恆大危機：新年首個交易日在港交所停牌，稱有待刊發「內幕消息」

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本周一是2022年港股第一個交易日。開盤前，港交所公告稱，中國恆大集團的股份將於上午9時起短暫停止買賣。與該公司有關的所有結構性產品亦將同時短暫停止買賣。

恆大隨即通過公告表示，停牌的原因是「有待本公司刊發一份載有內幕消息的公告」。

停牌前，恆大集團上周五收市報1.59港元，過去一年累計下挫89%。

去年12月3日，恆大稱一筆2.6億美元擔保義務可能無法履行擔保責任，隨即，廣東省政府同意向恆大派出工作組，督促推進企業風險處置工作。

恆大的自救

上一次恆大停牌是在2021年10月4日，當時同時停牌的還有恆大旗下的恆大物業。有報道稱，停牌原因是同樣在香港上市的合生創展（Hopson）將以50億美金買入恆大物業51%的股份。但最終未能成交。

出售或抵押資產是恆大現階段自救的主要辦法，通過出售資產獲得資金，用以應對到期債權。比如恆大集團主席許家印將位於香港山頂布力徑的豪宅抵押償還債券。

路透社分析認為，如果恆大想要挽回局面，就必須首先為其資產找到買家，然而這非常困難，因為潛在買家似乎想等恆大撐不住的時候再出手。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 9月13日，近百名投資者在中國恆大集團位於深圳的總部抗議，要求償還貸款和兌付金融產品，眾人情緒激動。

長期來看，恆大寄希望於「保交樓」來自救，即確保在建樓盤能夠交付。許家印在2022年元旦給全體員工的信念致辭中表示，恆大要永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，要恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務。

許家印透露，目前恆大全國項目復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，四季度累計交樓超過5.3萬套。

恆大集團在10月兩次履行了美元還款義務，避免了債務違約，但在12月3日恆大公告了首筆美元債違約。

恆大的可能結局

恆大出現首筆美元債違約後，廣東省人民政府表示，當晚立即約談了中國恆大集團實控人許家印。應恆大地產集團有限公司請求，廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組。

12月6日，中國恆大集團公告稱，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，公司董事會決議設立中國恆大集團風險化解委員會。許家印人該委員會主席，同時引入粵海控股、越秀集團等機構，兩者分別是廣東省和廣州市的國企。

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路透社分析，恆大面前有三條出路：狼狽倒閉造成深遠影響；有序倒閉；或是由政府出面對這家曾是中國業內老大的房地產開發商進行救助。但「第三種可能性相對較小」。

野村分析師Iris Chen在一份報告中稱，「我們不相信政府有救恆大的動力（這是一家民營企業）。」

去年底，數家國企債務違約事件中，中國政府似乎已在努力破除"國企信仰"，試圖撒手不管那些無力償債又沒有市場競爭能力的「殭屍企業」。對國企尚且如此，對待一家民企，「兜底」的可能性存疑。

回顧過去，在海航集團和安邦的危機中，最終都由中國政府出面，派駐工作組進駐，進行資產處置。但這一條路更像是「有序倒閉」。