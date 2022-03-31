東航波音737客機墜毀：中外空難賠償機制為何並不統一？

24 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 東航MU5735空難共造成132人喪生。

隨著民航當局宣佈中國東方航空MU5735客機全體乘客和機組人員遇難，善後問題成為焦點。

東航MU5735客機3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。26日深夜，中國國務院委派的應急處置指揮部宣佈機上123名乘客和九名機組人員全部遇難。MU5735空難由此成為自1994年以來中國本土最嚴重空難。

事故發生超過一個星期，應急處置指揮部表示，全部132人的基因比對經已完成，機上兩個「黑匣子」飛行紀錄儀的譯碼工作也在推進。中國銀行保險監督管理委員會星期三（3月30日）表示，部分保險公司已開始向遇難人員家屬支付賠償。

隨著理賠程序展開，中國空難賠償金額水平再次成為討論焦點。國際空難賠償實際上並無統一標凖，但航空專業律師對BBC中文指出，把國際航班事故賠償凖則引入到國內航班賠償當中，對家屬有利。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 趕到墜機現場的家屬：「只要看到生還的希望就行。」

空難賠償有國際標凖嗎？

中國全國人民代表大會常務委員會2005年2月28日批准《蒙特利爾公約》在中國大陸及澳門特區生效；中國國務院2006年9月7日同意公約適用範圍擴展至香港特區。

然而，這並不代表《蒙特利爾公約》成為了一切航空事故的賠償標凖。公約第一條規定，「本公約適用於所有以航空器運送人員、行李或者貨物而收取報酬的國際運輸」，但「在一個當事國的領土內兩個地點之間的運輸，而在另一國的領土內沒有約定的經停地點的，不是國際運輸」。

換言之，國內航班事故旅客賠償標凖，完全依賴當事國家或地區的法律規章。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 國內與國際航班事故適用不同賠償規則。

在《民航法》與《蒙特利爾公約》共同作用下，航空公司一般會投保「旅客法定責任保險」，又稱「航空責任險」，把法定賠償責任轉嫁至保險公司。

詹姆斯·希利—普拉特（James Healy-Pratt）是英國資深國際航空律師，並不時受英格蘭與威爾士法院體系委任為死因裁判官（coroner），聆訊案件過百。他透過電郵對BBC中文指出，國內航空事故賠償標凖確實處處不同，很多時受到當地生活開銷水平與國內生產總值（GDP）影響。

希利—普拉特說：「把《蒙特利爾公約》元素採納到中國國內航空運輸規範當中將對家屬更為公平。歐洲等地已經是這樣做。」

鏡頭迴轉到2014年馬來西亞航空MH370航班失蹤事件發生後，希利—普拉特曾在BBC採訪中說：「在空難中，家屬並未得到平等或公正的對待。（賠償多寡）視乎個別國家如何適用其自身法律。」

他後來對美國《時代》雜誌評論說，每逢發生空難，向遇難者家屬解釋為何賠償金額人人不同，從來都是個問題，尤其是當事發前最後一刻大家都在經歷著相同事情的時候。

中國大陸空難賠償標凖比外國為低嗎？

中國媒體談論「40萬元」限額時，一方面強調民間存在提高金額的呼聲，一方面也強調《國內航空運輸承運人賠償責任限額規定》曾數度調整賠償限額。實際上，《蒙特利爾公約》亦然。

在最近一次於2019年12月28日的修訂中，《蒙特利爾公約》所訂旅客死亡或傷害賠償限額為國際貨幣基金組織特別提款權（IMF SDR）128821個單位（17.82萬美元；113.19萬元人民幣），是中國國內航班賠償責任限額的2.83倍。

詹姆斯·希利—普拉特律師去年11月在其律師事務所網站上與另一位合伙人聯合撰文指出，美國法院就空難死者的平均判賠金額為全球最高，達520萬美元。「這基於多個因素，包括獲取司法的容易程度，陪審團，以及認可無限量補償喪親所帶來的情感傷痛的文化。」

文章還羅列數據指出，亞洲國家判賠金額最低，約為50萬美元；英國略高於歐盟，但兩者均不高於200萬美元。希利—普拉特對BBC中文記者說，在亞洲國家當中，新加坡與日本的賠償水平比中國「慷慨」。

圖像來源，Future Publishing / Getty Images 圖像加註文字， 航空公司一般會投保「航空責任險」以應付法定賠償責任。

張起淮主張，旅客賠償責任限額至少要提高至100萬元人民幣。

《中國慈善家》雜誌又指出，航空意外險是空難罹難者家屬及受傷乘客獲得賠償的主要途徑。張起淮律師說：「隨著人們對保險認知的提高，一般情況下都會買一份航意險，一些單位給員工訂票，也會主動購買航意險。」

在台灣與香港，航空意外保障一般是作為旅行平安險（旅遊保險）一部分，只要證明受保人以乘客身份搭乘經核准的客機，飛行途中所遇事故即以意外理賠。希利—普拉特對BBC中文指出，這類保險在死亡事故中賠償一般不高，應付嚴重受傷救治、醫療專機遣返等費用更為有用。

但無論如何，這都是旅客自行投保保障自己，而非航空公司的擔責賠償。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旅客自行購買各類保險所獲得的飛行事故保障，與航空公司的法定賠償責任無直接關係。

空難賠償如何會走向司法訴訟？

強制賠償的存在並不意味著罹難者家屬不能爭取更高賠償，只是這一般意味著家屬要訴諸法庭訴訟，而當中更牽涉著複雜的歸責問題，索賠對象除了航空公司，也會包括飛機製造商，以至于飛機其中一項組件，例如是發動機的生產商。多家中國媒體指出，2004年發生的東航包頭空難與2014年馬航MH370失蹤事件至今仍有訴訟未了。

該網站介紹，通常非金錢損害賠償金額比例較大。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC商務記者萊格特（Theo Leggett）：MU5735空難發生在一款安全紀錄良好的飛機，與一家安全紀錄良好的航空公司身上。

近期世界空難賠償案例

東航MU5735航班遇難後，航空公司、民航監管當局以至於中外航空評論人士均忙於澄清，失事飛機型號為波音737-800系列，而非被認定有設計缺陷的737 Max系列。但與波音737 Max有關的兩起空難無疑是近年備受關注的空難賠償案例之一。

2019年3月10日發生的埃塞俄比亞航空ET302空難造成157人死亡。在此之前，2018年10月29日，印尼獅子航空JT610航班墜毀，189人死亡。其中，JT610屬國內航班，ET302則是國際航班。

JT610空難發生後，印尼國營公共運輸意外傷害保險公司（PT Jasa Raharja）向每名遇難乘客依法賠償5000萬印尼盾（3487美元；2.21萬元人民幣）。代表獅子航空和波音的英國保險公司Global Aerospace另提供每名死者約9.2萬美元。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 波音737 Max事件讓整個波音公司的內部問題曝光人前。

PS752航班死難者包括82名伊朗人、63名加拿大人、11名烏克蘭人、四名阿富汗人、四名英國人和三名德國人。部分人實際上也是加拿大外籍永久居民。