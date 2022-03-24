俄羅斯入侵烏克蘭：俄反擊歐美金融制裁，天然氣出口改用盧布結算有何影響

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當地時間3月23日，俄羅斯總統普京宣佈，與所有「不友好國家」的天然氣交易將改用盧布結算，盧布應聲大幅升值，天然氣價格迅速拉高。

長期以來，國際能源交易都是以美元或歐元計價和結算。專家認為，此舉可能使俄羅斯規避一些制裁，並可以提振該國貨幣盧布。

有業者表示對具體如何操作「沒有頭緒」，尚需觀察。

有專家認為此舉也可能傷害俄羅斯的償債能力，削減其進口，使經濟難上加難。

普京說了什麼？

普京表示，「對我們來說，向歐盟和美國交付貨物，並接受美元、歐元和其他一些貨幣的付款，已經沒有任何意義。這就是為什麼我決定在最短的時間內實施一套轉移支付的措施，從我們的天然氣開始，將我們供應給所謂的不友好國家的天然氣付款轉換成俄羅斯盧布。」

圖像來源，TASS via Getty Images 圖像加註文字， 多家俄羅斯銀行目前受到制裁。

普京補充說，「也就是在這種支付中停止使用所有自己毀壞了信譽的貨幣。」

此前，俄羅斯聯邦批准了不友好國家名單，包括美國、加拿大、歐盟、英國等在內的二十餘個國家和地區。

普京要求俄羅斯央行和政府官員在一周之內制定出將付款轉為盧布結算的操作方案。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）也被要求修改合同以適應這一舉措。

俄羅斯為何這麼做？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國已暫停北​​溪2號天然氣管道投入運營。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美等國家聯合凍結了俄羅斯政府和央行的外匯賬戶。而俄羅斯央行逾6000億美元的國際儲備中，有超過4000億美元的外匯儲備是在外國發行的證券或國外銀行的現金和存款中。

近期俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫表示，「我們的儲備總額約為6400億美元，目前約有3000億美元的儲備處於我們無法使用的狀態。」

制裁令影響了俄央行可以動用的外匯和黃金儲備，大幅削弱俄羅斯維持盧布穩定的能力，盧布兌美元匯率一度暴跌85%。

上述消息公布後，盧布兌美元匯率出現反彈，立即升至95盧布兌1美元，為過去三周的最高點。盧布相對歐元也升值了3.5%，匯率為110.5盧布兌1歐元。

如果俄羅斯出口的天然氣以盧布結算，還可能規避一些金融制裁。諮詢公司睿咨得能源(Rystad Energy)高級副總裁加裏波第（Claudio Galimberti）稱，幾乎所有的俄羅斯天然氣購買合同都是以歐元或美元計價的。因此，俄羅斯有可能制定新的合同，要求以盧布支付，但這將需要各國政府的央行持有盧布，或在公開市場上購買。

「合約是由兩方達成，通常是以美元或歐元計價。因此如果單方說『不行，你接下來要用這個貨幣支付』，那就不存在合約了，」悉尼科技大學公共政策治理研究所首席經濟學家哈克特（Tim Harcourt）則表示。

「現在還不清楚俄方的這個要求有多認真，」休斯敦大學客座教授、同時也是液化天然氣行業顧問薩克瑪（Susan Sakmar）稱指出，盧布兌美元匯率周三上揚及歐洲天然氣批發價格跳漲，可能就是重點所在。這種轉變需要很長時間，與此同時，天然氣的價格維持在高位，這就很符合普京的利益。

作為「不友好」國家之一，日本財務大臣鈴木俊一表示，關於俄羅斯將如何執行以盧布結算出售天然氣，日本還沒有頭緒。他在國會會議上說，「目前，我們正在與相關部門研究這一情況，因為我們不太了解(俄羅斯的)意圖是什麼，以及他們將如何做到這一點。」

具體影響

歐洲約40%的天然氣供應來自俄羅斯，歐洲各國每天須向俄羅斯支付2億至8億歐元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯鋪管船Fortuna號在波羅的海進行海底管道鋪設作業，這是「北溪2號」工程的一部分。

鑒於能源供給的特殊性，兩者長期以來締結了一種共生關係。俄羅斯通過龐大的管道網絡向歐洲輸送油氣，而大管徑、長距離管道的建設成本高、週期長，一旦建成，供需雙方即相互依賴、難以分割。

德國似乎是受此消息影響最大的國家。該國是主要的俄羅斯天然氣進口國。標普全球的分析報告認為，德國對天然氣的需求量高但國內產量低，僅2021年德國對天然氣的淨進口量約為840億立方米，而從俄羅斯的進口量約佔60%。

作為回應，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）在議會發表講話稱，歐洲將結束對俄羅斯的能源依賴，但如果一夜之間這樣做，會危及數十萬個工作崗位和整個工業部門。

凱投宏觀的新興歐洲資本經濟分析師皮池（Liam Peach）認為，此舉將降低俄羅斯的償債能力，並削減俄羅斯的進口，其經濟將進一步受到損害。