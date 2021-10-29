美國三季度經濟不及預期 「滯漲」風險隱現

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圖像來源，Getty Images

美國商務部經濟分析局（BEA）本周四（10月28日）發佈數據，今年三季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算環比增長了2.0%。

該數值低於市場預期。此前，路透調查的經濟學家曾預測將增長2.7%。相比於今年二季度的6.7%也顯著放緩。

該數值是去年二季度以來的最慢增速。當時為了遏制第一波新冠疫情，美國採取了嚴格的強制性措施，經濟出現了歷史性收縮。

受供應鏈危機拖累

美國經濟增速低於預期，有多方面原因疊加。

比如，八月底的「艾達」颶風打擊了美國的近海能源生產，政府估計颶風艾達造成了大約620億美元的損失。

比如，七、八、九三個月，傳染性極強的變異毒株德爾塔侵襲美國大部分地區，也拖累了第三季度經濟。

而供應鏈危機帶來的負面影響，尤其顯著。席捲全球的芯片短缺造成連鎖反應。FWDBONDS首席經濟學家如普基（Christopher Rupkey）表示，經濟增速放緩在一定程度上是基於汽車行業供應中斷，使得銷售下降，經銷商的庫存接近紀錄低點。

由於缺乏芯片，作為最主要工業品的汽車產量銳減，銷售也大幅下滑。

數據也支撐了這一點，汽車產量繼第二季度下降14.1%之後，又下降了41.6%。在三季度，美國家電和汽車等耐用商品支出環比暴跌26.2%，這影響到整體商品支出的情況，其環比下降了9.2%，大幅拖累整體增長。

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「我們的全尺寸卡車和全尺寸運動型多功能車（SUV）賣得非常好，我們就是沒辦法造出更多汽車來滿足需求。」通用汽車董事長兼首席執行官博拉（Mary Barra）表示，正尋求從供應鏈方面著手來提高效率，但芯片短缺的問題可能會在2022年下半年改善。

此外，政府資助計劃的退潮也是原因之一。美國商務部報告稱，聯邦政府支出環比下降了4.7%，主要因為停止了「薪資保護計劃」（Paycheck Protection Program），該計劃旨在為疫情期間受停工影響的企業提供過渡資金。

前景

不過也有好消息。目前來看，德爾塔變種帶來的病例數下降，經濟活動已經恢復了勢頭。美國上周初請失業金人數降至19個月來的新低。

雖然三季度經濟增長不盡如人意，但是國內生產總值（GDP）仍創歷史新高，經濟規模比疫情前增長了1.4%。

如普基認為，三季度經濟放緩是一個「不受歡迎的意外」，但是不會將美國經濟帶進溝裏。

值得注意的是，經濟增長不及預期的同時，通貨膨脹依然堪憂。三季度PCE物價指數環比增長了5.3%，低於前值（經修正為6.5%）。剔除了食品和能源價格後，PCE價格指數環比增長了4.5%，也低於前值6.1%。

國海證券研究所分析師靳毅撰文認為，持續高位運行的通脹和即將降速的經濟正使得美國有進入「滯漲」週期的風險。

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「目前美國的通脹水平難以下行的原因之一是美國的『薪酬-物價』螺旋很有可能再次上演。如果消費者預期價格會上漲，則會提前消費，或者向僱主要求更高的薪資回報，進而推升通脹。」

「從歷史上來看，一旦薪酬水平上升，就在短時間內難以快速下行，疊加目前就業市場的瓶頸仍需一定時間才能得到疏解，因此，一旦薪酬水平繼續上升，那麼將很有可能加劇『薪酬-通脹』的螺旋上升，從而使得當下美國的通脹水平難以快速下行，經濟出現進入『滯漲』的風險。」

滯漲指停滯性通貨膨脹，一般是經濟停滯、高通貨膨脹、高失業率同時出現。一個經濟體陷入滯漲後，生產下滑，導致失業率上升，甚至出現破產潮。