通貨膨脹：細數導致世界各地生活成本上升的七大原因

貝思·蒂敏斯（Beth Timmins）、丹尼爾·托馬斯（Daniel Thomas）

BBC記者

32 分钟前

圖像來源，Getty Images

從購買食品雜貨到家居取暖，日常生活成本正在急劇上升——不僅在英國，在世界各地也是如此。

目前的全球通脹——即物價上漲率——正處於2008年以來的最高位。以下我們來總結一些原因。

1. 能源與汽油價格上漲

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美國的汽油目前平均價格是3.31美元一加侖（約3.79公升）——而一年前每加侖價格是2.39美元。英國和歐盟的情況也與之相似。

天然氣的價格也在飆升，世界各地的中央供暖系統賬單都令人淚目。

令價格上漲的主要推動力是亞洲的需求，以及去年歐洲的寒冬令天然氣儲備大減。

2. 缺貨

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 耐克（Nike）等公司產品由於供應鏈成本的增加也提高了價格。

全球大流行疫情期間，很多日常消費品的價格也竄升了。

去年的封鎖期間，被困在家中的消費者都花很多錢在家居用品和修葺上，因為他們不能去餐廳，也不能去旅行。

從那時候開始，像亞洲等地的生產者——很多在新冠疫情封鎖期間面臨關閉——就疲於應付這些需求。

這導致像塑膠、混凝土和鋼材等材料的短缺，從而推高了價格。木材在英國的價錢在2021年比平常上漲多達80%，在美元甚至高於平常價格的兩倍。

像耐克（Nike）和好市多（Costco）等大型美國零售商都提高了它們產品的價格，因為供應鏈的成本已經提高。

還有微晶片的短缺，這些是汽車、電腦和其他家居用片的核心部件。

3. 運輸成本

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全球的航運公司都被全球大流行疫情之後大幅上升的需求壓得喘不過氣。

這意味著零售商要付更多錢來將產品送到店鋪裏。結果這些成本又轉嫁到消費者身上。

將一個40英尺標凖貨櫃從亞洲發到歐洲，目前的成本是1.7萬美元（12480英鎊）——比一年前的1500美元（1101英鎊）貴10倍。

伴隨的還有航空運輸費用的上升，而歐洲貨車司機人手的短缺也令情況越發惡劣。

但是奧密克戎（Omicron）以及未來其他新冠病毒變種的出現，可能會抵消這些增益。

4. 薪酬上升

在全球大流行疫情期間，很多人離開了打工生涯，或者換了工作。

在美國，根據勞工部（Department of Labor）資料，去年4月份有超過400萬人辭職——是這個數字有紀錄以來最大幅度的一次上升。

結果是，各企業都面臨招聘司機、食品加工工人和餐廳侍應生等的問題。

一項對50家大型美國零售企業的調查顯示，94%都存在填補不了職位空缺的問題。

結果是，各家公司都不得不提升薪酬或者提供簽約獎金來吸引或者留住員工。麥當勞（McDonad』s）和亞馬遜（Amazon）均提供200至1000美元不等的入職獎金。

僱主的這些額外成本又會再次轉嫁給消費者。全球服飾品牌「Next」計劃在2022年提高產品售價，並將此部分歸因於工資的上漲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜提供入職獎多來吸引工人。

5. 氣候變化的影響

世界很多地方的極端天氣也助長了通貨膨脹。

颶風艾達（Ida）途經墨西哥灣並破壞了美國石油設施時，全球石油供應受到了衝擊。

去年嚴冬的一場風暴令得克薩斯州很多大工廠需要關閉之後，晶片需求未能滿足的問題進一步惡化。

咖啡的成本也有飆升，因為世界最大的咖啡產地巴西經歷了一個世紀以來最嚴重的乾旱之後，遇到了慘淡的收成季節。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 得克薩斯州的寒冷天氣導致了嚴重的供電問題。

6. 貿易壁壘

今年，很多旅歐的英國旅客也須重新支付手機漫遊費用。

中國電訊巨頭華為（Huawei）在去年表示，美國在2019年對該公司施加的制裁，正影響著美國的供應商和全球客戶。

7. 疫情補貼終結

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世界各地政府正在減少向受新冠疫情影響的各行業提供補貼支援的力度。