中國入世改變遊戲規則：西方的期盼和中國的衝擊

費薩爾·伊斯蘭（Faisal Islam）

BBC經濟事務編輯

32 分钟前

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2001年末，有兩件事震動了世界的軸線。

全世界的注意力都集中在9/11事件的直接後果上。但就在三個月後的12月11日，世界貿易組織成為了一個事件的中心，該事件給21世紀投下了強烈的陰影，比起對美國的襲擊，改變了世界各地更多人的生活和生計。

然而，很少有人知道這件事發生過，更不用說它發生的時間了。中國加入世界貿易組織改變了美國、歐洲和大部分亞洲國家的遊戲規則，實際上也改變了任何擁有工業價值的資源（如石油和金屬）國家的遊戲規則。

這是一件具有重大地緣政治和經濟意義的事件，但沒有引起人們太大的注意。這是全球金融危機背後根源性的失衡。反對將製造業工作外包給中國的國內政治反應，已在西方G7國家引起反響。

美國前總統比爾·克林頓等人提出的承諾是，「引入民主最珍視的價值觀之一經濟自由」，將使這個全球人口最多的國家走上政治自由的道路。

「當個人不僅擁有做夢的能力，而且擁有實現夢想的能力時，他們將需要更大的發言權。」他說。

圖像加註文字， 中國自2000年來的經濟增速表。

但這一策略失敗了。中國開始崛起為目前的世界第二大經濟體，而且成為世界第一大經濟體似乎將不可避免。

事實上，負責談判中國加入世貿組織協議的美國貿易代表巴舍夫斯基（Charlene Barshefsky）本周告訴華盛頓國際貿易協會的一個小組，中國的經濟模式「在某種程度上反駁了」西方的觀點「你不可能同時擁有創新的社會和政治控制」。

「這並不是說中國的創新能力因其經濟模式得到增強，」她說，「這是說，西方認為不兼容的系統不一定不兼容。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 負責談判中國加入世貿組織協議的美國貿易代表巴舍夫斯基（Charlene Barshefsky）（左）

直到2000年，中國在全球經濟中扮演的角色主要是世界上最大的塑料產品和廉價商品的製造商之一。是的，很重要，但既不能撼動世界，也不能改變世界。

中國加入世界貿易的主桌，預示全球出現巨大轉變。中國積極肯乾的勞動力、超高科技工廠及中國政府和西方跨國公司之間的特殊關係的強大結合改變了這個星球的面貌。

隨著中國無縫融入世界大公司的供應鏈，大批廉價中國勞動力開始生產支撐西方生活水平的商品。經濟學家稱為「供給衝擊」，其影響無疑令人震驚。它的影響仍在全球各地迴響。

中國融入世界經濟取得了顯著的經濟成就，包括消除了極端貧困。在加入世貿組織前，中國的極端貧困人口為5億，現在基本為零。因為以美元計算，中國經濟總值增加了12倍。外匯儲備增加了16倍，達到2.3萬億美元，因為全球從中國工廠購買的商品都被中國政府存入銀行。

2000年，中國是世界第七大商品出口國，但很快躍居第一。中國的年增長率已達8%，在世界經濟繁榮的頂峰時期達到了極高的水平，最高達到14%，去年穩定在15%。

圖像加註文字， 圖表顯示中國每天生活費低於 5.5 美元的人數（百萬）

貨櫃船是全球貿易的重要力量。中國加入世界貿易組織五年後，進出中國船舶上的集裝箱數量從4000萬個翻了一番，達到8000多萬個。到2011年中國成為世貿組織成員十年後，進出中國的集裝箱數量增加了兩倍多，達到1.29億隻。

去年這一數字是2.45億，雖然進入中國的集裝箱中有一半是空的，但幾乎所有離開中國的集裝箱都裝滿了出口貨物。

中國的公路網也在大規模擴張，從1997年的4700公里增加到2020年的16.1萬公里，成為世界上最大的公路網，連接了99%的20萬人口以上的城市。

除了最先進的貨運基礎設施，中國還需要金屬、礦物和化石燃料等材料來支撐製造業的繁榮。鋼鐵是中國蓬勃發展的汽車和電器行業必不可少的一種材料。2005年，中國首次成為鋼鐵淨出口國，並自此成為全球最大的鋼鐵出口國。

整個20世紀90年代，中國的鋼鐵產量徘徊在每年約1億噸。加入世貿組織後，到2012年，中國的碳排放量激增到約7億噸，到2020年超過10億噸。

中國目前鋼鐵產量佔全球總產量的57%，其自身鋼鐵產量遠遠超過2001年全球其他國家的總和。瓷磚和其他工業原料也是這樣。

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在電子產品、服裝、玩具和家具方面，中國成為主要的供應來源，壓低了全球各地的出口價格。經濟學家們注意到，中國加入世貿組織後，全球價格被衝擊。2000年至2005年，中國的服裝出口翻了一番，佔全球貿易總額的比例從五分之一上升到三分之一。

2005年後，紡織行業的生產配額也被取消，導致更大規模的生產轉移到中國。然而，隨著在中國的生產成本提高，以及生產轉移到孟加拉國和越南等發展中國家，去年比例回落至32%。

負責加入世貿組織的中國前商務部部長龍永圖對過去20年的經歷進行了反思。「我不認為中國加入WTO（對美國和西方而言）是一個扼殺就業的歷史性錯誤。」他說，「不過，我承認這種分配或收益是不均衡的。總體情況是，當中國得到發展，它也為全球其他國家提供了一個巨大的出口市場。」

但有一點話中帶刺，即美國政治未能解決中國競爭對某些行業不可避免的影響。「當財富分配不均時，政府應採取措施，通過國內政策來調整這種分配，但做起來並不容易。」龍永圖說。

「也許責備別人容易得多，但我不認為責備別人能幫助解決問題。沒有中國，美國製造業將遷往墨西哥。」

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然後他講了一個中國玻璃製造商的故事，這名商人在美國開設工廠時遇到困難，「他很難在那裏找到有競爭力的工人。他告訴我美國工人的肚子比他還大。」龍永圖說。

所以現在我們兜了一圈又回到了原點。中國在世貿組織取得了巨大的經濟成功。目前，拜登政府似乎並不急於改變前任的阻礙政策。貿易懷疑主義是非常真實的。中國利用世貿組織成員的身份，遠遠超越了其作為西方工廠的預定角色。

例如，它有戰略規劃的聯盟，來獲得大量的稀土材料，這些材料將推動淨零氣候變化經濟革命。它以舉國之力在世界各地進行工業擴張。美國正尋求在外交和經濟上遏制中國，並因此在歐洲和亞洲尋求盟友。

正如美國前貿易代表巴爾舍夫斯基所說，中國「在這條截然不同的道路上已經有一段時間了。這意味著什麼？對特定行業的大規模補貼強化了以國家為中心的經濟模式，中國作為一個大國，以及所謂第四次工業革命的領導者重新崛起。這是一件很難處理的事，世貿組織處理不了。」