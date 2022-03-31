物價整體上漲：關於通貨膨脹 你需要了解的幾個基本問題

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球能源、燃料價格上漲是推動這一輪通脹飆升的主要因素之一

英美和不少發達國家的統計數據顯示，過去一年中物價以三、四十年來最快速度上漲，背後是全球範圍的燃料、能源價格上漲，推動衣食住行等日常生活成本提高。

截至今年2月的12個月中英國通脹率6.2%，是過去30年來最高水平，還可能繼續升到40年最高位。同期美國通脹達7.9%，創40年來最高紀錄。俄國通脹飆升到14%。

什麼是通脹？

簡而言之，通貨膨脹表達的是商品和服務價格上漲的速度，通常以消費物價指數（CPI）顯示。價格的逐月上浮可能不易察覺，但長期以往，通脹的影響便顯而易見 —— 在持續通脹的情況下，10年前的100塊錢可以買到的東西比10年後明顯要多。

通脹率顯示生活成本上漲幅度。通脹率高於收入上漲水平，意味著實際收入減少。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 高通脹因為著手裏的錢貶值，購買力下降，實際收入減少。高通脹導致利率上調，借貸成本增加，但儲蓄利息增多。

對生計和經濟有什麼影響？

高通脹意味著錢貶值，購買力下降，同樣數額的錢能買到的東西減少；如果通脹率高企而工資收入上漲遲緩甚至停滯，其結果和減薪相仿。

為了控制通脹，中央銀行和政府有多種宏觀調控工具，但理論上最常用的方式是央行上調基凖利率，使得借錢成本更高，而存錢利息更多，消費和投資降溫，從而遏制物價上漲。

除了使借錢、融資成本增加，高通脹導致的利率上調和就業市場變化，以及整體經濟的變化，也會直接或間接影響個人的生活。

比如，定期儲蓄利息增多，但浮動利率的房貸月付也會增加。

一般來說，通脹高企的情況下，輸家大致包括：儲蓄現金的人，靠固定收入為生的在職和退休人員，可變利率貸款借貸人，出口商，以及整體經濟（因為不確定性增大）。

贏家大致包括：固定償款貸款放貸人，土地和實體資產所有者，背負高額債務的公共部門，以及有能力降低實際工資的企業。

圖像來源， Getty / PA Media 圖像加註文字， 英國國家統計局的CPI「籃子」會經常調整，刪減添加，目的是更凖確反應現實。2022年3月公布的增減：包括：增（左）運動胸罩、素食香腸、殺菌濕紙巾、冷凍約克郡布丁；減（右）男士西裝、甜甜圈、家用燃煤、紙質地圖集和百科全書

通貨膨脹怎麼算？

通貨膨脹一般由國家統計部門跟蹤衡量。有一個「籃子」，裏面包括數百種商品和服務的價格，從牛奶麵包到出國度假、巴士車票到智能手機。

根據這個"籃子"計算出消費物價指數（CPI），衡量一個月內的整體物價水平，再跟一年前的CPI相比較，一年中物價水平的變化就是通貨膨脹率。

這個"籃子"裏的商品和服務項目會不斷調整，增減，以盡可能凖確反映整體物價變化情況。比如，隨著各種新產品和生活方式、潮流的變化，會納入電子書、智能手機、豆製品罐頭和運動內衣等大眾商品，剔除類似紙質百科全書等逐漸變得冷門、被淘汰的物品。

圖像來源，Getty Images

高通脹為什麼令人怵頭？

適度而穩定的通脹有利於經濟健康發展。經過20世紀幾次超極通脹和滯漲的跌宕之後，控制通脹，設置量化目標，成為常規操作。

不同國家根據本國經濟狀況設置的目標通脹不同。

英國的目標通脹率是2%，央行英格蘭銀行負責維持這個目標，過去20年來大部分時間通脹率一直在2%左右，曾超過4%，也曾低於1%。

但是，通脹高企和大幅度波動，則有害。消費首當其衝受影響 —— 如果價格不可預測，人們就很難計劃消費、儲蓄或投資的多少。

對國民經濟而言，高通脹和波動在特定情況下也可能導致經濟崩潰。

比如2007-09年的津巴布韋，一個月內物價飛漲800億%，紙幣形如廢紙，經濟停擺。

比如英國20世紀70年代中期通脹一度高達25%，保守黨政府上台，大幅度提高利率、削減開支，失業率驟長，經濟衰退，通脹減速。

圖像加註文字， 英國2005-2021年利率變化曲線從一個側面反應了通脹對英格蘭銀行的政策壓力。央行基凖利率從2005年的不到5%降到近乎零，現在回升到0.75%，抑制通脹漲速是一個主要目的。來源：英格蘭銀行

通脹高企怎麼辦？

最主要的宏觀調控手段是調整利率。大部分國家中央銀行的職責是制定貨幣政策，即一套用來保持低通脹和穩定的調控工具，利率是這個工具箱裏的重要成分。

因此，跟隨高通脹數據而來是很可能是央行宣佈提息，上調基凖利率。

基凖利率是所有商業利率的基礎，包括銀行存款利息、為貸款和抵押支付的費用。

利率和通貨膨脹之間是什麼關係？

有人將利率視為錢的價格。

較高的利率意味著借錢更貴，但儲蓄的回報更高；總體而言，個人和企業傾向於減少花錢金額。

如果總體上人們在商品和服務上的支出減少，就會導致價格上漲速度放慢慢，從而降低通貨膨脹率。

反之亦然。較低的利率意味著借錢更便宜，但儲蓄的動力更小，總體而言鼓勵消費，增加通膨向上的壓力。

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 1970年代中期，英國通脹一度高達25%，在高利率和大幅削減財政開支等政策調控下回落，但付出事業率急升和經濟不景氣的代價。圖為英國1976-93年零售價格指數（RPI）變化曲線。來源：英國國家統計局（ONS）

為什麼現在價格上漲？

這一輪通脹飆升的主要原因是全球能源價格上漲，特別是天然氣價格在過去一年中大幅上漲。世界銀行數據顯示，2022年1月原油價格比2020年12月上漲了77%。

隨著石油和天然氣價格飆升，汽油創下新紀錄，企業面臨更高的能源、汽油和運輸費用，有些企業正在將額外成本轉嫁給客戶，超市商品普遍漲價。

英國一些零售商預計今年價格可能上漲多達 6%。

截止2021年12月，34個發達國家中有15個通脹超過5%。如此突然且高度同步的高通脹是過去20多年未見的。109個新興市場經濟體中通脹率超過5%的有78個，是2020年的一倍。

推動各國通脹飆升的主要原因各不相同，但無論是發達國家還是發展中經濟體，一個共同面臨的大趨勢是大宗商品價格隨著全球需求的增加而上升。

另一個共同面臨的主要問題是過去兩年新冠大流行對全球供應鏈的重創。運輸成本已直線上升。另一個較隱蔽的問題是新冠疫情對供應鏈的衝擊更多樣化、更不透明，因此帶來更多不確定性。