拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席 通脹威脅依然高懸

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鮑威爾將繼續擔任該職位四年。

美國總統拜登周一（11月22日）提名美國聯邦儲備理事會（美聯儲）主席鮑威爾連任，任期為四年。另一熱門人選布雷納德（Lael Brainard）則被提名擔任副主席。兩人需要得到參議院的確認才能正式出任上述職務。

鮑威爾是前總統特朗普於2017年11月提名，並於2018年2月正式就任，擬於2022年2月到期。雖然由特朗普提名，但美聯儲一貫注重保持政策獨立性，鮑威爾上任後扭轉寬鬆的貨幣環境，頻繁生息和縮表，以防止經濟過熱。但此舉遭到特朗普抨擊，認為其政策傷害經濟增長。

2020年初，新冠疫情來襲。鮑威爾政策突然轉向，不僅緊急降息，而且開啟無限量化寬鬆，政策力度之大，出乎市場意料。天量美元湧入市場，雖然刺激經濟，但也帶來高通脹等一系列後遺症。

拜登指出，鮑威爾「穩定的領導能力」安撫了恐慌的市場，而且他相信貨幣政策能支持充分就業，「我相信鮑威爾是幫助我們度過難關的合適人選。」

疫情穩定後，鮑威爾的新任期，需要推動貨幣政策從「危機模式」轉為正常模式，但難度遠超2018年上任之時。

鮑威爾獲提名的消息公布後，美國股市創下歷史新高。美國公債收益率也有所上升，美元走強。

疫情時果斷出擊

2020年初，新冠疫情席捲全球。美聯儲採取果斷行動，被譽為避免了一場潛在的大蕭條。

扮演著「全球央行」角色的美聯儲，「一口氣打完所有子彈」，開出「零利率+量化寬鬆」的藥方，上一次開出這一藥方，還是在2008年金融危機之後，因此也被稱為「危機模式」。

實際上，同樣的藥方，藥量大幅加強。美聯儲在疫情期間購買了超過4萬億的資產，相當於近兩成的美國GDP，資產購買的規模遠超金融危機，美聯儲資產負債表也迅速擴大到接近8.7萬億美元的規模。

之後一年來，各國政府追隨美國的步伐，推出各種刺激計劃，總額已超過10萬億美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布雷納德（右）被提名擔任副主席。

鮑威爾的這一舉措，甚至得到時任總統特朗普的讚譽。降息後，特朗普稱，「我祝賀美聯儲這麼做。這對我們國家來說很棒……我不得不說，我非常高興。（美聯儲）他們沒有選擇在很長一段時間裏分四步完成，而是選擇一步到位。」

他還表示未來兩個月都不會再說鮑威爾壞話了。

特朗普之所以這麼說，是因為被他提名上任的共和黨籍鮑威爾，卻在上任第一年就四次加息。為了配合加息，鮑威爾還延續他的民主黨籍前任耶倫的政策，在2018年開始實施量化緊縮（Quantitative Tightening）的政策。

換言之，因為這些政策，市場上的錢少了。對於急於搞好經濟，為連任爭取更大機會的特朗普而言，這些政策不是好消息。

特朗普不僅多次在公開場合抨擊鮑威爾，發推特稱他缺乏遠見，對記者表示美聯儲是美國經濟面臨的最大風險，甚至曾向白宮律師諮詢過罷免鮑威爾主席職位並將其降職為美聯儲理事的可行性。

特朗普的言論被認為打破了政府不干預美聯儲政策獨立性的慣例。但也為鮑威爾樹立了頂住壓力堅持獨立性的形象。

「我尊重鮑威爾的獨立性，」在拜登提名鮑威爾的講話中，他表示，「在這個我們的經濟展現出巨大潛力並面臨巨大不確定性的時刻，我們需要美聯儲保持穩定和獨立性。」

通脹的威脅

不過，鮑威爾任內釋放出巨大的流動性，也顯現出後果——大量的錢流入市場，勢必使物價水漲船高，美國消費者價格指數（CPI）也已經連續5個月同比增長超5%。

「我們國家正面臨的通貨膨脹炸彈，部分原因在於我們正在大量印鈔。」美國參議院議員泰德·克魯斯8月份的一條推特，把通脹的板子打在美國自己身上。

通常而言，如果劑量小時可能是「良藥」，劑量大到一定程度，則可能是「毒藥」。

當通脹率維持在低水平（2-3%）被經濟學家稱作經濟「潤滑劑」，因為物價的小幅上漲可以提升企業家的收入，刺激他們進一步投資，增加經濟活力。事實上，美聯儲也長期把目標通脹率定在2%左右。

但如果通脹率進一步上漲超過10%則進入一個較為危險的區間，被稱為急劇通脹。這時人們開始對貨幣的信任發生動搖，人們有搶購物資的行為，生產和消費秩序被破壞，社會產生一定程度的動蕩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候抗議者上個月舉行集會，呼籲美聯儲更加關注氣候變化。

急劇通脹雖然危險，但並非不可控。真正有災難性後果的是當通脹率超過100%進入「惡性通脹階段」，政府對物價完全失控，民眾對貨幣徹底失去信心，社會崩潰。惡性通脹在歷史上也並非罕見，但每次出現，往往伴隨著政治後果。

面對不斷走高的通脹率，鮑威爾多次重覆「通脹是暫時的」，但並未完全說服市場，未來四年，控制通脹依然是他的主要挑戰之一。

彼得森國際經濟研究所所長珀森（Adam Posen）表示，鮑威爾是被前總統特朗普提拔的溫和派共和黨人，布雷納德曾在前幾屆民主黨政府中任職，兩人的組合，使對美國面臨的通脹風險進行的更加現實的評估可能具有無黨派偏向的可信度。

兩位被提名人都提到了通脹帶來的危險。

「我們知道，高通脹給家庭造成打擊，特別是那些無力支付價格大幅上漲的食品、住房和交通等必需品的家庭，」鮑威爾稱，「我們將使用我們的工具來支持經濟——打造一個強勁的勞動力市場，並防止高通脹變得根深蒂固。」

布雷納德補充稱，她也致力於將美國工薪階層放在議程的中心位置。她表示，「這意味著，在人們關注他們的工作，以及薪水能漲多少之際，降低通脹。」