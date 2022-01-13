碳中和剛需之下 ESG指標為何主導全球數千億美元投資

8 分钟前

圖像來源，Getty Images/BBC

1月10日，第十五屆亞洲金融論壇在香港開幕。在開幕前不久，香港出現奧密克戎變種病毒的社區傳播。疫情突然惡化，使這場頗負盛名的論壇不得不全部在網上舉行。

有趣的是，雖然疫情直接影響了論壇，但疫情卻不再是會場的焦點，相比之下，在各國紛紛設立碳中和目標的背景下，ESG（環境、社會、治理）作為高頻詞，站在舞台中央。

剛剛過去的2021年，ESG成為熱點，路透社將去年形容為「ESG投資年」。中國投資者則將其稱為「中國ESG元年」。

2019年全球範圍內流入ESG基金的資金為2850億美元，2020年突然增長到5420億美元，2021年僅僅前11個月就已達6490億美元。

作為新生事物，究竟什麼是ESG？它將如何影響全球金融業？中國的ESG又將何去何從？

什麼是ESG？

去年最火的概念莫過於「元宇宙」，搭乘Facebook改名的快車，這個概念被幾乎所有投資人、互聯網創業者掛在嘴邊。

ESG的火爆程度十分類似——一些人認為這是孜孜以求的未來；一些人認為可以炒作一下，蹭個熱點；還有一些人更多看到擺在眼前的重重困難。但相同的是，所有人都熱衷於討論這個概念。

即使分論壇議題是科技、創業、慈善甚至家族辦公室，到會的嘉賓幾乎都要提到各自領域在ESG上的探索。

那麼究竟什麼是ESG？

ESG是環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）的簡稱，ESG投資意味著在分析和決策時加上對上述三個領域的考量。

換言之，通常來說投資與否，主要關注一家企業的商業模式、現金流、利潤率等財務指標；ESG投資則還要關注企業在環保、社會責任、公司治理等非財務指標上的表現。

舉例而言，一家企業在生產過程中能耗過高或者排污過大，會被視為不符合ESG投資標凖，即便該企業很賺錢，ESG投資者也會繞著走。

最新的一個例子是中國地產巨頭恆大集團。恆大財富發生兌付危機之前，有高管提前贖回自己的份額，以權謀私。此舉被投資者批評恆大在公司治理上存在問題，因此不符合ESG投資。

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ESG風頭正勁

ESG最早出現在2004年的聯合國報告中，此後十多年，作為一種全新的投資評估方式在歐洲和加拿大穩步發展。

但在2021年，ESG發展的步伐突然加大。基金分析公司理柏（Lipper）數據顯示，2019年全球範圍內流入ESG基金的資金為2850億美元，2020年突然增長到5420億美元，2021年僅僅前11個月就已達6490億美元。

全球可持續投資聯盟（GSIA）的一份報告顯示，2020年，加拿大62%的投資為ESG投資，歐洲為42%，澳大利亞和新西蘭為38%，美國為33%，日本為24%。

風頭正勁的ESG投資使監管機構也開始行動。路透社稱，面對新的壓力，美國證券交易委員會正在諮詢基金經理所使用的ESG分類，預計將加強對碳排放等企業信息披露的指導。歐盟執委會也已完成「可持續金融分類」規則手冊的大部分內容，投資者根據該手冊可以判斷企業活動是否對氣候友好。

在中國，香港步伐比較靠前——港交所在去年12月稱，將刊發企業淨零排放實用指引，協助企業制定淨零排放計劃，並將與領先ESG數據供應商合作展示港交所上市公司的ESG指標。

「中國ESG市場更表現出了強勁增長趨勢。」海通國際執行委員會委員石平在本屆亞洲金融論壇上稱，「我們已經看到了諸多ESG利好政策持續推出，這為企業及投資者投入與ESG相關投融資提供了強大支持。目前，中國已是全球最大的綠色貸款市場及第二大的綠色債券市場，而增長空間仍然龐大。」

中國ESG起飛的重要的背景是「雙碳目標」——2020年，習近平在聯合國大會上表示，中國將力爭在2030年前實現碳達峰，爭取在2060年前實現碳中和。2021年，「雙碳目標」被寫入《政府工作報告》。在政策影響力巨大的中國市場，該目標的指導意義十分可觀。

「雙碳目標」確立後，中國央行副行長範一飛甚至表示，引導養老金、保險、社保等具有一定社會屬性長期資金進入ESG投資市場，並納入考評體系，而且要「繼續探索包括補貼、貼息、減免稅等財稅政策」。

Boston Trust Walden投資管理公司主管史密斯（Tim Smith）將2021年之於ESG投資稱為「具有分水嶺意義的一年」。

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環保就意味著不賺錢？

「環保意味著不賺錢」存在於不少投資者的認知中。但亞洲金融論壇上風險投資公司Gobi Partners的ESG主管亞克（Paul Ark）表示，他們在實踐過程中恰恰相反，符合ESG的企業往往抗風險能力更強，在最近幾年動蕩的環境中，表現更佳。

數據印證了亞克的觀點。「MSCI明昇全球ESG領導者指數」今年以來上漲了22%，相比之下「MSCI明晟發達市場指數」僅上漲15%。

背後的邏輯也不難理解。浦銀安盛基金價值投資部總經理楊岳斌撰文表示，企業在可持續發展方面做出的努力（例如減少碳排放、保障員工權益等）將深刻影響其未來的現金流，並最終反映到它的商業價值上。

「『做好事』與『賺錢』之間並不總是相互矛盾的，很多情況下企業履行社會責任也是其長期視角的利潤最大化的體現。」楊岳斌表示。

ESG對環保和社會事業的支持甚至還能進一步延伸，比如ESG資產管理機構會代表投資者投票。去年，在ESG投資者的推動下，更換三名埃克森美孚的董事，否決了通用電氣首席執行官卡爾普的2.3億美元薪酬方案，以及成功要求聯合太平洋公開員工多樣性統計數據。