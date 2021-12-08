英國男女平等研究：過去25年 性別收入差距幾乎無變化

貝絲·蒂明斯（Beth Timmins）

BBC商業記者

45 分钟前

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英國的一份報告稱，考慮到女性受教育程度普遍提高，過去25年男女收入差距「幾乎沒有任何變化」。

這項研究是為英國財政研究所迪頓不平等審查（Deaton Review of inequality）開展的，計算了三個不同部分的性別收入差距：就業、工時和工資率。

英國財政研究所（IFS）發現，提高最低工資有助縮小低收入者之間的這個性別差距。但對於那些每小時工資差距根本沒有改變的畢業生來說，沒有類似進展。

政府說，男女收入差距已經大幅縮小， 與2010年相比，女性工作者增加了190萬。

教育的影響

研究人員發現，處於工作年齡的女性每月比男性多做50多個小時的無薪工作，而且為人父母后，在就業和工作時間方面的性別差距立即大幅增加。

研究人員認為，如果在縮小性別收入差距方面取得任何進展，僅僅是女性教育水平得到了提高。

2019年，英國工作年齡女性的平均收入比男性低40%。研究發現，雖然這比上世紀90年代中期53%的差距有所改善，但這一差距的縮小在很大程度上要是因為女性受教育程度提高。

25年前，比起處於工作年齡的男性，處於工作年齡的女性更不可能擁有大學學位。但如今，這種可能性大增。

英國財政研究所高級研究經濟學家、該報告的作者艾莉森·安德魯（Alison Andrew）解釋，因此，一旦考慮到女性受教育程度的提高，兩性收入差距的縮小看上去"尤其不大"。

政策不足

作者認為，多年的政策改革未能創造一套「連貫的」激勵機制， 讓給男女之間的責任均等。

研究人員稱目前的政策「不足」，因為它們「隱含了傳統的性別標凖」，認為女性負責照看孩子是一種既定事實，他們稱這讓社會「陷入了一種糟糕的平衡狀態」。

倫敦政治經濟學院「包容性倡議」創始人格蕾絲·洛丹（Grace Lordan）博士說，她對這些發現並不感到驚訝。

「即使男性和女性選擇同樣的學位，女性獲得的薪酬和回報也更少，對此政府需要要求公司有所作為。」她說。

「幾乎沒有進步」

報告作者、英國財政研究所副研究主任科斯塔-迪亞斯（Monica Costa-Dias）說，儘管現在女性的受教育程度高於男性，但在過去25年，有償工作的性別差距「幾乎沒有進步」。

「在就業、工作時間和工資方面，性別差距依然巨大。」她說。

「我們似乎不太可能指望女性受教育程度越來越高，來消除現有的差距。」她說。

報告發現，女性承擔了大部分無償工作，包括照顧孩子和做家務。

研究人員發現，在過去的25年裏，女性有償工作時間增加並沒有導致無償工作時間減少。

「政府雄心勃勃的政策，以更平等的方式解決家庭分工面臨的實際和財政限制，將帶來變革性的變化。」安德魯解釋說。

瑞士模式

去年，瑞士通過了一項法律，要求新爸爸休陪產假，以實現性別平等。

安德魯強調，總體性別工資差異較小的國家，擁有一系列促進平等的政策，如負擔得起的兒童照管服務和不能轉給女性的產假。

在英國，普通的雙職工夫婦將超過20%的收入花在育兒上，這是經濟合作與發展組織成員國中比例最高的國家之一，僅次於瑞士。

「英國總收入中的性別差異幾乎是其他一些國家的兩倍，這表明性別收入差距深受政策環境和文化和社會標凖影響，」奈菲爾基金會（Nuffield Foundation）福利主任馬克·弗蘭克斯（Mark Franks）說，該基金會為審查提供了資金。

審查的作者認為，育兒假仍針對女性，而育兒補貼的額外費用對長工時的女性來說並不總是實際的，這一事實進一步加劇了差距。

洛丹補充說：「瑞士模式真的可以改變社會標凖，它表明，男性和女性不能轉換產假和陪產假非常成功。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦女性抗議暴力、性別收入差距和經濟歧視

研究還發現，性別角色似乎很大程度上與收入潛力無關，收入高於男性伴侶的母親在生孩子後的幾年裏更有可能減少工作時間。

研究發現，從事兼職的女性比例較高，這也會導致工資增長和職業進展放緩。

研究還發現，單身母親尤其容易陷入貧困，這表明有償工作和無償工作中男女薪酬差距的影響。

研究中沒有考慮非二元薪酬。政府發佈的指導意見建議，僱主可以在性別工資差距數據計算中忽略這些員工。

「重建公平」

政府表示，在它執政期間，全國的性別薪酬差距已經「顯著下降」，理由包括靈活工作的權利、共享產假和工資，以及為符合條件的在職父母提供雙倍的免費托兒服務。

政府稱，在過去十年中，這一差距縮小了約四分之一，與2010年相比，在職女性增加了190萬。

一位發言人說：「我們將很快推出一系列措施來促進女性在工作中的平等，增加機會，並解決阻礙女性發展的問題。」