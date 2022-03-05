中俄經貿關係：三個可能挑戰你常識的事實

1 小时前

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」在複雜的國際局勢下，我們看到中國老朋友的友誼，謝謝大家。「

」美、法、德、意、加、英的朋友們，感謝你們把俄羅斯剔出SWIFT系統。「

上述兩句感謝的話，前者來自俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使謝爾蓋·百採夫，緣由是中國網民搶購電商網站上俄羅斯國家館的所有商品，以示支持。百採夫呼籲中國朋友們理性消費，並將會永遠銘記這份深情厚誼。

後者來自烏克蘭總理傑尼斯·什米加爾的推特，緣由是西方多國協調行動，推出出乎輿論意料的嚴厲制裁。

兩句感謝的話背後，反映出俄羅斯和烏克蘭背後的國際支持——多個西方國家紛紛向烏克蘭傾注武器和資金；中國則表示不參與西方對俄羅斯的制裁，並在開戰當天放寬對俄羅斯小麥的進口。

紙面上看，中國對俄羅斯經濟很重要——不僅總量大，去年達到1470億美元，佔俄羅斯貿易18%；而且增長快，去年增長率36%。

中國已經是俄羅斯最大的出口目的地，在冬奧會期間經貿關係還進一步加深。普京訪華，簽下1175億美元的能源大單，兩國還同意將雙邊貿易在2024年提升到2500億美元。

圖像來源，JD.com 圖像加註文字， 在看到中國網民搶購電商網站上俄羅斯國家館的所有商品後，俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使百採夫呼籲「中國朋友們理性消費」。

在此背景下，中國是否能成功幫助俄羅斯應對西方制裁？BBC中文梳理數據，訪問專家，試圖回答這個問題。

一、歐洲不買的原油並不能簡單地賣給中國

雖然中國是俄羅斯最大的貿易伙伴，但如果把歐盟看做一個整體，與俄羅斯的貿易規模是中俄的兩倍。

尤其是俄羅斯最大的出口產品——能源。國際能源組織（IEA）數據顯示，去年中國僅佔俄羅斯原油出口的20%，絶大部分俄國原油還是輸往歐洲。

根據路孚特（Refinitiv）數據，俄羅斯在2月通過海運市場向歐洲供應了約266萬桶/日的原油。

在制裁措施下，歐洲煉油廠不願意購買俄羅斯原油，那麼」不會加入對俄製裁「的中國，能否消化這部分原油？

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答案是很難。路透社專欄作者克萊德·羅素表示，這些原油要運往中國，意味著必須通過蘇伊士運河或繞過好望角，漫長海上航行將推高運輸成本，中國煉油廠會要求大幅折扣，而且很一下子難消化如此大量的份額。

路孚特數據顯示，俄羅斯2月份向中國出口約71.8萬桶/日，只有不到歐洲總量的三分之一。

在天然氣方面，情況類似。目前俄羅斯通過「西伯利亞力量1號」（Power of Siberia-1）管道每年向中國輸送160億立方米天然氣，2025年將擴能到380億立方米；還有一條100億立方米的天然氣管道要到2026年生效。

即便所有中俄在建管道都滿負荷運行，出口量仍將不及北溪2號（Stream 2）管道規劃的對德國的輸送量（550億立方米），而該管道在戰爭開始前已被德國擱置。

二、 貿易之外，中國對俄羅斯沒那麼重要

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 習近平任上與俄羅斯總統普京的會面次數增加到近30次

經濟學人智庫（EIU）中國研究總監任韜（Tom Rafferty）向BBC中文表示，自2014年克里米亞被吞併以來，俄羅斯對中國的貿易依賴程度一直在穩步上升。

「不過，在貿易之外，中國的作用就不那麼重要了。它不是俄羅斯的主要外國投資者或貸款人，歐盟在這方面發揮著主要作用。」任韜表示。

數據也印證這一觀點——根據俄羅斯央行數據，截至2019年底，累計對俄羅斯投資較多的國家/地區依次為:：浦路斯（1799.8億美元），荷蘭（521.2億美元），百慕大（377.9億美元）， 盧森堡（366.1億美元），英國（363.7億美元），愛爾蘭（304.4億美元），澤西島（271.8億美元），巴哈馬（259.8億美元），法國（223.1億美元）， 德國（211.3億美元），瑞士（189.2億美元）。

據中國商務部統計， 同期中國對俄羅斯直接投資累計128億美元，低於上述國家和地區。

此外，俄羅斯多家銀行被剔出SWIFT結算系統後，金融制裁成為最大的困擾。

俄羅斯和中國都建立了各自的國際結算系統——STFM和CIPS。不過卡內基莫斯科中心的一份研究報告認為，這些內生的系統，還無法替代SWIFT。

2014年克里米亞戰爭後，俄羅斯加大了外匯儲備中人民幣的份額，而且雙邊貿易中人民幣結算的佔比也從2014年的3.1%上升到17%。不過，最重要的能源交易還是以美元為主。

二、中國很難堅定支持俄羅斯應對西方制裁

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 有報道稱兩家中國國有銀行已經停止為購買俄羅斯商品開具美元信用證

中國雖然嘴上說，「堅決反對任何非法單邊制裁」，但實際行動卻不那麼「堅決」。

路透社援引知情人士稱，中資大銀行正忙於一方面確保與俄羅斯客戶保持業務聯繫，一方面避免與西方的一系列制裁發生衝突。

此前，有報道稱兩家中國國有銀行已經停止為購買俄羅斯商品開具美元信用證。

本周四，亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）宣佈，在烏克蘭發生衝突之後，已暫停所有與俄羅斯和白俄羅斯有關的活動，並對這些活動進行審查。中國是AIIB的最大股東國，有26.5%的投票權。

這種「言行不一」可能是基於自身利益考慮。路透社稱，一些中資銀行的高管正在考慮，能否將部分俄羅斯業務轉給側重於國內市場的小型銀行，以避免受到二級制裁。

二級制裁是指，若公司的業務往來涉及被美國全面禁運國家或受制裁公司及個人，則可能承受被實施二級制裁的風險。 此前，中國公司華為和中興就因為涉嫌違反對伊朗的制裁而受到美國的審查，受到巨額處罰。

「不過在中國的支持下，俄羅斯的經濟仍然可以生存下去，關鍵的製成品進口需求仍然可以通過中國來滿足。」任韜表示，但缺乏獲得高附加值產品和服務的機會，這將損害俄羅斯經濟中最具創新性和生產力的部分，對其經濟表現和潛力產生長期影響。