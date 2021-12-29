納米比亞：一個想要成為氫能大國的非洲國家

艾爾娜·舒茨（Elna Schutz）

發自南非約翰內斯堡

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 納米比亞擁有充足的陽光和風能。

「於是現在，我們終於要進入版圖了，」菲利普·巴爾羅阿（Philip Balhoa）說到呂德里茨（Lüderitz）的時候這樣說道。那是納米比亞南部的一個鎮，嚴酷的沙漠和淡白色的海水在那裏交匯。

這個港口城市過去曾受惠於鑽石和漁業的發達，但現在卻受困於高失業率和基礎設施老化。

作為該小鎮的議會成員，巴爾羅阿說，一項已經被提出的綠色氫能項目，將注定是「呂德里茨的第三次革命」。

他希望這個項目會培訓和僱傭當地人，他們很親切地將自己稱為「布赫特（Buchters）」。

「對於一個過去10到15年甚至更長的時間裏一直困於經濟困境的小鎮來說，這是令人們感覺非常興奮的事情，」他說。

簡單來說就是，可再生的太陽能和風能將被用於從淡化的水中分離出氫分子。

這些氫分子無論是以純分子還是衍生物綠色氨形式存在，都能夠變成各類產品，包括可持續的燃料。

目前的熱門競標者「Hyphen Hydrogen Energy」公司，只要完成必要的可行性程序，將會在2026年開始投入生產，並將持續這一項目的經營權40年。

該公司表示，四年的建設將很可能創造1.5萬個直接就業崗位，在全面投產之後再創造3000個——其中90%將會由聘用當地人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氫能項目是納米比亞總統哈格·根哥布改革計劃的一部分。

詹姆斯·姆紐佩（James Mnyupe）是納米比亞政府的總統經濟顧問兼氫能源專員。他解釋說，呂德里茨的地點很理想，因為那裏有大量的太陽能和風能資源，而且靠海洋近，同時可作水源地和港口。

姆紐佩表示，這些全是納米比亞總統哈格·根哥布（Hage Geingob）改革計劃的一部分。「總統非常熱衷於制訂一個經濟復蘇計劃，回應需求，與全球接軌，同時又具有系統性。」

這又是一個更大發展計劃的一部分。政府希望能找到資金髮展綠色氫能，將其擴大到農業、物流和能源業。姆紐佩還提到綠色氫能火車和輸氣管道，能夠與鄰國進行交換。

還有希望可以製造可再生電力，用於出口，並作為從南非進口煤電之外的選擇。

「這個想法是要將納米比亞變成不僅是一個綠色氫能的基地，而且是復合能源強國，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 港口小鎮呂德里茨將需要大量投資。

影響將注定是國際性的，當地目前已經與德國、比利時和荷蘭的鹿特丹等簽訂了協議。

隨之而來的還有一些注資協議，但是納米比亞仍在尋找更多選項，比如綠色或者可持續債券，初期項目大約需要近94億美元（71億英鎊）。

要更好地理解這個投資的規模，可以比較——納米比亞在2020年的整體GDP（國內生產總值）不過是107億美元。

「人們可能會開始認真地將我們看作是貿易伙伴，而不是純粹接受發展資助的國家，」姆紐佩說，「對於納米比亞一般民眾來說，這意味著希望。」

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巴爾羅阿預計，計劃中湧入的人和商機將會增強呂德里茨的基礎設施，比如公路和醫院，而項目將會吸引更多的中央政府投資注入這個地區。

但是這種樂觀也伴隨著顧慮。巴爾羅阿表示，過去的大型項目並沒有如預先希望的那樣讓社區受益。有人擔憂，這個小鎮將不能滿足越來越多的基礎設施需求——可使用的居住房屋就已經是一個大挑戰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是德國的一個氫能站，這類設施的建造非常昂貴

「我相信這將會是一個轉折點，不僅是對納米比亞，對非洲大陸來說也是，」開普敦大學非洲礦物法研究會博士生兼研究員肯尼迪·切格（Kennedy Chege）說。

但是他警告說，主要的挑戰是財政：「試圖發展可再生能源計劃通常需要大量資金，而政府本身並不能夠從自身預算中撥出這筆費用。所以它需要刺激公共和私人領域的投資。」

切格說，納米比亞的跨國伙伴關係是一個積極的訊號。

圖像來源，Francy Carney 圖像加註文字， 菲利普·巴爾羅阿說，氫能可能將令呂德里茨進入經濟版圖。

另一個挑戰則是製造氫能所需要的水量。像納米比亞現在計劃的那樣，通過海水淡化來做到這一點，可能會相當昂貴——之後在氫能製造流程中的電解過程也是一樣。

切格表示，有關項目可行性以及所需基礎設施建設的擔憂是有理由的，但是由於納米比亞相對的優勢，他感到樂觀。

雖然有好幾個非洲國家，如南非、肯尼亞和尼日利亞都在發展綠色氫能計劃，不過納米比亞要更領先。「但是在執行上，目前在這方面尚未有很大進展，全非洲都是。」