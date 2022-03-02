俄羅斯入侵烏克蘭：國際制裁下俄國普通百姓的苦痛

阿納斯塔西婭·斯托涅 （Anastasia Stognei，莫斯科），西蒙·弗雷澤（Simon Fraser，倫敦）

BBC記者

9 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯貨幣盧布暴跌

「如果我現在能離開俄羅斯，我願意離開，但我不能辭職，」安德烈說。

現在利率飆升，他將無法支付自己的房屋抵押貸款。

像他這樣的數百萬俄羅斯老百姓開始感受到西方經濟制裁的影響，該制裁旨在懲罰俄國對烏克蘭的入侵。

這位31歲的工業設計師說：「我正計劃盡快能在國外找到新客戶，並用我存下的第一筆錢離開俄羅斯」。

安德烈表示，他在俄國感到害怕。他說，一些人因為反對說「官話」而被捕。他說，他感到羞恥，因為他並沒有投那些當權者的票。

與本文其他受訪者一樣，出於安全原因，我們沒有使用他的全名，並改變了有些人的名字。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西方制裁俄羅斯以支持烏克蘭。

現在對俄羅斯的制裁被形容為經濟戰 - 其目的旨在孤立俄國並讓俄國陷入困境。西方領導人希望這些前所未有的措施將能改變克里姆林宮的思維。

普通俄國老百姓面臨積蓄消失。他們的生活已經受到干擾。

而針對俄羅斯銀行的制裁，包括切斷他們與信用卡Visa(維薩卡)和萬事達卡，以及隨後的蘋果支付（Apple Pay）和谷歌支付（Google Pay）的聯繫。

35歲的達利亞是莫斯科的一名項目經理，他說，這意味他已經無法使用地鐵。

達利亞說，他總是使用手機支付，但現在已經不好用了。其他一些人也遇到了同樣問題。

原來莫斯科地鐵柵欄進出系統是由俄羅斯外貿銀行（VTB）所運作， 而VTB是受到制裁的俄國銀行之一，因此已無法接受蘋果和谷歌支付。

達利亞告訴BBC，他不得不購買地鐵卡。同樣原因，他也不能再在商店用手機付款。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 制裁讓俄國百姓坐地鐵和買東西都遇到困難。

周一（2月28日），由於俄羅斯貨幣盧布暴跌，俄國央行為回應制裁上調基凖率至20%。但由於擔心大規模股票售罄，股市仍然關閉。

克里姆林宮表示，他們有足夠的資源來抵制制裁，但此說法不無爭議。

上周末，由於擔心銀行擠兌，俄羅斯央行呼籲人們保持冷靜。銀行擠兌通常是太多人試圖提現時發生的。

20多歲的安東站在莫斯科自動取款機（ATM）隊伍中等待取錢，他說，「沒有美元、沒有盧布 -- 什麼都沒有! 對了，有盧布，但我對盧布不感興趣」。

安東表示，不知道接下來要做什麼。他說，擔心俄國現在正變得像伊朗或是朝鮮。

換外幣要比一周前貴了大約50%，那還是如果他們能買到外幣的話。

2022年伊始，1美元兌換75盧布；1歐元為80盧布。開戰之後，盧布貶值，周一（2月28日）曾一度達到1美元：113盧布；1歐元：127盧布。

圖像加註文字， 盧布暴跌，對美元匯率下降。

對俄國人來說，盧布與美元匯率一直是一個敏感問題。

1990年代前蘇聯解體時，美元是俄國人手中所存的唯一硬通貨幣 - 最安全的方法就是放在牀墊下。當葉利欽（Boris Yeltsin）政府1998年拖欠債務時，凡是那些把錢藏在被褥底下的人覺得自己的判斷是正確的。

