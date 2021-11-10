台積電已「自願」提交給美方資訊請求書 有分析稱背後「劍指中國」的意圖明顯

1 小时前

圖像來源，Getty Images

台灣台積電等國際芯片製造商已按要求向美國當局提交「資訊請求書」（Request for Information），包括主要客戶名單、庫存和營收佔比等等信息。 在全球晶片短缺的大背景下， 有評論稱，美方可能是在借機打壓台積電及三星等公司，進而扶持美國本土公司。

儘管相關公司承諾不會洩露客戶敏感資料，各大廠商與中國客戶的資料會多少透露中國半導體發展的細節， 在美中高科技競爭持續的背景下，有外界猜測華盛頓是「劍指中國」。

台灣南台科技大學財經系助理教授朱岳中向BBC中文說，美國此舉真實目的外人不得而知，但絶非是為了解決晶片荒那麼簡單。「借著台積電資料，了解中國對於半導體的需求，是個可能性。」

圖像來源，TSMC 圖像加註文字， 根據2021年1月的的資料，台積電市值達5509億美元，擠身全球前十大，與中國騰訊及美國蘋果等企業並列。

「自願行為」

今年9月23日，美國召開一場半導體供應鏈高峰會，聚焦全球晶片嚴重短缺問題。會後不到一周，美國商務部要求全球主要半導體製造商及客戶，以「填寫問卷」的方式提交「資訊請求書」，要求提交相關數據，「提高供應鏈透明度」，回覆的截止日期定在11月8日，並稱目的是協助了解問題。

美國商務部屢次強調提供相關資料屬「自願行為」。10月底，美國商務部表態稱包括英特爾、英飛凌（Infineon）及通用汽車（General Motors）等公司已「樂意提供數據」，因此「鼓勵其他企業仿效」。

此舉立即引發全球半導體產業激烈反彈，特別是在台灣及韓國。韓國副總理曾飛抵華府，與美方高層磋商。

台積電周一（11月8日）發佈聲明表示，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，但會堅持一貫原則，不會透露特定客戶資料。

根據韓聯社報導，韓國三星電子和SK海力士兩家公司於8日下午向美商務部提交了其晶片業務信息，但是兩家企業說均未提交客戶資料等敏感信息。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）則在同一天對路透社稱，在過去兩周她親自致電全球所有主要晶片製造業者的執行長，」而每位執行長都向我保證，他們將提交我們所要求的資料。「 她補充說：「我希望我們不會動用國防法來要求，但在必要情況下會動用.......我們必須深入了解發生何事、晶片流向，以及是否有囤積或庫存的情況發生。」

在台灣, 批評聲不斷，有輿論質疑美國是否在遏制台積電等公司並借勢扶持如英特爾（Intel）等美國本土生產商。譬如，剛上任不久的英特爾營運長帕特·蓋辛格（Pat Gelsinger）今年6月投書美媒《政客》（POLITICO），強調「美國優先」，並指美國應該重點扶植像英特爾這樣的本土晶片業者，而不是只來美國設廠的外國企業。

當時，台灣知名半導體產業分析師陸行之便發文批評英特爾：「打從心裏沒把台積電當合作伙伴，爭搶美國政府將提供的巨額補助。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 帕特·蓋辛格今年六月向美媒《政客》投書稱，美國應該重點扶植像英特爾這樣的美國本土晶片業者，而不是只來美國設廠的外國企業

蓋辛格最近又向蘋果公司喊話，希望蘋果能再次採用英特爾的中央處理器（CPU），並將晶圓代工委託給英特爾，明顯是針對台積電，因為蘋果是台積電的最大客戶之一。蓋辛格又稱，英特爾將於2024年在晶圓代工上趕上台積電。

針對英特爾等美國公司的頻頻喊話，台積電董事長劉德音10月接受《時代》雜誌專訪時表示，「半導體本地化不會增加供應鏈韌性，或許還會降低韌性......美國應該專注在該國強項，譬如系統設計、人工智能、量子運算等那些前瞻工作上」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員艾歷克斯·卡普裏（Alex Capri）對BBC中文分析稱，美國商務部其實不僅要求台積電或三星，同時也要求英特爾提供資料，沒有特別針對性。

但他認為，美國近年來推廣所謂「乾淨產業鏈」政策，亦即審核美國公司及客戶與中國政府與企業的關係，此次美國商務部的要求應該與這些相關。

卡普裏說，當下美國公司仍掌控了全球半導體產業的發展。譬如，IC設計、半導體設計器材以及採購合約，因此美國與台積電是彼此需要的關係。他說：「雙方策略性合作仍在深化......台美目前在區域安全的緊密關係也加深這一點......但美國扶植英特爾等美國公司的力道也在加速，無庸置疑。」

他分析稱，美國確實會花上許多時間及金錢不斷扶持美國半導體公司的發展，但這不表示美國要阻礙台積電，反而是借著各大廠提供的資訊，了解中國公司對於晶片的需求等等，繼續與中國競逐。

圖像來源，Getty Images

劍指中國？

根據調查機構TrendForce統計，2021年第二季台積電在晶圓代工的全球市佔率為52.9%，韓國三17.3%排第二。

而中國亦是台積電第二大市場，佔其營收的15%。美國則是台積電最大的市場，佔了後者約58%營收。因此，在美中貿易戰持續白熱化的背景下和國家安全的考量下，「晶片斷供」一直成為美國用以對付中國的手段。

譬如，2020年5月，台積電已經宣佈不再為第二大客戶，中國半導體龍頭華為代工晶片。而在美國制裁前，華為一直是台積電的第二大客戶，僅次於蘋果。2019年華為佔了台積電14%營收。2021年，華為手機在台積電「斷供」後遭受重創。

因此，此次美方以查察「晶片短缺」及「誰在囤積晶片」為理由，要求台積電等與中國往來密切公司提交資訊同意書，被各界解讀是劍指中國。

美方此次通過這些數據，估計能夠判斷目前中國哪些半導體廠商在快速發展，以及這些公司的需求，或與台積電的出貨合作等等。媒體也認為，美方此舉亦想知道華為受到制裁前後，從台積電等大廠囤積下來的晶片實際數據等等。

上海顧問公司Intralink電子部門主任斯圖爾特·蘭德爾（Stewart Randall）向《南華早報》分析稱，美國商務部的要求「或能協助美國了解在哪裏適當分配自己的資源，以提高其支出效率......例如了解這些公司在過去三年中設備和材料採購的水平變化，幫助美方確定買家是否正在放棄中國供應商，也了解哪些產品的需求量最大，並讓白宮了解美國公司如何能夠取得優勢。」

中國科技新聞評論者「吾久山」則分析稱，美國從台積電獲取中國客戶資料可以協助白宮「此判斷哪些中國芯片設計企業技術好，發展潛力大，需要重點遏制。這對中國正蓬勃發展的芯片設計行業是一個很大威脅」。