是零風險的做法。」

《外交家》雜誌（The Diplomat）指出，在2016年公布的《走進太平洋》（Pacific Step Up）策略下，堪培拉承諾加大投資大洋洲島國的基礎建設，也為此向該地區投放大量2019年新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）疫苗。這次併購反映了堪培拉當局加大力度反制中國在大洋洲擴張影響力的企圖，也反映了西方國家為了對抗中國所帶來的政經威脅，而敢於「放棄新自由主義正統」，加大政府對經濟介入。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當地民眾認為Telstra能否維持迅速災後修復等課題將關係到澳大利亞對外形象。

澳中關係有多差？

中國與澳大利亞因新冠病毒溯源問題和中國被指滲透澳洲政治的爭議而持續緊張，最近中國面對龐大供電壓力，煤炭供應緊張，但仍維持對澳大利亞煤炭的進口禁令。今年6月，堪培拉宣佈向世界貿易組織（WTO）投訴中國，為的是北京對澳洲葡萄酒徵收218%關稅。

在此背景下，澳大利亞因此也在加強擴張其在太平洋的影響力。這包括在區內投資15億美元的基礎建設，也包括加入美國、日本、印度及澳大利亞組成的「四方安全對話」（Quad），和跟英美組成AUKUS防衛協議。

2018年，堪培拉政府投資建設總長4700公里的珊瑚海電纜系統（Coral Sea Cable System），以防範中國電信巨頭華為搶先鋪設電纜。目前澳洲當局也在考慮資助帕勞（Palau；又譯帛琉）鋪設海底光纜。