羅布樂斯（機器磚塊）：兒童遊戲平台出現違禁性遊戲 凸顯元宇宙面臨的挑戰

詹姆斯·克萊頓（James Clayton）& 雅絲敏·戴爾（Jasmin Dyer）

BBC 新聞

24 分钟前

圖像加註文字， 羅布樂思違禁遊戲截圖

警告：本文含有與性有關的文字和圖片

遊戲畫面上出現一個裸體男性角色，脖子上套著一條狗鏈，另一端由裝扮成奴隸的女性角色牽領著，旁邊的酒吧，兩名脫衣舞者正在跳舞。

一群遊戲角色圍觀一對男女角色公開做愛，還不時發言評論。

一名男性遊戲角色穿著納粹制服。

這些都是兒童遊戲平台「Roblox」（羅布樂思，或譯機器磚塊）上面出現的遊戲場景。

羅布樂思是一個兒童遊戲平台，因為上面有數量龐大的使用者自行開發的遊戲，因此某種程度上也被形容為初始階段的元宇宙。

兒童遊戲平台

羅布樂思是全世界最受兒童歡迎的其中一款遊戲平台。

究竟有多受兒童歡迎？2020年新冠疫情全球爆發之後，羅布樂思表示全美國9至12歲兒童有三分之二的在玩這個遊戲。

羅布樂思允許使用者在其平台上創建遊戲供使用者玩，玩家可以在虛擬世界裏與其它玩家即時連接彼此互動。

玩家可以使用羅布樂思平台提供的開發者工具創建遊戲，和其他遊戲機遊戲不同的是，羅布樂思的內容是由玩家自己創建的，這個商業模式取得廣泛成功，但相應也出現新的問題。

羅布樂思平台上與性有關的違禁遊戲被稱為「condos」，玩家在這些使用者自創的遊戲中談論性有關的話題，玩家的化身角色還可以在虛擬空間進行性愛。完全無視於羅布樂思平台的規則。

圖像加註文字， 羅布樂思違禁遊戲截圖

這類遊戲通常只維持很短暫的時間，通常不到30分鐘，就被人檢舉或發現而被下架了，羅布樂思表示他們利用人工和自動化系統，隨時維護平台規則，一旦發現違規立即下架。

但是羅布樂思也承認，「有極少數玩家刻意違規。」

羅布樂思表示，「我們採取人工加上機器一起來偵測違規行為，每一個上傳到羅布樂思的圖像、錄相和聲音檔案都會接受安全檢驗。」

但是維護兒童網絡安全的非贏利組織「ConnectSafely」負責人馬吉德（Larry Magid）表示「道高一尺、魔高一丈」，還是有些限制級內容躲過了偵查。

圖像加註文字， 羅布樂思違禁遊戲截圖

他說，「有些人就是會鑽系統的漏洞。」

羅布樂思平台上面的這類違禁遊戲並不是玩家隨便就能看得到，而是要刻意主動去搜尋才會找得到，但即使如此，馬吉德表示這類遊戲本來就不應該存在。

「羅布樂思非常受到兒童的歡迎，13歲以下的孩子也能玩，因此羅布樂思平台負有特別的責任要保護兒童使用者。」

尤其是在羅布樂思遊戲平台上，兒童玩家和成年玩家可以一起在虛擬空間上交流互動，遊戲功能包括即時信息，使用者能彼此交談，還可以向任何遊戲玩家發送信息。

違禁遊戲的玩家彼此發送的信息非常污穢下流，連正常的新聞網站都不能刊登，更何況是在兒童的遊戲平台上面。

羅布樂思對BBC表示，該遊戲平台設有「家長控制」工具，「能夠用來限制兒童交流互動和觀看、體驗的權限。」

但並不是所有家長都了解這類技術，或懂得如何設定這些安全工具。

元宇宙「讓人為所欲為」

羅布樂思向BBC強調，違禁遊戲在該平台上很難找得到，但BBC在一般遊戲裏也發現玩家使用不適當的語言。

研究網絡行為的心理學家馬加利特（Liraz Margalit）表示，人們在元宇宙裏表現行為和真實世界裏很不一樣，「虛擬空間沒有人知道你是誰，每個人都可以在虛擬世界裏放縱，這類平台提供了一個遊樂場，讓你為所欲為。」

此前，臉書的母公司Meta在其開發的虛擬現實「Horizon Venues」遊戲中推出了新的「個人界限」功能，防止玩家角色靠近其他玩家化身。

羅布樂思對BBC表示，「我們的遊戲平台上不允許任何與性有關的內容和行為，我們對任何違反規定的人採取迅速行動。」