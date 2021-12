宗教的「什一奉獻」傳統在新冠疫情下得到發揚廣大 你願意捐出多少?

18 分钟前

他透過量力行善(Giving What We Can (GWWC);又譯助人為善)全球計劃捐款,這組織鼓勵他人加入成會員,許諾捐獻10%個人收入作慈善用途。

美國弗吉尼亞大學(University of Virginia)政治學副教授詹妮弗·魯賓斯坦博士(Dr Jennifer Rubenstein)著有《在撒瑪利亞人與國家之間:國際人道主義非政府組織的政治倫理》(Between Samaritans and States: The Political Ethics of Humanitarian INGOs)一書。她指出有效利他主義「不會賦權窮人成為政治參與者或政治實體」。