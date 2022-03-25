烏克蘭戰場外西方與俄羅斯的能源制裁博弈

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國總統拜登 周四在布魯塞爾同德國總理肖爾茨，英國首相約翰遜和其他七國集團領導人會面

英國首相約翰遜周四（3月24日 ）在布魯塞爾的北約峰會上表示要加大對烏克蘭武器援助，同時他呼籲制裁俄羅斯的石油和天然氣出口。

在美國總統拜登訪問歐洲同歐洲領導人討論烏克蘭局勢的時候，能源已經成了制裁和反制裁的武器。

石油是俄羅斯的主要出口收入來源。俄羅斯入侵烏克蘭後，美國以切斷俄羅斯戰爭機器的資金來源為由對俄羅斯石油出口實行制裁，歐盟也受到越來越多的壓力制裁俄羅斯石油出口。

克里姆林宮發言人佩斯科夫3月21日說，俄羅斯了解到歐洲國家正積極討論對俄羅斯石油供應實行制裁，但這樣做將導致歐洲「陷入困難」。

英國天然氣4%、原油的8%來自俄羅斯進口。美國不從俄羅斯進口天然氣，俄羅斯原油進口佔其原油進口的7%。

歐盟的天然氣進口的45%、原油進口的25%，煤炭進口45%都來自俄羅斯。歐盟委員會表示，能在2030年前做到完全不依賴俄羅斯化石能源。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京說俄羅斯需要停止在天然氣交易中使用"受到影響的貨幣"，對美國和歐洲的制裁進行報復

波蘭和波羅的海國家支持制裁俄羅斯能源出口，但德國、比利時等國希望緩行。德國天然氣進口55%來自俄羅斯，德國總理肖爾茨周三（3月23日）說，停止從俄羅斯進口能源將把德國和整個歐洲推入經濟衰退。

周五（3月25日），美國總統拜登同歐盟領導人宣佈，簽署一項年底前美國向歐洲提供液化天然氣的協議，並成立聯合團隊，努力「減少歐洲對俄羅斯化石能源的依賴，加強歐洲能源地位」。

根據該協議，美國將在今年年底前向歐盟提供至少 150 億立方米的液化天然氣。

裏海輸油管道

最近俄羅斯表示，要維修被風暴損壞的輸油管，中斷管道石油供應可能減少俄羅斯和哈薩克斯坦經由裏海輸油管道(CPC)的輸油量，減少幅度可能高達每天1百萬捅。

俄羅斯下調主要輸油管道對全球原油市場的輸送能力，促使油價上漲，加劇了能源供應的擔憂。此前，西方制裁已經引發對莫斯科凖備採取報復、中斷向西方輸送能源的擔憂。

裏海輸油管道每天從中亞地區向黑海輸送一百萬桶原油。俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯能源副部長周二（3月22日）發表聲明說，現在裏海輸油管可能會中斷兩個月，以便對被損壞的輸送設備進行維修。

裏海輸油管道集團的輸油管連接哈薩克斯坦的田吉茲油田(Tengiz)和俄羅斯黑海外運港口。哈薩克斯坦的卡沙幹油田和卡拉恰幹納克油田也通過裏海輸油管道外送石油。

圖像加註文字， 裏海輸油管道集團的輸油管連接哈薩克斯坦的田吉茲，卡沙幹和卡拉恰幹納克幾個油田和黑海的輸油港口（卡沙幹油田）

石油輸送受到干擾發生在美國總統拜登訪問歐洲之前，美國已經禁止從俄羅斯進口石油。

俄羅斯中斷石油管道進行維修的消息導致國際原油價格上漲了2%，從每桶價格上漲到117美元，然後有所回落。

有分析認為，風暴損壞輸油管的維修消息公布的時機令人產生疑問，因為管道集團的西方合作伙伴都無法去現場實地核查消息的真偽。

俄國控制油管

在華盛頓的能源諮詢公司ClearView Energy Partners的總裁布克（Kevin Book）說，不管是風暴關閉了基礎設施，或是俄羅斯關閉了基礎設施，只有俄羅斯能夠決定何時重開。

俄羅斯擁有裏海輸油管道集團24%的股份，是最大的股東。美國的能源巨頭雪佛龍和埃克森美孚分別擁有15%和7%的股份。另外7.5%的股份由俄羅斯國有的俄羅斯石油公司和殼牌石油公司的合資公司擁有。

裏海輸油管道集團發表聲明表示，「目前的市場情況」會使維修被風暴損壞的港口裝送設施更加困難，這意味著船運困難會減少2/3。分析人士說，所謂「目前的市場情況」是指最近來自西方的制裁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京周三（3月23日）說他"已經決定把我們對所謂的敵對國家的天然氣供應的支付方式變成盧布支付"。

能源諮詢公司Energy Aspects的分析員阿馬塔·申（Amrita Sen）說，考慮到俄羅斯現在出口石油遇到問題，他們可以在維修方面製造困難。

「石油替代相對容易」

美國政治雜誌分析說，原油出口制裁對俄羅斯的打擊大於天然氣制裁。歐盟1/4的天然氣進口來自俄羅斯的管道輸送，歐盟目前很難找到替代渠道。但是原油不同，歐盟1/3的原油有進口來自俄羅斯，經過輸油管道進口的石油只有4-8%。

雖然拜登政府本月發佈行行政命令禁止進口俄羅斯原油，但禁令並不包括通過裏海輸油管運送的哈薩克斯坦的石油。埃克森美孚和其他石油公司一直在運送來自該輸油管道的石油。

美國能源公司雪佛龍的總裁沃思（Mike Wirth）本月初說裏海輸油管道是「世界石油重要的供應來源……現在世界非常需要來自那裏的石油」。

但能源政策記者赫爾南德茲（America Hernandez）在政治雜誌撰文認為，歐盟很容易從國際原油市場上找到替代俄羅斯的供應渠道。石油出口制裁對俄羅斯的打擊更大，因為他們從原油出口得到的收入大於天然氣出口。

根據歐洲非政府組織「交通和環境」的統計，俄羅斯石油佔法國原油進口的13%，德國進口的1/3，波蘭和芬蘭石油進口的2/3，斯洛伐克石油進口的3/4。

天然氣反制

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德國總理不同意東歐國家領導人嚴厲制裁俄羅斯的要求，德國嚴重依賴俄羅斯的天然氣進口

彭博社報道說，隨著俄羅斯同西方的能源對抗加劇，近半天然氣進口依賴俄羅斯的歐洲現在可能要面對自1970年代以來最嚴重的能源危機。

最近的報道說，俄羅斯計劃要歐洲國家用盧布支付天然氣進口。普京周三（3月23日）說，他「已經決定把敵對國家的天然氣供應支付方式變成盧布支付」。

普京說俄羅斯需要停止在天然氣交易中使用「受到影響的貨幣」，對美國和歐洲的制裁進行報復。他說，「很清楚，我們對歐盟和美國提供貨物換取美元，歐元和其他貨幣支付變得毫無意義。」

俄羅斯總統普及下令俄羅斯央行在一周內制定出盧布付款機制。彭博社報道說，普京迫使歐洲公司付盧布購買俄羅斯天然氣實際上是支持俄羅斯貨幣。自烏克蘭危機引發對俄羅斯的制裁後，盧布兌換率直線下降。

消息傳出導致天然氣價格暴漲30%。歐洲現在除了要應付天然氣漲價問題，還要應對合同爭議和再談判，以及面對中斷天然氣供應的威脅。