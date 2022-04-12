世界銀行：戰爭使烏克蘭經濟近乎腰斬，對東歐和亞洲經濟影響超過疫情

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圖像來源，ANADOLU / GETTY 圖像加註文字， 烏克蘭戰爭以來，俄羅斯出產的石油和天然氣是否能繼續出口歐盟國家成為關注焦點。

世界銀行表示，由於戰爭的影響，烏克蘭的經濟今年將縮減近一半，即預計縮減45.1%。

該機構預測，俄羅斯的入侵對整個東歐和亞洲部分地區造成的經濟損失將超過新冠疫情。

世界銀行表示，烏克蘭的衝突已經使該國一半的企業關閉，出口隨之削減。

世界銀行副行長安娜·比耶德（Anna Bjerde）認為，烏克蘭亟需大規模的財政支持。

到目前為止，世界銀行已經向烏克蘭提供近10億美元援助，並承諾在未來幾個月內再提供20億美元。

該機構稱，烏克蘭的黑海航運被切斷，導致該國減少約90%的穀物出口，以及總出口的一半。

烏克蘭是世界上最大的葵花籽油出口國，停止出口影響了全球糧食價格。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭是全球重要的糧食出口國。

世界銀行稱，戰爭使該國大部分地區的經濟活動無法進行，耕作和收獲作業也被擾亂。

」戰爭引發的人道主義危機的規模是驚人的。「比耶德表示，」俄羅斯入侵給烏克蘭的經濟帶來巨大的打擊，對基礎設施造成了巨大破壞。「

世界銀行表示，45.1%的收縮估計並不包括基礎設施損毀的影響，而基礎設施損毀還將進一步阻礙未來的經濟產出。

俄羅斯已陷入深度衰退

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 國際制裁讓俄羅斯百姓感受到物價飛漲之苦。

戰爭中烏克蘭經濟雖然是受傷最重的，但世界銀行認為，由於西方國家的制裁，俄羅斯的經濟也已經陷入深度衰退。

西方國家的制裁包括切斷與俄羅斯銀行的聯繫，針對俄羅斯政治家和寡頭的制裁，以及禁止奢侈品進口和航班往來。

該機構預計，由於制裁的影響，俄羅斯的經濟在2022年將收縮11.2%。

雖然美國已經禁止進口俄羅斯石油和天然氣，但歐盟卻沒有這麼做。因為後者四分之一的石油和40%的天然氣來自俄羅斯。

歐盟國家每天繼續向莫斯科支付高達8億歐元（6.74億英鎊；8.84億美元）的能源費用，這估計相當於俄羅斯收入的40%。

烏克蘭總統澤連斯基在本周四的視頻講話中說，民主國家必須禁運俄羅斯石油，並完全阻止俄羅斯銀行進入國際金融體系。

澤連斯基說：「一些政客仍然無法決定如何限制石油美元和石油歐元流向俄羅斯，以免使本國經濟處於危險之中。」

更多制裁

歐盟提出了一項長期計劃，以使歐洲在2030年前實現不再依賴俄羅斯的化石燃料供應。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北溪2號天然氣管道

短期來看，上周五歐盟正式通過對俄羅斯新的全面制裁，包括禁止進口煤炭、木材、化學品和其他產品，預計從俄羅斯的進口品總額將至少大減10%。

這些措施還阻止了許多俄羅斯船隻和卡車進入歐盟，進一步削弱貿易，並將禁止與\四家俄羅斯銀行的所有交易。

針對煤炭的禁令是歐盟迄今對來自俄羅斯的能源進口實施的第一道禁令，將從8月的第二周開始全面生效。從上周五起不能簽署新的合約。現有合約將必須在8月第二周之前終止，意味著在此期限之前俄羅斯可以繼續從歐盟獲得煤炭出口的付款。

據歐盟執委會(European Commission)估計，光是煤炭禁令一項，俄羅斯每年將損失80億歐元的收入，這比歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)此前所說的多出一倍。

目前為止歐盟尚未禁止從俄羅斯進口石油和天然氣產品，這些產品每年總值約1000億歐元。

除了煤炭之外，歐盟的新制裁措施還禁止從俄羅斯進口許多其他商品與產品，包括木材、橡膠、水泥、化肥、魚子醬等高檔海鮮產品，以及伏特加等烈酒，估計每年的額外價值為55億歐元。

一位歐盟官員表示，這些進口禁令的總價值至少佔歐盟一年從俄羅斯購買產品的10%。這並未包括先前對鋼鐵行業的進口禁令。總的來說，由於直接制裁，從俄羅斯進口所有產品的價值預計將被削減多達五分之一。

歐盟還限制向俄羅斯出口一些產品，包括航煤、量子計算機、先進半導體、高端電子產品、軟件、敏感機械和運輸設備，每年的總價值100億歐元。

一名歐盟官員表示，加上之前對其他技術出口禁令，目前為止，約佔歐盟對俄羅斯出口總值四分之一的產品受到影響。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯也是化肥和穀物的重要出口國，這場戰爭對全球物資供應帶來深遠影響。

廣泛影響

世界銀行認為，除了俄羅斯和烏克蘭，白俄羅斯、吉爾吉斯共和國、摩爾多瓦和塔吉克斯坦預計今年也將陷入衰退。

由於戰爭，所有經濟體的增長預測都被下調，歐元區的增長也低於預期。