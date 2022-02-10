美國制裁出新招 33家中國實體列「未經核實清單」

39 分钟前

圖像來源，AFP

美國商務部周一（2月7日）表示，已將33家中國實體加列入其「未經核實清單」（Unverified List），無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品。

這意味著，美國公司向這些中國實體出口受到美國出口管理條例約束的物項時，不再享受通常的許可豁免，甚至對一些無需許可的低技術水平物項，也需要中國實體聲明最終用途、用戶和目的地國家，並同意美國方面的核查。

美國商務部聲明之所以採取這一舉措，是因為無法確定這些實體將如何使用美國出口商品。

中國商務部周二表示「堅決反對」，並稱美國應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上。

哪些公司上榜？

被納入未經核實清單的33家中國實體主要涉及生物、激光、光電、半導體、精密器械等領域。

其中上市公司有藥明生物和海目星，規模較大，分別從事生物醫藥和激光設備。

頗受矚目的半導體領域，有一家上海微電子裝備（集團）股份有限公司，生產先進封裝光刻機，於芯片封裝環節，全球市場佔有率最高。

多家光電子公司也在其列，包括世維通公司、哈爾濱新光飛天光電科技有限公司、滁州惠科光電科技有限公司、雙翔（福建）電子有限公司等。

此外，還有湖南大學和南方科技大學兩所大學也別列入。

與實體清單有何區別？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美之爭在經濟領域愈演愈烈，芯片業的現狀成為科技實力競爭的縮影。

未經核實清單之所以設置，是因為美國官員無法對其進行例行式核查，因此必須接受更嚴格的出口管控。

榜上有名的藥明生物稱，「未經核實的名單」並非為人熟知的美國「實體名單」或「黑名單」。藥明生物還公告稱，因為相關美國政府機構無法進行必要核實程序，以便自美國供應商處出口相應設備。未經核實名單與實體名單不同，列入未經核實名單並不意味著美國出口商不能與名單上的人士往來。

同日，藥明生物CEO陳智勝在隨後投資者會上表示，對本次受影響出口產品，美國要求進口方不能轉售或再出口，且美國有相應流程來核查進口方；本次受影響的兩類產品，生物反應器的硬件控制器和超濾膜包，正在此列。

「它們（美國）要來檢查你買了50個是不是自己用了50個，這個過程需要核查。但因為新冠，他們在過去兩年沒辦法來核查我們，所以在出口管制名單上被叫做『無法核實的名單』」，陳智勝在會上解釋。

相比之下，實體清單嚴厲得多。美國商務部對大部分」實體清單「實體採取「假定拒絶」原則，即原則上拒絶批准許可，只有部分實體進口的產品遵照「具體個案具體判定」的原則。

對上榜公司產生什麼影響？

藥明生物在公告中稱，「本事件對本公司為全球客戶提供的服務不會產生重大不利影響，各項業務均正在穩步推進。」

激光設備公司海目星周二亦公告回應稱，全資子廣州市海目星激光科技有限公司進入該名單對公司的經營及財務狀況無重大不利影響；公司將進一步分析和評估該事項對未來發展的影響，並持續與各相關方進行溝通。

但兩家公司的股價大幅下挫，藥明生物周二在港暫停交易，停牌前一度重挫32%；海目星收盤重挫7.4%。

中國如何回應？

中國商務部周二表示「堅決反對」，並稱美國應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復蘇多做貢獻。

中國商務部網站刊登發言人答記者問指出，近年來，美國不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅。

「這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。」發言人稱。

制裁新舉措的背景？

圖像來源，Getty Images

美國商務部此舉的重要背景是中美兩國的持續貿易爭端。

在公布「未經核實清單」的同一天，美國統計局稱，去年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元，或14.5%，至3,553億美元，為2018年創下4,182億美元紀錄以來的最大逆差。

此前一周，美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）表示，中國未能履行第一階段貿易協議中的承諾，目前正在與中國就此事進行討論。

彼得森國際經濟研究所高級研究員博恩（Chad Bown）對2021年美國統計局的最終貿易數據進行了分析，結果顯示，中國僅完成了整兩年商品和服務採購目標的57%。

根據美國前總統特朗普簽署的「第一階段」貿易協議，中國會在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

路透社援引美國官員表示，美國正在對中國失去耐心，中國在最近幾個月裏「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補2021年底到期的第一階段貿易協議下兩年採購承諾的缺口。