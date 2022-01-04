伊隆·馬斯克：特斯拉開設新疆展廳遭批

47 分钟前

圖像來源，Tesla/Weibo

電動汽車製造商特斯拉近日在中國有爭議的新疆地區開設了一個展廳，在美國受到批評。

這家由億萬富翁伊隆·馬斯克（Elon Musk）領導的公司於新年前夕在烏魯木齊開設了展廳。

該舉動在西方國家社交媒體上引發了批評，但在中國卻受到歡迎。

美國的批評和中國的讚揚

新疆首家特斯拉中心開設在烏魯木齊。特斯拉官方微博稱：「這裏集銷售、售後、交付為一體，助力新疆用戶暢享一站式服務體驗，也為特斯拉車主的西部之旅保駕護航。」

美國共和黨參議員馬爾科·盧比奧（Marco Rubio）對特斯拉的決定發表了意見。去年12月，他促成了一項法案，該法案已經由美國總統拜登簽署，要求企業證明從新疆進口的產品不是經強迫勞動生產的。

盧比奧發表推特稱：「沒有國籍的公司正在幫助中國共產黨掩蓋該地區的種族滅絶和奴役勞動。」

美國製造業聯盟主席斯科特·保羅（Scott Paul）說：「我直言不諱：任何在新疆開展業務的公司，都是那裏文化滅絶的同謀。但特斯拉的行為尤其令人厭惡。」

特斯拉沒有立即回復BBC的置評請求。

但是，特斯拉開設新展廳受到了中國社交媒體平台微博用戶的廣泛歡迎。

一名用戶發帖稱：「感謝你們在新疆擴張業務，新年快樂！」另一個人說：「你看，不像一些公司，特斯拉支持新疆的開發和建設。」

英特爾與沃爾瑪

美國12月下旬通過法案，禁止進口新疆強迫勞動產品後，已經有兩家公司在中國引發爭議。

去年晚些時候，美國半導體公司英特爾致信敦促供應商不要使用新疆勞工、採購產品或服務，此舉在中國遭到強烈反彈。

中國歌手、英特爾品牌大使王俊凱馬上宣佈與英特爾解約。王俊凱工作室發出的聲明寫道：「國家利益高於一切！王俊凱先生及本司堅決維護國家利益。」

隨後英特爾在12月23日發出公開聲明稱，其初衷是確保遵守美國法律。「借此澄清，信中的關於新疆的段落只處於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場。」

12月下旬，美國沃爾瑪旗下山姆會員店背被曝下架新疆產品，引發中國網民憤怒，許多人選擇退出會員並表示以後不再購買山姆的任何產品。

但沃爾瑪並未回應此事給出任何解釋。中國媒體報道，山姆會員店客服稱，商品的上下架情況，需要根據庫存的實際情況來安排。

不過這件事已經引發中國當局的關注。中國中央紀委國家監委網站發表文章，批評山姆會員店"企圖在關係中國人民的原則問題上含糊其辭、蒙混過關"。

文章稱，打壓和抵制新疆產品，是西方反華勢力打出的又一張「牌」，「美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。」

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此前，零售巨頭耐克和H&M也曾對據稱在棉花生產中使用維吾爾族強迫勞動力表示擔憂，隨後它們也遭到了抵制。

中國新疆地區是中國許多維吾爾族穆斯林的家園，但一直被指控強迫勞動和種族滅絶。北京方面一再否認這一說法。