「通脹怪獸」嘶吼：美國1月消費價格指數上漲7.5% 創40年新高

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2月10日，美國勞工部（BLS）發佈的數據顯示，未經季調的美國2022年1月CPI同比上漲7.5%，創40年以來的新高，已為美國消費者價格指數（CPI）連續第二個月突破7%。

高通脹的消息使美債收益率集體走高，10年期美債收益率突破2%，創兩年半新高。美股大幅低開，集體大幅收跌，道指跌幅1.47%，納指跌2.10%，標普指數跌1.81%。

報告稱，食物、電力、住所是2022年1月CPI上漲的最主要推動者。其中，能源價格同比漲幅27%，權重佔比約為三分之一的住房價格，同比上漲4.4%。

超乎預期

新冠疫情持續衝擊供應與需求，使全球供應鏈擾動，價格扭曲日漸加劇。

當通脹率維持在低水平（2-3%）被經濟學家稱作經濟「潤滑劑」，因為物價的小幅上漲可以提升企業家的收入，刺激他們進一步投資，增加經濟活力。

大多數經濟學家也將2%作為通脹目標，長時間大幅度偏離這一目標，被認為是危險的。因此，對於扮演央行角色的美聯儲而言，如何控制高居不下的通脹成為當務之急。

路透社稱，剛剛公布的數據顯示物價跳升幅度超乎預期，不僅讓通脹放緩的期望落空，還強化了外界認為美聯儲腳步落後於形勢的觀點，美聯儲因而面臨更大壓力，需採取更強硬立場打擊通脹。

在此次數據公布前，很少有人預計3月份美聯儲將加息0.5個百分點，因為自2000年5月以來，美聯儲從未一次升息50基點（即0.5個百分點），而且大約自1980年代以來，美聯儲從未以升息50基點開啟緊縮週期。

但最新數據公布後，預期改變，3月份大幅加息0.5個百分點的可能性大大加強。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至表示，由於通脹數據達到近40年來的最高水平，他已「明顯」變得更加鷹派，他現在希望在未來三次美聯儲政策會議上升息一個百分點。

布拉德還表示，他不認為這樣的舉動會是一種「震懾」的方式，而是對意外的通脹衝擊的「明智反應」。

英國巴克萊銀行也在周四發佈的研究報告中表示，剛剛公布的CPI數據中，核心通脹壓力比該行預期高出十分之一，因此改變了預期贊同美聯儲提前政策回應，控制通脹

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該報告還預計美聯儲今年加息次數的預測從三次修改為五次，緊縮週期將在2023年年中結束，最終聯邦基金利率目標區間最終將為1.75-2.0%，這比原來的預期高出25個基點。

「通脹怪獸」

對持續高通脹的緊張事出有因。當通脹率進一步上漲超過10%則進入一個較為危險的區間，被稱為急劇通脹。這時人們開始對貨幣的信任發生動搖，人們有搶購物資的行為，生產和消費秩序被破壞，社會產生一定程度的動蕩。

不過急劇通脹雖然危險，但並非不可控。真正有災難性後果的是當通脹率超過100%進入「惡性通脹階段」，政府對物價完全失控，民眾對貨幣徹底失去信心，社會崩潰。惡性通脹在歷史上也並非罕見，但每次出現，往往伴隨著政治後果。

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中國改革開放後也經歷過三次極具通脹，但在過去20多年中，中國持續維持著溫和通脹，疫情爆發後才再次「破五」，達到5.4%。