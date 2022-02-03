Wordle猜字遊戲異軍突起，《紐約時報》收購進一步引發關注

簡·韋克菲爾德（Jane Wakefield）

BBC科技事務記者

18 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 用戶可把他們猜字的表現，以金丶灰丶綠色的格子分享到社交媒體，而不會公開其答案。

Wordle成為了互聯網的最新熱潮，但它的崛起有別於諸多其他線上流行應用程序。

這個遊戲並不是一個應用程式App，而是一個極其簡單的網站，儘管很多玩家想每天玩多過一次，它的創辦人不希望遊戲令人沉迷，或是受廣告或數據收集公司控制。過去幾個月，這款遊戲吸引了數百萬用戶，部分原因是因為這款猜字遊戲可以把答案的小格分享在社交媒體。

在社交媒體風麾的背景下，美國《紐約時報》花費約百萬美元，以不公開方式收購了這款遊戲。

創辦人喬什·沃德爾（Josh Wardle）是美國網上論壇Reddit的工程師，他在疫情封城時研發了這款遊戲，起初是為了在疫情封城期間和伴侶消磨時光。

Wordle可供用戶每天猜一個5個字母的英文單字。用戶最多可以猜六次，如果字母並非屬於該單字會顯示灰色，如果字母屬於該單字但並非相關位置，會顯示金色，猜中字母及其位置則會顯示綠色。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遊戲設計成每天只能猜一個字，所以不會過度沉迷。

對於遊戲被出售，許多粉絲感到震驚。也有人認為創辦人值得收取回報。

一人在推特上稱：「我為沃德爾先生感高興。」

「他製作這遊戲是為了他的伴侶，因為她愛文字遊戲，他把這遊戲無償公開給所有人。」

「現在他有百萬元意外之財，是因為他愛上某人。」

擔心免費變付費

許多用戶也不認為《紐約時報》會讓這款遊戲長時間免費提供給眾用戶。一些用戶希望這款遊戲能夠留在網上免費使用。

美國德克薩斯科技大學的創新媒體行業的助理教授尼克·鮑曼（Nick Bowman）對BBC說：「雖然《紐約時報》承諾遊戲將是免費，但很多人擔心會出現其他成本。」

「如果用戶要開始分享數據去玩遊戲，或是他們要創建用戶名稱或檔案，或是開始有廣告，我猜這可能失去它的吸引力。」

它的崛起是毫無疑問，根據網站數據統計工具Similarweb，去年10月，該網站只有每月5千的流量，今年1月底，數字攀升至4500萬。

美國丶澳大利亞和英國佔了66%的流量，平均每名用戶花超過8分鐘，對任何遊戲收購者來說，是非常好的數據。

但尼克·鮑曼說，這對《紐約時報》來說，仍可能是一隻大白象。

遊戲可持續嗎？

「假設Ｗordle本身是我們想要的東西，這是一個錯誤，」他說，「我不肯定這款遊戲設計時考慮到可持續性。」

「這是很有趣的新東西，但遊戲面對的潛在問題要複雜得多。」

他不太肯定有任何人能確切理解Ｗordle火紅的背後秘密，但認為它的崛起應該與文字遊戲沒大關係。

「我們有文字遊戲已經很久了，」鮑曼說，「而市場上缺乏輕鬆遊戲。」

另一個原因是因為遊戲創意之處，是創造了一個簡單的空間，有別於複雜的數字世界。

遊戲的口碑具備一定的傳播力，但事實上，它對用戶的要求也非常簡單，只是每天約5分鐘，甚至沒有一句呼籲叫大家明天再玩，但仍然很多人每天在玩。

這很快變成了文化現象，它的猜字彩色格也走入真實世界，許多用戶用它的設計放在日常生活的用品當中。

它的可分享性是關鍵，成為家人朋友每天的小話題，分享那些格子和策略。

對很多人來說，這款遊戲有相應的邏輯，有些人會先試常見的元音或輔音，有些人會保留一份清單去記起以往用過的字。

這遊戲沒有真正的失敗，許多人都會同意，很大部分是取決於運氣。

雖然用戶可以分享他們的成果，即猜了多少次就猜對，但這遊戲競爭性不是太大。

它有過少數的爭議時刻，例如有一次出現的字是美式的「favor」，而引發一場小爭辯。

但這背後也有窩心的故事。

例如一款同名App的研發人員發現這款遊戲火起來後，該應用軟件也見到大量的下載，他主動聯絡喬什·沃德爾問他應該怎樣做，他們決定一起選了一家慈善機構把收益捐出去。

喬什·沃德爾看來並非為錢而行，他拒絶與其他抄襲這款遊戲的公司達成協議去賺快錢。蘋果採取了不平常的做法，移除了App商店內一些涉嫌抄襲的App。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 用戶可統計自己平均要猜多少次才猜到該英文字。

《紐約時報》相關

當同意了這款遊戲的收購後，喬什·沃德爾揭露《紐約時報》在Ｗordle的故事中有很大的角色。

當他決定要設計自己的遊戲時，他和他的女友，玩完了《紐約時報》的拼字遊戲，所以由《紐約時報》收購是很合適。

他說由自己營運這個網站變得「有負擔」。

版權和專利

很難預估這個遊戲的未來，一部分原因是它並未申請版權和專利。

許多人也指出，這款遊戲其實和Jotto丶MasterMind和Lingo很多舊遊戲相似。

根據知識產權分析公司Clarivate的內容策略負責人羅伯特·雷丁（Robert Reading）所指，目前有兩個Wordle相關的專利申請，包括了文字拼圖遊戲的軟件。

「申請的公司NFT Technology和Ｍonkey Labs都是使用同在舊金山的地址，」他說，「但不清楚他們和Wordle發明者或《紐約時報》有任何關連。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 用戶每天平均花幾分鐘在該網站。

它的未來

喬什·沃德爾對Slate雜誌說，這些可分享的格子，最初是由一位新西蘭玩家所構思，後來加到遊戲當中。

目前這款遊戲已有很多人抄襲，並把遊戲作出修改推出。（例如網上有人製作了華語拼音版本。）

Sweardle就與Ｗordle很相似，但是以髒話為主，Nerdle則是一款解決數學題目的類似遊戲，希望令數學沒有那麼「可怕」。

Nerdle的創辦人理查德·曼（Richard Mann）說遊戲是為了一點樂趣，並對喬什·沃德爾表同情。

他對BBC說：「我只能想像每天所花的努力和每天的經營成本。」

「流量以令人警戒的速度增長，而喬什·沃德爾沒法永遠虧本經營Wordle。」

理查德·曼認為，喬什·沃德爾有權把遊戲賣掉，但他同樣懷疑，易手後的遊戲能否保持它的吸引力。

目前Wordle已經在商業機構的手裏，羅伯特·雷丁說：「比起它是一個非營利的免費網站，潛在侵權者要加倍警惕。」

而未來《紐時》運作這款遊戲的模式，相比起建立付費區，更大可能是把牌照賣給其他人。