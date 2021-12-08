香港新冠疫情： 深陷「永久隔離」的國泰機組人員

彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）

BBC駐新加坡商務記者

48 分钟前

圖像加註文字， 香港大嶼山竹篙灣檢疫中心房間一景

香港既是世上數一數二的航空樞紐，也是世界上新冠病毒防疫措施最為嚴苛的地區之一。兩位國泰航空飛行員向BBC講述這些措施如何影響他們的精神健康，讓他們的個人生活壓力倍增。

「你就像處於永久隔離中。」

香港旗艦航企國泰航空的飛行員Pierre說，光是今年，他有將近150天花在隔離檢疫之上。

雖然近月確診的本地新冠感染病例寥寥無幾，但是，為了迎合中國大陸的「清零」政策，香港實施廣泛檢測與隔離制度。

飛行員也不能獲免，而這意味著他們絶大多數時間不是工作，就是在隔離檢疫中。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「這麼近，那麼遠」 —— 疫情下的中港通關之困

這一系列的嚴厲措施從機場開始。

所有入境的國際旅客抵達香港機場之後，都先接受新冠病毒檢測，檢測結果當天能取，結果出來後才能辦理入境手續。結果呈陰性仍要接受隔離。

另一位國泰航空飛行員Clark說：「他們（飛行員）已經在飛機上25小時以上，稍有延誤便是個30小時。」

「他們得坐在塑料椅子上等待檢測結果，無法睡覺。從下飛機到回到家裏頭，整個過程需時四個小時。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 建於香港迪士尼樂園閒置土地之上的竹篙灣檢疫中心設有1916個檢疫住房單元。

從上班隔離到下班

要是檢測結果為陰性，他們可以回家，但還不代表他們自由。

在抵達香港的首三天，機組人員必須留在家中。他們每天只准離家兩個小時接受新冠病毒檢測或必要活動。

在接下來的18天，機組人員須「避免不必要的社交接觸」，並繼續每天接受檢測。

Clark說：「我不覺得有任何公平或合理可言。完全讓人無法接受。」

要是有飛行員檢測呈陽性，或者像Pierre一樣被列為「密切接觸者」，他們或被送到醫院，或者是專門的隔離設施，例如居住環境備受非議的竹篙灣檢疫中心。

Pierre形容，待在竹篙灣中心就像是在「零日照」一個的狹窄房間內被「單獨關禁閉」。他說：「我就連一點植物也看不到，一片草坪都沒有。」

圖像加註文字， 香港大嶼山竹篙灣檢疫中心房間窗外一景

那些檢測陽性的普通家庭與密切接觸者也會被強制送到這隔離設施，當中還包括兒童與孕婦。

實際上，即使國泰的飛行員到了外地，也不代表這樣的限制結束。機組人員在外站停留時還是得遵守航空公司嚴格的隔離規定。

Pierre說：「你從（隔離酒店）房間直接前往飛機，執飛，然後直接回到房間給鎖起來，直到你再次離開為止。」

一旦到達酒店，他們必須留在房間內，包括用膳時間。

他說：「飯餐都給送到房門口，你打開門去取，在房間內一個人吃。」

「房門口有保安員，所以你基本上連樓道都不能去。我們從上班報到開始到回到香港都一直在隔離當中。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情爆發之初，鑽石公主號郵輪在日本的檢疫問題引起醫學界討論強制隔離涉及哪些道德問題。

空服員：「不斷輪迴」的檢測

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國泰空服員與客機飛行員工作量大減，同時要面對世界各地持續改變的隔離檢疫措施。

「下飛機就做檢測，等結果，回家頭三天不能出門，跟著頭七天自己做快速測試，公司都派發了套裝。接著就是第、五、九、十二、十五天要做檢測。要是這幾天中間你又得執飛，就重新再算。簡單說就是不斷輪迴。」這是已有10年以上經驗的國泰客機空服員Grace如何描述最近的飛行生活。

Grace對BBC中文記者介紹說，她並未參與公司的自願「閉環式」執勤計劃，加上新冠疫情下客運航班早已大減，她已減到每月執勤一、兩班。但若遇上外站留宿航班，她同樣要面對嚴格的酒店隔離。」

她舉例說：「澳大利亞（防疫措施）極度嚴格。我們到了隔離酒店已經能看見他們如臨大敵，有警察守著酒店，我們登記入住是不會拿到房卡，而是有個人護送你上房間，升降機裏只有你一個，他開門給你進了房間就說聲拜拜，直到飛走的那天才開門，又是有人護送你到樓下大廳離開。只有取餐那一刻能打開房門，其他時候我們都不能外出。」

Grace說，參加「閉環式」執勤的機組人員有隔離補貼，但模式是執勤21天，緊接隔離14天。持續失去自由，似乎不是金錢足以彌補。

「始終大家都得賺錢養家，但這對身心來說很不健康。你只能呆在房間裏，見不到親人，很多事情都做不了。要是每一個月如是，對心理健康的影響很大。」

「我剛飛完這趟航班，幹了25年的機長都剛辭職了。他已經兩年沒看過孩子了，大半年前有親屬去世，也沒能送上一程。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 抵達香港的Aaron與抵達澳大利亞悉尼的Jane展示他們的酒店隔離生活。

香港特區行政長官林鄭月娥在國泰公布收緊機組人員檢疫措施後說：「這些都是運輸及房屋局與國泰航空公司在這幾天詳細商討出來的，並不是單單由一間航空公司自己處理。」

「希望大家了解，我們在保持香港運作的大前提下，亦在可行的範圍，甚至會稍為影響經濟活動和社會運作的情況下，也會採取進一步的措施。」

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良則認為特區政府與國泰協商制定的隔離措施仍不夠嚴謹，倡議機組人員抵達香港後也要先接受至少七天的強制隔離檢疫，方可返回社區。

但林鄭月娥與國泰航空均聲稱，進一步收緊檢疫措施將顯著減少可調配人手，導致運力受限，影響香港經濟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新冠病毒疫情重挫客運航空市場，但貨運市場依然活躍。

「拂袖而去」

國泰航空公司就飛行員申訴的委屈評論說，國泰支持香港特區政府的隔離措施，並稱：「我們顧客、員工與社區的安全和福祉仍是我們的絶對優先考量。」

「我們恆常提醒我們的空勤人員配合香港與海外抗疫措施極其重要。」

關於竹篙灣檢疫中心的狀況，國泰航空稱，該公司已盡力「協助所有受影響的人」，並強調竹篙灣是「政府指定設施」。

「我們已提升了支援，從集團各部門調集一切所需，包括電器、日用品和額外食品，並送到有關設施，盡量讓他們的逗留更舒適。」

圖像加註文字， 竹篙灣檢疫中心的飯餐。經過一番投訴，國泰航空旗下航膳公司今年5月起也獲政府邀請承包竹篙灣的飯盒供應。

國泰航空承認隔離措施對機組人員構成「負擔」。該公司稱：「飛行員要是自我感覺不宜執勤，不論原因，均可向管理團隊提出，不用有疑慮。法律也保障他們宣告自己不宜執勤的權利。」

國泰航空也承認注意到「近期士氣」對機組人員如何看待其職業產生了影響。

但這些說法對於部分員工來說，於事無補。BBC接觸到的國泰飛行員均表示，因為其職業對其精神與個人生活所造成的衝擊，他們已提出或正考慮申請壓力假。

Clark說：「我幾乎肯定等到春天就會辭職……我凖備裸辭。」

「我會說，大概80%跟我一起飛的人都在積極尋找別的工作……我們除了這個，再也不談別的了。」

文中機組人員名字均為化名，以保護其身份。