美中關係：美國貿易代表稱中國未履行入世承諾 或為貿易談判打前站

53 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國貿易代表戴琪（左）稱，中國沒有兌現加入世貿時作出開放巿場的承諾，反而保留、甚至擴大由國家主導的非市場經濟和貿易方式。中方反駁稱，中國不斷擴大市場開放，入世20多年來全面履行世貿組織承諾。

近期，美國貿易代表辦公室（USTR）發佈《2021年中國加入世貿組織承諾報告》，報告認為中國沒有履行20年前加入世界貿易組織時的承諾。

中國商務部隨即反駁，稱美國方面的指責是基於貿易保護主義思維，無視中國履行入世承諾的巨大成績。

分析人士認為，拜登上台後依然延續特朗普對華的貿易策略，沒有新動作，而在捋順手中籌碼後，將與中國展開新的談判，重整對華貿易關係。而該報告或為談判作鋪墊。

中美都說了什麼？

上述報告是美國貿易代表辦公室向國會提交中國自2001年加入世貿後有關遵守組織規則的年度評估報告。

美國貿易代表戴琪稱，中國沒有兌現加入世貿時作出開放巿場的承諾，反而保留、甚至擴大由國家主導的非市場經濟和貿易方式，有關政策和行為挑戰世貿規則，對全球各地的工人和企業造成嚴重傷害。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2001年11月10日，多哈會議通過中國加入世貿組織的決定。時任中國代表團團長石廣生與其他與會者鼓掌。

中國商務部隨即反駁，表示該報告沒有依據世界貿易組織規則客觀評價中國履行世貿組織承諾情況，而是基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟作出的重要貢獻。

中方反駁時列舉，入世20多年來，中國關稅總水平由15.3%降至7.4%，開放的服務部門增至近120個，中國不斷擴大市場開放，全面履行世貿組織承諾。

談判前奏

在美方的報告中，還列舉了中國的「不公平經貿行為」，包括批准美國農業生物技術，以及完成對美國豬牛使用的飼料添加劑萊克多巴胺之風險評估等。

值得一提的是，報告提到中國未能履行在美中第一階段貿易協議的承諾，即中國在兩年內額外購買2000億美元美國商品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海洋山深水港。

本月初，戴琪在一個線上論壇發言稱，對於中美第一階段貿易協議，「中國沒有達到該協議定下的目標」，她的團隊「正與中國進行積極交涉和磋商」。

隨後，美國商會國際事務負責人布瑞連特（Myron Brilliant）表示，如果磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新一輪貿易調查。

拜登上台前對特朗普的關稅戰頻頻詬病，上台後卻沒有急於改變。香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）認為，拜登上台後沒什麼政治動機，去軟化特朗普的對華立場。

彼得森國際經濟研究所資深研究員赫夫鮑爾認為，拜登對華可能分幾步走，先處理疫情，其次制定出對華大戰略，然後重整對華貿易關係——包括縮減「國家安全」的定義，比如限制在5G、人工智能、先進半導體、量子計算機等領域，並在這些領域與盟友一致對華，最後才會逐步豁免對華關稅。

多位專家認為，對於拜登來說，在重整對華關係的階段，最有利的選擇就是，不輕易取消特朗普時代激進的貿易保護主義措施，而是將其作為籌碼，在談判中抬高要價。

團結盟友

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年4月，美國總統特朗普再次會見中國副總理劉鶴的資料照片。

2022年，拜登進入執政的第二年，如果發起對中國的新一輪貿易博弈，將與特朗普有何區別？

經濟學人智庫（EIU）分析師伊莫金·佩吉-賈勒特認為，拜登可能不會揮舞關稅大棒來威脅中國，轉而利用貿易爭端解決機制、集體談判以及國內稅收政策來支持美國企業。

對此，朴之水也持相似觀點。他將拜登形容為「制度主義者」，很可能支持改革世貿組織，並通過該組織聯合其他國家，向中國施加多邊壓力，以滿足美國在知識產權、補貼、勞動和環境法規等領域的訴求。

集中壓力對付中國，意味著拜登很可能利用中國與周邊國家之間的外交摩擦，比如中國與印度的邊界爭端，與澳大利亞的新貿易戰，以及與日本、韓國和台灣的長期緊張關係。

對中國而言，這些國家中不乏重要的貿易伙伴，如果共同向中國施壓，對本國經濟打擊將遠超美國"單打獨斗"。

爭奪區域影響力

圖像來源，Getty Images

實際上，這種博弈在去年底中美對東南亞影響力爭奪上已經有所體現。

拜登上台後希望接力奧巴馬政策，繼續重返亞洲；中國則著力通過「一帶一路」倡議，取道東南亞，拓展國際空間。去年10月和11月，拜登和習近平分別與東盟領導人峰會，都承諾加深關係，加大投入。

不過，東南亞的位置也很尷尬。在地理上，他們毗鄰中國，受惠於其經濟崛起，擔憂於其影響力；國際關係上，他們則親近美國，尤其在南海問題上，視美國為安全保障者。

對於中美的競爭，東盟國家也有認識。在一場公開論壇上，印尼大學教授、前印尼商務部長馮慧蘭將其形容為「兩個大象打架，我們不想被踩死。」