烏克蘭局勢：BBC事實核查 在英國究竟有多少俄羅斯錢

BBC事實核查團隊

（Reality Check team）

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 長期以來倫敦一直吸引許多俄羅斯富豪前來定居、購買房產和投資

英國考慮就烏克蘭情勢對俄羅斯實施制裁，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）對BBC表示，過去長期以來倫敦一直有非法資金的問題。

但為什麼難以解決？

有多少俄羅斯錢在英國？

包括俄羅斯在內，全世界有許多富豪和企業在英國的金融市場和房地產市場合法投資。

但是反腐敗組織「透明國際」（Transparency International）表示，英國房地產市場上有超過50億英鎊的「可疑資金」，其中五分之一來自於俄羅斯。

英國內政部一篇報告表示，「有可觀數量的俄羅斯或與俄羅斯有關的不法資金進入英國，投入購買奢侈房產、汽車和學費，以及向文化機構捐款，讓這些富豪或企業得以『漂白其聲譽』。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《不明來源財富法令》2018年推出至今只用過四次

房地產可以由企業名義，而不一定要用個人名義持有，相關信息有時候並不容易取得。英格蘭和威爾士的海外企業擁有者信息庫表示，登記法律持有者為海外企業的94000個房地產當中，只有四個登記為俄羅斯企業所持有。

但是實際上，可能有更多的英國房地產其實是由俄羅斯富豪所擁有的，他們通過海外公司的名義持有，例如在英屬維爾京群島（British Virgin Islands）登記的海外公司。

2021年10月，被稱為「潘多拉文件」（Pandora Papers）的機密資料洩露，凸顯出國際政壇領袖、政界要人和世界頂級富豪們的秘密財富交易。

這些文件曝光了全世界最富有、最具權勢的一些人隱藏的財產、逃漏稅、洗錢等不法行為。

研究人員揭發了擁有英國房地產的700多家離岸公司，其中5%是由俄羅斯公民所持有。

其中一個例子是俄羅斯政界和商界人物阿列克謝·切帕（Alexei Chepa），據報他利用登記在英屬維爾京群島的公司在2011年在倫敦的荷蘭公園（Holland Park）購買了一個十居室的豪宅，去年又以2500萬英鎊的價格轉手出售，但其發言人表示「購買和出售房產一切合法」。

俄羅斯富豪為何到英國投資？

長期以來倫敦一直吸引許多俄羅斯富豪前來定居、購買房產和投資。

圖像來源，Getty Images

英國政府的「黃金簽證」（T1投資簽證）讓投資200萬英鎊或以上的外國富豪取得英國居留簽證，並允許其家人依親。

持有居留簽證的人可以再申請英國永久居留權，所需要的居留年限按照投資金額有不同的要求：

投資1000萬英鎊者，只需要兩年就能申請永居

投資500萬英鎊者，需要三年時間就能申請永居

投資200萬英鎊者，需要五年時間就能申請永居

自從2008年推出黃金簽證以來，英國內政部已經向14516名俄羅斯公民核發投資簽證。

俄羅斯企業也可以在倫敦證交所上市交易股票，並通過股票交易取得大量資金。

俄羅斯能源公司「En+ Group」就是這樣一個例子，該公司最初在倫敦上市時是由俄羅斯總統普京關係密切的億萬富翁奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）所掌控。

英國下議院2018年一篇報告呼籲政府填補漏洞，以防受到制裁的外國政權及企業來英國取得資金。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧列格·德里帕斯卡的公司通過在倫敦上市取得大筆資金

英國至今採取了哪些行動？

2018年，英國政府推出了新法，允許在司法判決之前可以先沒收可疑資產購買的房地產。

《不明來源財富法令》（Unexplained Wealth Orders）要求個人證明其購買房地產的資金來源。

不過該法至今只被用過四次，其中只有一次導致涉案人房地產被沒收。

另一個打擊不法資金的是《賬戶凍結法令》（Account Freezing Order），允許法庭在涉及非法資金時凍結涉案人在銀行或金融機構賬戶的資金。

這個法令已經多次發揮效用，並且分別用在敘利亞總統阿薩德的侄女和摩爾多瓦前總理之子涉及的司法案件上。

英國政府2016年表示，計劃通過英國房地產收益擁有者全面登記的政策來打擊洗錢犯罪。

收益擁有者指的是一個房地產最終的持有控制者和受益者。

2019年英國女王講話有提過這個法案計劃，但是英國政府尚未宣佈什麼時候能排入立法議程。

英國政府表示，如果俄羅斯對烏克蘭發起軍事行動，目前對俄羅斯的制裁將會擴大。

外交部表示，英國將會緊跟在美國和其他盟友的步伐，凍結俄羅斯資產和限制旅行。