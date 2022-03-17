美聯儲四年來首次加息 通脹幅度已創40年新高

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國2022年1月CPI同比上漲7.5%，創40年以來的新高，已為美國消費者價格指數（CPI）連續第二個月突破7%。

3月17日，美聯儲宣佈加息25個基點（即0.25%），將聯邦基金利率目標區間提高至0.25%—0.5%，這是2018年以來美聯儲首次加息。

不僅如此，美聯儲還透露更激進的措施，預計將在今年加息六次政策會議上，以加大努力減緩處在40年來最高水平的通貨膨脹。此外5月將宣佈縮減9萬億美元資產負債表的進程。

俄烏衝突為美聯儲控制通脹帶來新變量——俄羅斯是主要能源出口國，烏克蘭是主要糧食出口國，兩者都對全球通脹至關重要。

靴子落地

今年1月議息會議以來，美聯儲的加息預期持續擾動美股市場，標普500指數較高點下跌約10%。2月，美國勞工部公布美國消費者價格指數（CPI）創40年以來新高，外界對加息的預期開始高漲。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美聯儲主席鮑威爾

在上述CPI數據公布前，很少有人預計3月份美聯儲將加息0.5個百分點，因為自2000年5月以來，美聯儲從未一次升息50基點（即0.5個百分點），而且大約自1980年代以來，美聯儲從未以升息50基點開啟緊縮週期。

但CPI數據公布後，美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，由於通脹數據達到近40年來的最高水平，他已「明顯」變得更加鷹派，他現在希望在未來三次美聯儲政策會議上升息一個百分點。

路透社也表示，物價跳升幅度超乎預期，不僅讓通脹放緩的期望落空，還強化了外界認為美聯儲腳步落後於形勢的觀點，美聯儲因而面臨更大壓力，需採取更強硬立場打擊通脹。

最終，靴子落地，美聯儲選擇加息25個基點，雖然幅度較小，但明確了未來會採取更激進的加息和縮表政策。

美聯儲加息究竟指什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄烏衝突導致的石油和其他大宗商品價格上漲，給美國短期通脹增加了額外的壓力。

具體而言，是指提高聯邦基金利率，簡而言之，該利率是美國銀行和銀行之間互相借錢時的利率。本次提高0.25%後，將該利率目標區間提高至0.25%—0.5%。

如果這一利率升高，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，此舉可以減少貨幣供給量，降低通脹，從而給經濟降溫。

反之，如果降息，銀行放貸的利率就會降低，借錢成本更低，將刺激企業和個人貸款，一般來講，整體經濟得到刺激，變得更加活躍。

美聯儲通過調節這一利率來達到一個目的——保持美國最大限度的就業和物價穩定。在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，降低通脹，防止經濟過熱。

美國在2008年金融危機中受到重創，美聯儲為了增加貨幣供應，提振經濟，當時一度降息至0-0.25%。這一超低利率維持了七年。2015年底美聯儲開始一輪長達三年的加息通道，連續加息九次。

新冠疫情爆發後，美聯儲在2020年3月緊急降息，一次性降至0-0.25%，利率又回到2008年底的零利率時代，並維持四年，直到現在。

通脹壓力

圖像來源，Reuters

加息之後，更高的借款利息有助於對抗物價上升，因為它會降低人們對汽車和房屋等產品的需求——這是美國通脹的兩大驅動因素，而這一次的通脹持續時間和幅度已經遠遠超過美聯儲官員最初的預期。

2月10日，美國勞工部發佈的數據顯示，未經季調的美國2022年1月CPI同比上漲7.5%，創40年以來的新高，已為美國消費者價格指數（CPI）連續第二個月突破7%。

當通脹率維持在低水平（2-3%）時，經濟學家稱之為經濟「潤滑劑」，因為物價的小幅上漲可以提升企業家的收入，刺激他們進一步投資，增加經濟活力。

大多數經濟學家也將2%作為通脹目標，長時間大幅度偏離這一目標，被認為是危險的。因此，對於扮演央行角色的美聯儲而言，如何控制居高不下的通脹成為當務之急。

美聯儲主席鮑威爾在加息後的講話中重申了這一「當務之急」，他表示，將美國通脹問題放在首位，並稱美國的勞動力市場供需緊張程度已經到了「不健康的水平」，工資增長需要放緩，從而使通脹降溫。

鮑威爾在講話中稱，美國通脹已經高於美聯儲長期2%的目標。美國的總需求非常強勁，瓶頸和供應約束限制了生產恢復的速度。這些供給側的擾動比預期持續的時間更長，力度更大，價格上漲壓力已經廣泛傳播到商品和服務的各個方面。

俄烏衝突

鮑威爾還表示，俄烏衝突導致的石油和其他大宗商品價格上漲，給美國短期通脹增加了額外的壓力。

根據美國能源信息署的數據，俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於美國和沙特阿拉伯。2020年，俄羅斯每天開採1050萬桶石油，出口500萬至600萬桶，其中一半出口到歐洲。

3月7日，在美國和歐洲提出可能禁止進口俄羅斯石油後，北海布倫特原油價格飆升至接近歷史最高水平。在上周上漲21%後，又上漲了18%，至每桶近140美元，之後略有回落。

燃料和能源是商品製造和運輸所需的基本成本，因此油價上漲不僅推高了燃油價格，還推高了其他所有東西的價格。

此外，戰爭也可能導致糧食價格上漲，因為俄羅斯和烏克蘭都是糧食生產大國。摩根大通農業經濟學高級研究員萬迪樂（Wandile Sihlobo）說，俄羅斯和烏克蘭的小麥產量佔全球的14%，佔全球出口的29%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 作為烏克蘭聖誕裝飾品的一捆小麥。

英國巴克萊銀行估計，這些結合在一起，可能導致「滯脹」衝擊。他們已將今年全球經濟增長預期下調了1個百分點。