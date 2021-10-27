美國以「國家安全」為由撤銷中國電信在美業務授權

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由傑西卡·羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）領導的美國聯邦通信委員會已經對數家中國通訊企業採取行動。

華盛頓以「國家安全」考慮為由，吊銷中國電信（China Telecom）在美執照。

中國電信是中國三大電信服務商之一， 拜登政府要求該公司必須在60天內結束在美國的業務。

官員表示，中國政府對該公司的控制意味著，中國有機會「獲取、儲存、擾亂以及/或者誤導美國的通訊」。

美國官員表示，這從而可能令中國能夠「對美國進行間諜以及其他有害活動」。

中國電信在美提供服務已經有近20年，它形容美國的這一決定「令人失望」。

該公司聲明稱：「我們計劃採取所有可能的選擇，同時繼續向我們的客戶提供服務。」

中國電信在110個國家擁有數以億計的用戶，服務包括寬頻網絡、移動及固定電話網絡等。

該決定宣佈之前幾小時，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）與中國副總理劉鶴談話，討論了全球經濟現狀。

二人的會面被外界看作是兩個超級大國之間關係改善的訊號，此前中國在貿易及台灣問題上針鋒相對。

美國聯邦通信委員會（FCC）曾在2020年4月警告，可能將會關閉中國電信美洲公司（China Telecom Americas），聲稱該公司「受到中國政府的利用、影響及控制」。

該委員會表示，這家公司「非常有可能要滿足中國政府的要求而沒有……獨立的司法監督」。

這是美國官員以國家安全為由打擊中國通訊企業又一舉措。

去年，FCC將華為（Huawei）和中興通訊（ZTE）列為通訊網絡的威脅——令美國公司更難從他們手上收購設備。

FCC在2019年吊銷了另一家中國通訊巨頭，中國移動的在美運營授權，而且目前仍在致力於對另外兩家中國政府支持的公司作同樣的行動——中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）以及大平洋網絡有限公司（Pacific Networks）。