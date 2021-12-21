恆大危機：中國如何出手阻止「雷曼時刻」重現

大井真理子（Mariko Oi）

BBC亞洲商業事務記者

39 分钟前

圖像來源，Reuters

今年早些時候，當全世界開始關注恆大1.9萬億元（3000億美元）的債務危機時，一些人問這是否會成為中國的「雷曼時刻」。

很明顯，在那以後，北京用了一種與華盛頓在2008年全球金融危機初期處理投行巨頭雷曼兄弟（Lehman Brothers）的破產截然不同的方式來應對。

在恆大宣佈可能無法償還其所有債務後，這家深陷危機的公司在部分海外債券上也出現違約。

據報道，該公司目前已進入與中國當局的債務重組程序，其中可能包括出售創始人的部分個人資產。

「這是不透明的，但當我們與中國的業內人士交談時，沒有人感到驚訝，」亞洲市場研究公司絲綢之路研究（Silk Road Research）的維內什·穆特瓦尼（Vinesh Motwani）說。

恆大和雷曼有何差異？

「兩家公司最大的區別在於，恆大（事件）是一場人人都可以預見到的火車失事，」穆特瓦尼說。雷曼兄弟破產時，莫特瓦尼在美國擔任瑞信（Credit Suisse）的分析師。

「當一年多前（當局）宣佈『三條紅線』政策時，恆大顯然是最嚴重的違規者之一，因此中國國內的反應是，『這終於來了』。」

「三條紅線」是設置一系列債務門檻的措施，這嚴重限制了某些房地產開發商的借貸能力。幾十年來，該行業一直存在不受控制的借貸，中國央行批評他們魯莽和不負責任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大的股價今年已經下跌了近90%。

投資諮詢公司TS Lombard的中國和亞洲研究總監羅里·格林（Rory Green）表示，恆大危機是一次「灰犀牛」事件，該詞用來形容動作緩慢的明顯威脅，與出人意料的「黑天鵝」事件相反。

「關於恆大的警告已經持續很長一段時間了。因此，對於自己遭遇違約，任何債券持有人都不應感到驚訝，」他說道。

為何恆大危機有所不同？

雷曼兄弟的破產與恆大危機之間的另一個主要區別是，當美國政府需要採取行動時，它必須通過立法才能有權進行干預，但中國政府無需擔憂這個問題。

通過國有銀行來調控房地產市場，北京同時也知道哪些開發商可能違約。這一點在次貸危機期間對華盛頓來說卻並非如此。

與此同時，與全球金融危機期間的美國相比，中國在行動上更具選擇性。與華盛頓幫助世界上最大的一些銀行紓困不同，中國共產黨採取的是更零碎的方法。

「北京就像一個給腫瘤做手術的外科醫生，它在想『我需要挽救什麼？』」法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）說。

對中國政府來說，保持恆大的日常運營不受影響至關重要，其目的是確保該公司能夠完成其正在建造的房屋，從而使普通購房者不受影響，人們對房地產市場的信任也不會嚴重受損。

正如埃雷羅女士所說：「如果心臟還在跳動，北京就得關注。這是人們對房地產行業的看法。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大創始人許家印據報擁有的豪華遊艇。

穆特瓦尼表示，迄今為止，這種方法似乎控制住了房地產市場整體所受的影響。「實際房價仍在同比上漲，即使是在環比下跌的地區，降幅也未達到兩位數。」

但有人擔心，如果房價繼續下跌，潛在買家可能會推遲購買新房，這將進一步放緩市場腳步。

恆大會怎麼樣？

專家預測，恆大的重組可能需要數月甚至數年的時間，因為當局試圖避免雷曼兄弟破產後對全球金融體系帶來的那種衝擊，因此幾乎不會有重大消息放出。

格林比較了過去中國的一些巨大商業失敗案例，比如保險和金融巨頭安邦的解散清算。他預計恆大的重組將是一個漫長的過程：「安邦兩年前就開始重組，目前仍在進行中。恆大的規模要大得多，可能需要數年時間，但在我看來，最糟糕的財務狀況已經過去。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大地產在中國的20多個城市擁有房地產項目。

「最有可能的情況是恆大被拆分為幾個獨立的單位。這將是對『灰犀牛』的切割。地區銀行將負責處理這些獨立的單位，以確保行業和經濟的穩定。」

國際投資者會被嚇跑嗎？

恆大未能償付境外債券利息可能暫未引發金融危機，因為這些債券大多由富有的海外投資者持有，但一些分析師擔心，這將對中國房地產業的聲譽造成影響。

「這肯定會傷害國際投資者對中國離岸地產債券的信心，」金融市場研究平台Bondsupermart的分析師陳家朗說道。

更為關鍵的是，這已使得中國房地產開發商向國際投資者借款的成本大大提高。