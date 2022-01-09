2021年超級富豪資產「暴增」 印證「最有錢者賺最多」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊隆·馬斯克財富總值一年內暴增了75%，增幅遠遠超過其他超級富豪

2021年剛剛過去，全球前500名的超級富豪去年過得很不錯。

這些超級富豪的所有資產全部加起來創下了歷史新紀錄，到了8.4萬億美元，這遠遠超過日本、德國或英國等任何一國的全國經濟規模，拉丁美洲所有國家的GDP全部加起來也比不上他們的財產總值。

美國華爾街為他們鋪上了紅地毯，股票市場增值推升了巨富的資產達到前所未有的高度。

隨著股市上漲，這些高淨值人士的股票、房地產、加密貨幣、資產和其他商品價值也跟著水漲船高，而許多開發中國家因為連續第二年受到疫情影響都還尚未恢復。

根據美國彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）公布，全球前500名超級富豪的資產總值在2021年增加了一萬億美元。

哪些富豪身家暴增？

在這新增的一萬億美元當中，前十大富豪的新增資產就佔了4000億美元，印證了「最有錢的人賺得最多」這句話。

十大富豪中有九個都是美國人。

排名第一的就是特斯拉（Tesla）電動車和太空探索技術公司（SpaceX）創辦人伊隆·馬斯克，他的資產總值一年內暴增了75%，增幅超過了亞馬遜的傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）和微軟的比爾·蓋茲（Bill Gates）等其他巨富。

截至去年底，馬斯克的淨資產高達2735億美元，但是在2022年初的前幾天內，他又突破了自己的紀錄，資產又增加了320億美元。

這是因為馬斯克的特斯拉電動車去年的業績表現超過市場人士的預期，因此特斯拉股價大漲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉里‧佩奇（左）和謝爾蓋‧布林20多年前創辦了谷歌

資產增幅第二的是谷歌的兩名共同創辦人拉里‧佩奇（Larry Page）和謝爾蓋‧布林（Sergey Brin），他們兩人的資產增長幅度分別為57%和56%。

接下來是法國奢侈品牌路威酩軒集團（LVMH）創辦人貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），他的資產增幅為55%。

前微軟首席執行官史蒂夫·鮑爾默（Steve Ballmer）資產增幅達50%，緊跟在後。

他們的錢從哪賺來的？

最有錢的超級富豪受到股市上漲的好處最多，2021年利率是史上低點，各國中央銀行和政府都為刺激經濟而大舉注資，這使得股票市場紛紛上揚。

但是與此同時，低收入人口和社會弱勢群體，與股票上漲卻沒有什麼關係，也享受不到好處。

圖像來源，Getty Images

新冠疫情為全球經濟帶來的創傷並不平均，較貧窮的開發中國家和社會中的弱勢群體受害更為嚴重，2021年各國的經濟增長幅度也難以凖確解讀，因為2020年的經濟狀況相對更差。

另一方面，最近幾個月的增長很大程度上是因為消費復蘇和原物料價格上漲而帶動的，而不是更基本的製造業成長。

而較貧窮的地區，比如拉丁美洲，更是遠遠尚未恢復到疫情前的經濟水平。即使在2019年疫情發生以前，當地的經濟水平也是落後全球許多地方的。

世界銀行（World Bank）的數據顯示，以全球範圍來說，最貧窮的40%人口到目前為止都尚未恢復他們因為疫情而損失的收入，而全世界更有超過一億的人口因為新冠疫情而陷入極端貧窮的程度。

中國富豪怎麼樣？

但是，並非所有億萬富翁在過去一年日子都過得很不錯……

2021年，中國富豪歷經了自彭博2012年開始記錄全球富豪資產以來最糟糕的一年。

中國政府針對大型私企，尤其是高科技產業發動的監管導致中國富豪資產損失了將近610億美元。

比如曾經是中國排名第二的富豪、恆大集團創辦人許家印，在公司發生債務危機之後資產瞬間蒸發170億美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許家印的恆大集團負債累累

2022年全球經濟前景如何？

據彭博針對全球將近50家金融機構所作的調查顯示，2022年的市場分析預計仍然有利於投資者，但是2021年的巨大收益將不會再重現。

通貨膨脹壓力的增加讓管理龐大資產的企業和個人更為謹慎，而這也是各國政府和中央銀行仔細關注並做出相應決策的重要議題。

展望2022年，經濟專家認為經濟復蘇仍然受到多重因素的綜合影響，包括病毒變異對新冠疫情走向的影響、疫苗接種的速度，通貨膨脹的壓力等其他因素。

另外，整體經濟的走向也受到國際貿易和全球政局變化的左右，例如美國和中國的關係發展，或是俄羅斯對烏克蘭的威脅等。