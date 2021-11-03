雅虎：老牌互聯網巨頭因「營商環境」困難退出中國大陸

1 小时前

圖像來源，Getty Images

隨著中國收緊規管措施，雅虎（Yahoo）成為最新一家宣告退出中國大陸的美國科技公司。

該公司表示，這一決定的原因是中國是一個「越來越有難度的營商和法律環境」。

中國的雅虎用戶現在會收到一條信息稱，其網站不再能夠登陸。

該公司稱，雅虎的產品和服務在世界其他地方不受影響。

該公司聲明稱：「雅虎仍然致力於維護我們的用戶權益和一個自由開放的互聯網。在此對我們的用戶的支持表示感謝。」

雅虎的退出是緊接在上月微軟（Microsoft）宣佈旗下的商業社交平台領英（LindedIn）退出中國之後。微軟將領英退出歸咎於「難度大得多的運營環境和更高程度的依從要求」。

打壓科技公司

中國正在進行一場對大型科技公司的打壓行動——無論是美國公司還是本土公司。

近年一系列新法律通過，共同導致形成一個雅虎及其他公司所指「有難度」的市場。

11月1日生效的《個人信息保護法》就是其中之一。

作為一條為數據保護而設的中國法律，它就數據如何被採集和保存引入了一系列規定，包括可能高達一家公司年度營業額5%的罰款。

通過cookies和網絡服務配置文件處理用戶信息的外國實體必須在中國大陸設駐地機構或者安排代表，對相關法律的實施負責。

某程度上，它與歐洲的《一般數據保護條例》（GDPR）相類似。但是中國的政治環境與很多西方國家非常不一樣，而是有嚴格的審查要求。

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一些西方的科技公司由於與中國有聯繫或者在中國儲存用戶數據而受到批評。

對科技公司的廣泛打壓是中國政府一項規管經濟的五年計劃當中的一部分，甚至傷及中國本土公司。

對加密貨幣的全面禁止令比特幣（bitcoin）大受打擊，而阿里巴巴在今年較早前則繳納了創紀錄的28億美元（20億英鎊）罰款。

大規模的打壓還擴展到遊戲領域——官方將其比作數碼毒品，訂立法規對兒童玩網絡遊戲實施嚴格限制。

雅虎概況

在互聯網時代初期作為搜索引擎的雅虎，曾是谷歌（Google）的一大對手，不過其資產在最近二十年有所下跌。

如今，它仍然提供門戶網站服務——集新聞、電郵和搜索功能的網站，但是它已經被谷歌以及臉書（Facebook）、推特（Twitter）等更新的巨頭公司所超越。

它還擁有一定數量的媒體品牌，比如科技新聞網站Engadget和TechCrunch等，它們已經不再能在中國大陸登陸。