中國經濟：2021年GDP增幅8.1%，出口勁增21%投資消費乏力
本周一（1月17日）中國國家統計局公布，2021年全年經濟同比增長8.1%。
分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。其中四季度增幅高於路透調查預估中值3.6%，但為2020年二季度以來最低。
8.1%的全年增長率略高於路透社預估的8%，也高於年初中國政府確定的「國內生產總值增長6%以上」的目標。
值得注意的是，這一年度增幅顯著高於中國疫情前6%左右的增長率。
該數字受到「低基數效應」的影響，比如2021年一季度達到18.3%，背後的原因是由於2020年一季度中國經濟受到疫情打擊，罕見地下降6.8%，因此使2021年一季度同比增速看起來偏高。
不過，以疫情前為基數計算增長率，計算兩年平均增長率則可剔除掉低基數因素。根據中國國家統計局的數據，2020和2021兩年平均增長5.1%。
回顧歷史，中國在1978年改革開放後的30年，平均年增長率在10%左右的高位。2012年開始下降到7%-8%區間徘徊，「7時代」持續了四年。2016進一步減速，進入「6時代」。
而在疫情影響下，2020和2021的平均經濟增速也已經跌入「5時代」，多個經濟學家和機構預測2022年，中國經濟還將在5%-5.3%的低位徘徊。
中國國家統計局表示，2021年中國經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。
不過，中國官方對經濟困境並不諱言，去年底的中央經濟工作會議公報把三重壓力描述為「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」。而預期轉弱背後，中國遲遲無法擺脫疫情影響，回歸常態，成為籠罩在中國經濟頭頂的陰霾。
出口強勁
經濟學家通常把經常把投資、消費、出口，看作拉動經濟增長的「三駕馬車」。
去年，中國的「三駕馬車」中，出口「一馬當先」成為拉動經濟的主動力。根據中國統計局數據，去年中國進出口39.1萬億元人民幣，比上年增長21.4%，其中出口21.7萬億，增長21.2%。中國去年實現貿易順差4.37萬億元。
新冠疫情發生後，中國的出口一路高歌猛進，截至目前實現連續六個季度正增長，使中國貿易規模在全球的佔比達到歷史峰值。
過去兩年中國執行旨在清零的防疫措施，供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。這些原因使企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。
換言之，中國今年的出口增長，動力主要來自於歐美疫情嚴重導致的產能縮減，使訂單轉移到中國，即「替代效應」。
投資孱弱
相比出口而言，投資這架「馬車」的顯得頗為孱弱。
中國統計局數據顯示，去年固定資產投資（不含農戶）54.4萬億元，比上年增長4.9%；兩年平均增長3.9%。
不過，值得一提的是，投資增長分領域看，基礎設施投資僅增長0.4%，製造業投資增長13.5%，房地產開發投資增長僅為4.4%。
這意味著，中國沒有像應對2008年金融危機的「四萬億」計劃一樣，大幅增加基建投資和刺激房地產市場。
2008年底，中國發改委突然放鬆審批條件，密集批複同意了28個城市的地鐵規劃，投資超過1萬億元。事實上，「四萬億」中45%投向了公路、鐵路、機場和城鄉電網。與此同時， 中國政府下調購房的契稅，免徵印花稅和土地增值稅，並下調購房貸款利率和首付款比例。
不過當年的舉措被認為是「飲鴆止渴」，放大了槓桿率和產能過剩的問題，此後多年中國不得不承受「去產能、去庫存、去槓桿」帶來的痛感。
當年在金融海嘯中用於提振中國經濟的基建和房地產，在這一輪經濟復蘇中卻都被抑制。
不僅去年基礎設施投資增長僅0.4%，房地產業的信貸環境也被大幅收緊，全年投資增長4.4%，低於經濟整體增長3.7個百分點。
消費孱弱
在疫情影響下，消費受到的打擊最為直接和劇烈，恢復速度則最慢。
根據中國統計局數據顯示，中國去年社會消費品零售總額44萬億元人民幣，比上年增長12.5%。雖然增幅超過GDP整體增幅，但考慮到2020年消費復蘇較慢——2020年主要經濟指標都實現正增長的情況下，全年社會消費品零售總額卻下降3.9%，成為經濟中最薄弱的環節。
在2020年的低基數效應下，中國去年社會消費品零售總額才實現12.5%的增長，兩年平均增長率僅有3.9%。
分月份看，去年12月社會消費品零售總額同比增1.7%，遠低於路透調查預估中值的3.7%，創2020年8月以來最低。