然而，接下來的10年，俄國央行採取各種措施讓俄國人對盧布放心。盧布存款開始回升，俄國人對俄國公司的股票投資也開始增加。

但一旦有任何不確定性，俄國人總是會立即跑到最近的提款機去提取美元。這次也不例外。

上周，烏克蘭戰爭一爆發，俄羅斯人立即蜂擁到現金提取處，他們沒有忘記之前的教訓。

30歲的伊利亞（化名）剛剛還完自己在莫斯科的房屋貸款。他說自己沒法「很快」搬遷。

「當頓巴斯行動開始時，我就跑到ATM處取出我存在俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的美元存款。我現在真的就把錢放在枕頭底下，」他說。

伊利亞表示，他的剩餘存款仍在銀行：一半是美元，其餘為盧布。他說，如果事情進一步惡化，他會取出全部存款。

「我很擔心，因為我預計會發生大量盜竊。但現實就是這樣，」他說。

社交媒體上的圖片顯示，最近幾天全國的ATM機和貨幣兌換處都排起了長隊，人們擔心他們的銀行卡可能會不能用了，或者他們能提取現金的數量會受到限制。

在俄羅斯入侵烏克蘭的2個小時之內，美元和歐元就開始缺貨。從那時起，這些貨幣的數量非常有限，而且人們能提取的盧布數量也開始設了上限。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人們排隊提現。

45歲的耶夫根尼（化名）在莫斯科排隊等待取款。他說自己想取現支付房屋貸款。

他告訴BBC，自己認識的每個人都很焦慮。人人都有壓力。他說，生活將會變得更糟糕。戰爭太可怕了。

耶夫根尼說，「我認為所有國家都使用雙重標凖，現在一些『大國』正在衡量彼此的力量，以決定哪一個更酷。人人都在受苦」。

35歲的馬拉特說，他今天第一次決定取錢，並未遇到任何麻煩。他說，他取現是為了以防萬一。他還表示，自己不善於預測，但懷疑生活會更糟，只有時間才能證明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 盧布

現金問題不僅局限於莫斯科，據BBC俄羅斯語報道，包括彼爾姆、科斯特羅馬市、別爾哥羅德以及其他省級城市的人們也紛紛提取美元和歐元。

一名匿名IT專家甚至還創建了一個機器人（Telegram bot），該機器人會自動查詢尼科夫ATM（一家受歡迎的私人銀行）取款機是否有美元或歐元。如果有，它就會向其訂閲者分享其地點。

也有許多人試圖通過銀行應用程序在網上預購現金，它是俄國較先進銀行系統的一項功能。

周日晚上（2月26日），當宣佈對俄羅斯央行儲備金製裁措施時，人們仍能利用應用程序APP購買美元和歐元，雖然匯率極高（1美元對140盧布；1歐元對150盧布）。

但到周一，俄羅斯聯邦儲蓄銀行的客戶告訴BBC俄語組說，他們已經無法用APP預定現金了。他們必須要到銀行辦公室填表和簽字才行。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 要取美元必須要在銀行填表。

銀行否認流動不足現象 - 分析師們一致認為，提款機中的現金短缺更可能反映了（當局）試圖防止銀行擠兌現象。

克里姆林宮表示，俄羅斯已經預料到了最新制裁，並為此做好了凖備。但它沒有說明是否會像新冠大流行期間那樣為商家提供額外的幫助。

而普通俄國百姓當中許多人只能從國家控制的電視台獲取信息來源（俄國電視不斷重覆克里姆林宮的口徑），預計很快將會注意到他們生活的不同。

莫斯科居民已經報告說，由於擔心物價上漲和貿易限制，人們開始搶購那些可能會短缺的食品，食品店已經開始排隊。

隨著制裁生效，俄國公司可能會縮短工時或停止生產。

除了儲蓄貶值外，隨著俄國經濟被從西方金融市場切斷所帶來衝擊的日益顯現，許多俄國人預計還會失業。

對俄國人來說，所有這一切都讓他們再次回憶起當普京總統2014年吞併克里米亞時，人們排數小時長隊取現金的情景。

貨幣兌換局不得不匆忙購買新的能展現5位數字的外匯板，因為舊外匯板地方不夠了。

但那時一美元通常可以換取30-35盧布 - 這在當今簡直無法想象。