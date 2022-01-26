烏克蘭局勢、美國加息預期、疫情持續 2022開年全球股市遭重挫

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 亞洲股市

本周包括美國、中國、歐洲、韓國在內，全球股市震蕩——

本周二中國股市大跌，滬綜指重挫2.6%至五個月低位，單日更是創下一年半最深跌幅；

歐洲主要股指周一急挫近4%；

截止本周三，韓國股市已連續第四日下跌；

本周美國標普500指數劇烈震蕩，今年已下跌約8%。

市場擔心俄羅斯對烏克蘭發動攻擊會進一步加劇通脹，以及美國聯邦儲備委員會可能採取更鷹派的立場，做出升息的決定。

展望新的一年，幾乎看不到經濟形勢好轉的前景。國際形勢可能進一步惡化；中國嚴格的防疫封鎖政策意味著全球供應鏈恢復正常的速度可能更慢，基於這些考量，國際貨幣基金組織已下調了今年全球經濟增長預測。

俄烏局勢

在烏克蘭緊張局勢加劇。美國方面稱約有8500名美國軍人做好戰鬥凖備，處於高度戒備狀態，可以在短時間內部署。拜登與歐洲盟友舉行視頻通話，旨在制定反對俄羅斯侵略的共同戰略。

儘管俄羅斯在俄烏邊境附近集結10萬名軍隊，但俄方繼續否認有計劃對烏克蘭採取軍事行動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵引起西方擔憂。

國際貨幣基金組織（IMF）最新的報告稱，俄羅斯出口的其他大宗商品價格在上漲，如果俄烏衝突升級，可能引發大宗商品價格「更大幅度、更廣泛地上漲」。

周二，IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）表示，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級，可能會進一步推高許多國家的能源成本和大宗商品價格，使整體通脹率在更長時間內保持高位。

戈皮納特稱，現在的情況與2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞地區時大不相同，當時能源價格因需求低和頁岩氣供應充足而大幅下跌。

「這一次……如果這場衝突發生，你會看到能源價格上漲」，路透社援引戈皮納特表示，目前的危機發生在冬季，而歐洲的天然氣儲備要低得多。

這意味著全球範圍內已經處於極高水平的整體通脹，可能會在更長時間內保持更高水平。

美聯儲加息預期

更高的通脹使市場加劇了對美聯儲加息的預期。目前，美國消費通脹年率升至7%，創1980年代初以來最高水平。

多個投資機構預計，美聯儲將很快發出計劃在3月加息的信號，自新冠疫情爆發後降息至近零水平以來首次收緊貨幣政策。美聯儲變得更加鷹派引發擔憂，正在攪動全球資產市場。

圖像來源，EPA

通脹已經被白宮視為關鍵的經濟問題，也給總統拜登領導的民主黨帶來了政治風險。

上周，拜登稱美聯儲主席鮑威爾的政策調整是「恰當的」，並強調這個決策權屬於美聯儲。

拜登的表現與他的前任特朗普截然相反。升息的決定遭到時任總統特朗普旗幟鮮明地反對，此時卻獲得拜登的歡迎。

差別在於居高不下的通脹率。在特朗普的四年任期內，消費者物價指數(CPI)的年漲幅大多在2%左右，從未超過3%。而在拜登執政的第一年，由於從汽車到漢堡包的需求遠遠超過了經濟的供應能力，CPI急升了7%。

高通脹會影響在任總統的支持率。喬治華盛頓大學的賓德（Sarah Binder）表示，「拜登明白，美聯儲的作為將影響經濟進程，從而有助於塑造他和民主黨的選舉命運。」

中國抗疫趨嚴

相比於歐美國家在新變種奧密克戎（Omicron）影響下逐漸接觸限制措施，中國依然實施嚴格的「清零」政策。

上周四，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃表示，鑒於奧密克戎變種的高傳染性，中國應重新評估其「清零」政策。

格奧爾基耶娃稱，儘管這種做法在「相當長一段時間」內遏制了中國的疫情，但中國作為主要商品供應國的角色，這些限制現在被證明對中國和全球經濟構成了負擔。中國重新評估應對疫情的最佳方式至關重要。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 西安進行大規模核酸檢測。

德國工商大會(DIHK)北京代表處首席代表晏思(Jens Hildebrandt)表示，迄今為止中國定向封鎖的戰略非常有效，但傳染性更強的奧密克戎變種可能會挑戰中國當局對新冠的零容忍措施，特別是隨著春節假期臨近人們出行需求增多。儘管有警告，但還是會有很多人要出行。

德國BDI工業聯盟也表示，萬一奧密克戎變種病毒也在中國輕易快速地傳播，可能會演變為全球供應鏈的又一次瓶頸，造成德國工業的某些行業衰退。

中國外交部發言人趙立堅則回應稱，中國一貫採取科學全面有力的防控舉措，無論是在保護人民生命健康，恢復本國經濟社會發展，還是在推動國際抗疫合作，促進世界經濟復蘇方面都取得了顯著成效，世人有目共睹。2020年中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年更是取得了8.1%的經濟高增速。

不過，IMF將2022年中國經濟增長預期下調0.8個百分點，至4.8%，預期2023年中國經濟增速將再次回升至5.2%。