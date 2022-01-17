中國經濟：2021年GDP增幅8.1%，出口勁增21%投資消費乏力

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年12月中國首艘國產大型豪華郵輪於上海外高橋造船廠成功實現塢內起浮，進入內部裝修階段。

本周一（1月17日）中國國家統計局公布，2021年全年經濟同比增長8.1%。

分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。其中四季度增幅高於路透調查預估中值3.6%，但為2020年二季度以來最低。

8.1%的全年增長率略高於路透社預估的8%，也高於年初中國政府確定的「國內生產總值增長6%以上」的目標。

值得注意的是，這一年度增幅顯著高於中國疫情前6%左右的增長率。

該數字受到「低基數效應」的影響，比如2021年一季度達到18.3%，背後的原因是由於2020年一季度中國經濟受到疫情打擊，罕見地下降6.8%，因此使2021年一季度同比增速看起來偏高。

不過，以疫情前為基數計算增長率，計算兩年平均增長率則可剔除掉低基數因素。根據中國國家統計局的數據，2020和2021兩年平均增長5.1%。

回顧歷史，中國在1978年改革開放後的30年，平均年增長率在10%左右的高位。2012年開始下降到7%-8%區間徘徊，「7時代」持續了四年。2016進一步減速，進入「6時代」。

而在疫情影響下，2020和2021的平均經濟增速也已經跌入「5時代」，多個經濟學家和機構預測2022年，中國經濟還將在5%-5.3%的低位徘徊。

中國國家統計局表示，2021年中國經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。

不過，中國官方對經濟困境並不諱言，去年底的中央經濟工作會議公報把三重壓力描述為「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」。而預期轉弱背後，中國遲遲無法擺脫疫情影響，回歸常態，成為籠罩在中國經濟頭頂的陰霾。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海洋山港為全球最大的智能集裝箱裝卸碼頭。

出口強勁

經濟學家通常把經常把投資、消費、出口，看作拉動經濟增長的「三駕馬車」。

去年，中國的「三駕馬車」中，出口「一馬當先」成為拉動經濟的主動力。根據中國統計局數據，去年中國進出口39.1萬億元人民幣，比上年增長21.4%，其中出口21.7萬億，增長21.2%。中國去年實現貿易順差4.37萬億元。

新冠疫情發生後，中國的出口一路高歌猛進，截至目前實現連續六個季度正增長，使中國貿易規模在全球的佔比達到歷史峰值。

過去兩年中國執行旨在清零的防疫措施，供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。這些原因使企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。

換言之，中國今年的出口增長，動力主要來自於歐美疫情嚴重導致的產能縮減，使訂單轉移到中國，即「替代效應」。

投資孱弱

相比出口而言，投資這架「馬車」的顯得頗為孱弱。

中國統計局數據顯示，去年固定資產投資（不含農戶）54.4萬億元，比上年增長4.9%；兩年平均增長3.9%。

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不過，值得一提的是，投資增長分領域看，基礎設施投資僅增長0.4%，製造業投資增長13.5%，房地產開發投資增長僅為4.4%。

這意味著，中國沒有像應對2008年金融危機的「四萬億」計劃一樣，大幅增加基建投資和刺激房地產市場。

2008年底，中國發改委突然放鬆審批條件，密集批複同意了28個城市的地鐵規劃，投資超過1萬億元。事實上，「四萬億」中45%投向了公路、鐵路、機場和城鄉電網。與此同時， 中國政府下調購房的契稅，免徵印花稅和土地增值稅，並下調購房貸款利率和首付款比例。

不過當年的舉措被認為是「飲鴆止渴」，放大了槓桿率和產能過剩的問題，此後多年中國不得不承受「去產能、去庫存、去槓桿」帶來的痛感。

當年在金融海嘯中用於提振中國經濟的基建和房地產，在這一輪經濟復蘇中卻都被抑制。

不僅去年基礎設施投資增長僅0.4%，房地產業的信貸環境也被大幅收緊，全年投資增長4.4%，低於經濟整體增長3.7個百分點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 消費受到疫情打擊最大，恢復速度則最慢。圖為成都市春熙路商業街。

消費孱弱

在疫情影響下，消費受到的打擊最為直接和劇烈，恢復速度則最慢。

根據中國統計局數據顯示，中國去年社會消費品零售總額44萬億元人民幣，比上年增長12.5%。雖然增幅超過GDP整體增幅，但考慮到2020年消費復蘇較慢——2020年主要經濟指標都實現正增長的情況下，全年社會消費品零售總額卻下降3.9%，成為經濟中最薄弱的環節。

在2020年的低基數效應下，中國去年社會消費品零售總額才實現12.5%的增長，兩年平均增長率僅有3.9%。