魷魚幣狂飆數千倍後崩盤的幾個看點

2 小时前

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， Netflix推出的《魷魚遊戲》在全球各地熱播引發關注

網絡流媒體網飛（Netflix）播映的韓國電視劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起熱潮，現在一款名為「魷魚幣」的加密貨幣在升值數千倍之後瞬間崩盤化為烏有，證實是一場騙局。

魷魚幣是什麼？

魷魚幣被包裝成一種「玩賺型」（play-to-earn）加密貨幣，在推出數天之內價值就上漲數千倍。

所謂「玩賺」，就是玩遊戲賺錢，讓人們用魷魚幣在網絡遊戲上使用，買家/玩家可以贏得更多貨幣，用來兌換其他加密貨幣或國家貨幣。

上周二（10月26日），魷魚幣交易價值只有1美分，才不到一個星期的時間，魷魚幣價值飆高到2856美元。

但根據加密貨幣數據網站CoinMarketCap顯示，魷魚幣的幣值現在下跌了99.99%，幾乎歸零，沒有任何價值。

什麼是「抽地毯」？

加密貨幣圈的投資者通常將這樣的騙局稱為「抽地毯」（rug pull）。

這指的是魷魚幣上市後被投資人一路追高，增值數千倍之後慘遭「抽地毯」，幣值瞬間崩盤，所有的錢也被幕後不法分子捲走。

根據美國科技網站Gizmodo報道，開發魷魚幣的幕後黑手估計不法所得高達338萬美元。

但是在魷魚幣崩盤之前，BBC就已經有報道，有多名投資者無法出售他們持有的魷魚幣，顯示投資魷魚幣可能有問題。

網絡騙局？

網飛播映的《魷魚遊戲》描述一群債務纏身的人為了贏得巨額獎金而參與一場接著一場的生死遊戲，上線之後在90個國家成為最多人收看的電視劇集。

受到《魷魚遊戲》啟發，魷魚幣推出時，也號稱能用魷魚幣參加一個新的網絡遊戲，據稱該網絡遊戲將在這個月晚些時候開始。

但是在魷魚幣崩盤之前，加密貨幣專家就已經提出幾個疑點，警告投資者這可能是一場騙局。

當時有許多購買魷魚幣的買家表示沒辦法出售魷魚幣，加密貨幣專家警告，這就是可能是騙局的最明顯的徵兆之一。

還有人發現魷魚幣網站內容包含許多拼寫和文法錯誤之處，這也值得懷疑其可信賴程度。

現在，魷魚幣網站已經無法訪問，其社交媒體賬號也憑空消失。

專家怎麼說？

美國康奈爾大學（Cornell University）經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）對BBC表示，「心懷險惡的不法分子推銷這種加密貨幣，就是要讓天真的散客投資戶上鉤，騙他們的錢。」

普拉薩德說，投資人在購買加密貨幣的時候需要提高警覺，因為這方面幾乎沒有有效的監管機構。

「事實上，加密貨幣圈存在很多很多騙局，投資人都是見錢眼開，瘋搶入局以為自己也能大賺一筆，大撈一票。」

魷魚幣在分散式交易所上市，這類分散式交易所允許買家和賣家之間點對點進行加密貨幣交易。