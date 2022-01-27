美聯儲：即將迎來加息「恰當」時機，疫情時期經濟支持政策可能逐漸解除

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圖像來源，Reuters

美國聯邦儲備局（The Federal Reserve）自全球大流行疫情以來一直對本國經濟給予的支持，現在正逐漸解除，但它已表示有信心將會在不久後加息。

美聯儲在周三（1月26日）並沒有加息，但表示這一舉措的「恰當時機將在不久後到來」。

美國物價正處於近40年來增長最快的時期，美聯儲備受抑制通脹的壓力。

分析人士預計在3月將會迎來加息，這將會是自2018年以來的第一次。

周三美聯儲政策會議之後，主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）在記者會上並沒有透露美國利率提高的速度和幅度。

不過鮑威爾表示，官員們「有意願」在3月提高關鍵利率，還表示他有信心銀行能夠在採取行動的同時不損害經濟復蘇。

他還指，官員們願意比美聯儲上次加息時更快地採取行動。目前的經濟和通脹都比2015年「強大得多」。

「我們深深意識到，這一次的經濟與上一個緊縮週期時不一樣，」他說，「我們的政策將會反映出這些差別。」

更高的借款利息幫助對抗物價上升，因為它會降低對汽車和房屋等產品的需求——這是美國通脹的兩大驅動因素，而這一次的通脹持續時間已經遠遠超過美聯儲官員最初的預期。

但是，美聯儲要承受的風險是令經濟活動冷卻過度。股票市場投資者也擔心，股價將會對美聯儲的行動有怎樣的回應，因為更高的利息會令其他投資更具吸引力。

緊張不安的美國證券市場已經連續三周下跌。

在鮑威爾發表這些言論期間，美國三大主要股價指數漲幅收窄。

標凖普爾全球評級（S&P Global Ratings）的首席美國經濟學家貝斯·安·博韋諾（Beth Ann Bovino）認為，美聯儲的聲明確認了這家中央銀行將在3月份加息。

「這不僅僅是讓利率『起飛』的問題，現在更多地是他們想讓他們的金融工具飛到多高——飛多快，還有飛多少個，」她說，「我們對他們言論的解讀顯示，美聯儲在這一輪貨幣緊縮當中目標很高。」

分析：比刺激經濟更困難的任務

BBC北美商業事務記者 米歇爾·弗路裏

在新冠全球大流行期間盡其職責支撐著飄忽不定的經濟增長，聯邦儲備局領頭人傑羅姆·鮑威爾現在開始進行可能更困難的任務：通知實體經濟的各行各業和華爾街，美國中央銀行將意圖如何應對這場自1980年代以來未遇過的高通脹。

已經有人髮牢騷說，美聯儲這一步已經走慢了。它本應該更快一點抵制物價上漲。

通過釋出銀行有意從3月起逐漸加息的信號，官員們傳達的訊息是，他們不覺得需要迫切地追趕通脹節奏。

他們堅持既定信念：今年稍晚，高物價就會開始消失。

但是仍然有很多人質疑，等到3月才加息，會不會影響美聯儲的信譽。

美聯儲並不是唯一有計劃加息的機構。英格蘭銀行（The Bank of England）在12月提升了利率，是三年多以來的第一次，而且預計會在2月再度加息。

預測人士表示，美聯儲今年可能加息至少三次。該銀行也正在縮減一些在疫情之初用於支持經濟的項目規模。

美聯儲表示，將會按計劃在3月結束疫情時期的債券購買，並進一步實施計劃，「大幅減少」它自2020年以來持有量暴增的資產。

但是鮑威爾指，在應對通脹時，銀行將會首先考慮利率，而非縮表。

鮑威爾表示，制訂政策需要「謙卑」，並保證在包括新病毒變種和烏克蘭軍事局勢緊張等不確定因素下，會敏捷地應對經濟狀況。