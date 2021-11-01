日本新首相岸田文雄承諾的「新資本主義」將如何兌現

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫情封鎖令解除後擁擠上班的日本工薪族。

日本執政自民黨（LDP）在大選中取得超過233個眾議院議席成為多數派，宣告無須與公明黨組成聯合政府，獨力執政。這個數十年來一直掌握著日本執政大權的政黨剛剛在上月產生了新任黨魁，而他的核心經濟政策成為上任初期最受爭議的問題之一。BBC亞洲商業事務記者大井真理子（Mariko Oi）給你剖析這項財富攤分的政策是否能夠實現。

日本新首相岸田文雄推出他將國內財富重新分配的計劃，並將它稱為「新資本主義」。

但是社交媒體上的一些批評者卻指，這個計劃讓他們聽起來覺得更像是社會主義——甚至將它戲稱為日本版的「共同富裕」，映射中國共產黨的一項核心政策。

三木尤其憤怒的是，首相提出要提高資本增值稅（CGT）；這是政府向投資領域利潤徵收的稅款，稱之為「雙重課稅」。

樂天的老闆並不是唯一表達對這項爭議性提案不滿的人，很多人都擔心它可能很快扼殺掉最近一波小零售業投資者對股票市場的興趣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本前外相岸田文雄在10月成為日本新一任首相。

在日本，新任首相當選通常都會帶來一次股票市場的反彈，但是岸田文雄在10月的上任（在眾議院選舉之前），卻是迎來日經平均指數的迅速下挫。

日經指數連續八天下跌，現在已經被稱作是「岸田休克」。

作為回應，岸田文雄迅速撤回了他的資本增值稅提案，表示他會轉而尋求調整日本對資本收益和資本股利的徵稅，暫時如此。

除了這次令人尷尬的政策急轉彎之外，岸田文雄的經濟政策風格已經與他的兩個前任菅義偉和安倍晉三有明顯差別。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 乘著新一波零售業投資者的勢頭，日本的頂尖網上經紀商連續多月有創紀錄的新戶口登記。

兩名前任均推行安倍經濟學，這項現在已然聲名遠播的經濟政策，最為人所知的是所謂的「三支箭」：大力推行寬鬆貨幣政策、財政重整以及增長戰略。他們的目標是運用這三大槓桿來將日本經濟拉出數十年緩慢至趨近於零的增長模式。

這兩名領導人在任期內取得過一些成功——該國的股票市場價值翻了超過一倍。安倍在2012年12月第二度上任日本首相時，日經平均指數低於1萬點。今年二月，它自1990年以來第一次超過3萬點。

1980年代末的經濟崩盤導致這個國家的經濟衰退數十年，日經指數用了超過三十年才從中恢復過來。

薪水跟不上

但是安倍的策略也有一些苛刻的批評者——岸田就是其中之一。他聲稱，安倍經濟學只讓日本的富人更富。他們想要看到的是財富攤分到更廣大的國民當中。

儘管安倍經濟學獲得很多讚譽和國際間的關注，但是普通市民並沒有感覺到這項政策的益處。一些人說，它甚至導致了貧富差距進一步拉大。（除了一項指標——基尼係數，計量的是收入分配當中的不平等，它在過去十年有輕微的縮小。）

人們感覺自己口袋裏的錢沒有變多的其中一個原因是，平均工資在過去三十年裏幾乎沒有增長。

圖像加註文字， 日本工人的到手薪酬在過去30年增長很小。

根據經濟與合作發展組織（The Organisation for Economic Co-operation and Development）的數據，與美國和德國等國家相比，日本的平均薪酬在過去三十年停滯不前。

在生產力指標上的上升也有限，日本的人均國內生產總值（GDP）——即一國的人均經濟輸出——有起有落，但是在今天仍然處在1994年的水平。

圖像加註文字， 生產力指標基本上沒有變化。

岸田文雄在他的第一場議會政策演講當中，反覆提及「分配」這個字眼，共有12次。相比之下，安倍則11次提到「增長」，菅義偉則16次說到「改革」。

但是，有經濟學家和投資者卻是相信岸田提出的尖銳批評，認為安倍經濟學只是在大選之前攏絡選民支持的一種伎倆，實際上並不會有重大的改變。

「我懷疑他有沒有全面解釋過他的經濟政策，但是通過看他任命了哪些人——高市草苗任總務大臣以及甘利明任總幹事長——顯示安倍經濟學將很可能在岸田執政下繼續推行，」投資者村上絢表示。

高市早苗曾是執政黨領導層競選的候選人，得到了前首相安倍晉三的支持，而甘利明則曾是安倍手下的一名經濟部長，也是安倍經濟學的政策制訂者之一。甘利明的任命具有爭議性，因為他曾捲入過2016年的一場腐敗醜聞，且在上周末選舉中失去他所在選區的議席後，據報已經提出請辭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安倍晉三在2012年12月成為首相時，日經平均指數低於1萬日元，而至次年二月，它卻上升到3萬日元，是1990年以來的第一次。

回饋工人

無論日本是否會重回安倍經濟學，現在岸田文雄上任，最迫切的問題將會是他如何應對日本工人當中越來越大的不滿。

幾家上市的日本企業在近年都得到創紀錄的營利，導致人們批評，它們未能將這些收益以相應的薪酬增長回饋給那些辛勤工作的僱員。

「日本的增長並沒有大到足以分配財富，」投資者村上絢說，「他們是在海外獲利，不是在國內，所以當利潤不是來自於國內的時候，企業很難（將這些錢）分配出去。」

她支持執政黨總務大臣高市早苗最近的提案，向囤積現金的企業徵稅。「目前，有2500家公司在東京證券交易所上市，但是當中超過10%都有高於他們市場資本總額的現金和存款，又或者存在交叉持股，」村上絢說，「他們應該被鼓勵將這些錢用作投資，通過稅務政策來刺激國內的增長。」