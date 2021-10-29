美國三季度經濟不及預期 「滯漲」風險隱現
美國商務部經濟分析局（BEA）本周四（10月28日）發佈數據，今年三季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算環比增長了2.0%。
該數值低於市場預期。此前，路透調查的經濟學家曾預測將增長2.7%。相比於今年二季度的6.7%也顯著放緩。
該數值是去年二季度以來的最慢增速。當時為了遏制第一波新冠疫情，美國採取了嚴格的強制性措施，經濟出現了歷史性收縮。
受供應鏈危機拖累
美國經濟增速低於預期，有多方面原因疊加。
比如，八月底的「艾達」颶風打擊了美國的近海能源生產，政府估計颶風艾達造成了大約620億美元的損失。
比如，七、八、九三個月，傳染性極強的變異毒株德爾塔侵襲美國大部分地區，也拖累了第三季度經濟。
而供應鏈危機帶來的負面影響，尤其顯著。席捲全球的芯片短缺造成連鎖反應。FWDBONDS首席經濟學家如普基（Christopher Rupkey）表示，經濟增速放緩在一定程度上是基於汽車行業供應中斷，使得銷售下降，經銷商的庫存接近紀錄低點。
由於缺乏芯片，作為最主要工業品的汽車產量銳減，銷售也大幅下滑。
數據也支撐了這一點，汽車產量繼第二季度下降14.1%之後，又下降了41.6%。在三季度，美國家電和汽車等耐用商品支出環比暴跌26.2%，這影響到整體商品支出的情況，其環比下降了9.2%，大幅拖累整體增長。
「我們的全尺寸卡車和全尺寸運動型多功能車（SUV）賣得非常好，我們就是沒辦法造出更多汽車來滿足需求。」通用汽車董事長兼首席執行官博拉（Mary Barra）表示，正尋求從供應鏈方面著手來提高效率，但芯片短缺的問題可能會在2022年下半年改善。
此外，政府資助計劃的退潮也是原因之一。美國商務部報告稱，聯邦政府支出環比下降了4.7%，主要因為停止了「薪資保護計劃」（Paycheck Protection Program），該計劃旨在為疫情期間受停工影響的企業提供過渡資金。
前景
不過也有好消息。目前來看，德爾塔變種帶來的病例數下降，經濟活動已經恢復了勢頭。美國上周初請失業金人數降至19個月來的新低。
雖然三季度經濟增長不盡如人意，但是國內生產總值（GDP）仍創歷史新高，經濟規模比疫情前增長了1.4%。
如普基認為，三季度經濟放緩是一個「不受歡迎的意外」，但是不會將美國經濟帶進溝裏。
值得注意的是，經濟增長不及預期的同時，通貨膨脹依然堪憂。三季度PCE物價指數環比增長了5.3%，低於前值（經修正為6.5%）。剔除了食品和能源價格後，PCE價格指數環比增長了4.5%，也低於前值6.1%。
國海證券研究所分析師靳毅撰文認為，持續高位運行的通脹和即將降速的經濟正使得美國有進入「滯漲」週期的風險。
「目前美國的通脹水平難以下行的原因之一是美國的『薪酬-物價』螺旋很有可能再次上演。如果消費者預期價格會上漲，則會提前消費，或者向僱主要求更高的薪資回報，進而推升通脹。」
「從歷史上來看，一旦薪酬水平上升，就在短時間內難以快速下行，疊加目前就業市場的瓶頸仍需一定時間才能得到疏解，因此，一旦薪酬水平繼續上升，那麼將很有可能加劇『薪酬-通脹』的螺旋上升，從而使得當下美國的通脹水平難以快速下行，經濟出現進入『滯漲』的風險。」
滯漲指停滯性通貨膨脹，一般是經濟停滯、高通貨膨脹、高失業率同時出現。一個經濟體陷入滯漲後，生產下滑，導致失業率上升，甚至出現破產潮。
美國銀行在九月的一份報告顯示，投資者紛紛湧入被認為在增長放緩和通脹上升的情況下會有上佳表現的資產，科技股獲得六個月以來最大規模資金流入，美國公債則遭遇資金大量流出。此舉顯示投資者對「滯漲」風險的擔憂。
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